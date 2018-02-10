KRİTİK MAÇTA GÜLEN YOK

Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa’yı karşı karşıya getiren maçta ilk 7 dakikada atılan karşılıklı gollerle iki takım 1’er puana razı oldu.

Maçta bir tarafta yüzde olarak en çok ikili mücadele kazanan Malatyaspor diğer tarafta yine yüzdesel olarak en çok top kapan ekip Kasımpaşa vardı. Malatyaspor’da cezalı Bouitaib yerine Eren, Adem yerine ise Dening ilk 11’de başladı. Maçın daha 4. dakikası oynanırken Malatyaspor korner atışı sonucu Mina’nın boş pozisyonda düzgün kafa vuruşu ile öne geçti. Maç Malatyaspor için rahat başladı derken Kasımpaşa’nın cevabı gecikmedi. Dakika 7’yi gösterirken bu sene ligimizin en iyi oyuncularından birisi olan Trezeguet kalitesini göstererek bir çalım ve düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. Erken gelen goller sonucu temkinli olan iki takım daha çok ortasaha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında büyük tehlikeler oluşturamadı.

İkinci yarıya başladığımızda aslında geçen haftanın tekrarı gibiydi. Özellikle yeni transfer Gilberto’nun oyuna girmesiyle Malatyaspor oyunun 3.bölgesinde etkili oldu. Gilberto’nun 2 şutunu da kurtaran kaleci Ramazan maçta dengenin bozulmasına izin verdi. Ancak geçen hafta Malatyaspor’un önüne kesen kırmızı kart iken bu hafta herhangi bir engel olmamasına rağmen dakika 60’tan sonra maç tamamen Kasımpaşa’nın kontrolünde geçti. Kasımpaşa, Malatyaspor kalesinde çok tehlike yaratamasa bile topu kendisinde tutarak rakibinin kalesine gelmesine izin vermedi. Malatyaspor’un maçlarında bu sene son dakikalar heyecan dolu olurken bu maçta iki takımında beraberliğe razı olması farklı bir son izletti bize.

Sonuç itibariyle; alt potayı ilgilendiren maçta iki takımda 1’er puanla sahadan ayrıldı. Kasımpaşa için Malatya deplasmanında alınan 1 puan kıymetli olsa da aynı durum Malatyaspor için geçerli değil. Malatyaspor kendi sahasında özellikle direk rakipleriyle oynadığı maçlarda bu kadar sönük olmamalı. Daima galibiyeti kovalayan taraf olmalı çünkü bu maçlar 6 puan değerinde. Adem ve Boutaib’in olmaması illa ki takımı etkilemiştir ancak bunlar bahane olmamalı. Son olarak yeni transfer Gilberto ilerleyen haftalarda adından söz ettirecektir.