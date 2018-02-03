KAYBETMEME SERİSİ ANTALYA’DA SONA ERDİ

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Düşme potasında bulunan Antalyaspor ile son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla üst sıralara tırmanan Malatyaspor’u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf 3-1 ile Antalyaspor oldu.
Azubuike’nin cezası nedeniyle Malatyaspor’da bu hafta Aytaç ilk 11’de yerini aldı. Yeni transfer Doria da ilk 11’de maça başladı. Antalyaspor ise transferin son günlerinde Nasri’yi yolladı, en önemli oyuncusu Eto’o Konyaspor’a transfer oldu, kadro kalitesi zayıfladı. Kişisel fikrim bu maçı kazanmış olsa da Antalyaspor’u çok zorlu günlerin beklediği yönünde. Normal bir müdahale olmasına rağmen Cüneyt Hocanın penaltı kararı ile Antalyaspor 9.dakikada öne geçti. Bu dakikadan sonra maçta mutlak bir Malatyaspor hakimiyeti vardı. Topa sahip olma - paslaşma - atak zenginliği açısından Antalyaspor’un önündeydi. Boutaib’in son haftalarda süren bir formsuzluğu söz konusu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Ferhat’ı geçemedi. Ataklarını sıklaştıran Malatyaspo, Antalyaspor’u kendi kalesine hapsetti. İlk yarı böyle bitti heralde derken Aytaç’tan gelen gol Malatyaspor’un ikinci yarıya daha iştahla başlamasını sağladı. Ancak dakikalar 54’ü gösterdiğinde Chebake’nin tamamen gereksiz ve amatör davranışı aslında Malatyaspor’a 3 puana patladı. O dakikaya kadar yarısahasında kalan Antalyaspor, Malatyaspor 10 kişi kalınca topla ileri çıkmaya başladı. Nitekim direkten dönen toplar ve sonucunda Deniz ile golü buldular. O dakikadan sonra dahi 3.golü kovaladı Antalyaspor. Son 10 dakikaya girildiğinde Malatyaspor daha fazla topla oynasada savunma güvenliğinin 2.planda kaldığı uzatma dakikalarında El Kabir’in golü maçın skorunu tayin etti.
54.dakikaya kadar Malatyaspor’un gayet iyi oynadığı bir maçtı. Kırmızı karttan sonra tamamen geriye çekilen Malatyaspor yediği gollerle maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Doria’nın performansını beğeni toplamıştır. Antalyaspor çok kritik bir 3 puan aldı. Malatyaspor’un haftaya karşılaşacağı Kasımpaşa maçı düşme potasından uzak kalma açısından önemli bir karşılaşma olacak.