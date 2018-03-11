FENERBAHÇE MALATYA’DA GALİP

Evkur Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye karşı üstün bir oyun sergilese de sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Malatyaspor geçen haftadan farklı olarak Pereira yerine Azubuike ile başladı. Aslında Doria’nın yine sol bek oynayacağını düşünmüştük ancak maç başladıktan sonra dizilişte Malatyaspor’un 5 defanslı bir sisteme döndüğünü gördük. Fenerbahçe gibi hücumsal gücü düşük bir takıma karşı Erol hoca gol yemeyi engelleme amaçlı bir planı olduğuna işaret ediyordu. Maça Malatyaspor istekli ve hızlı başladı. Boutaib uzaktan nefis vurdu Volkan aynı güzellikte topu kornere çeldi. Malatyaspor sağlı sollu ortalarla Fenerbahçe kalesini yoklamaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Mina’nın kafa vuruşunu Volkan yine son anda çıkardı. Adem topu 21. dakikada ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe yavaş yavaş Malatyaspor’un kaleye gelmeye başladı. Kazanılan korner atışında uygulanan bir organizasyon ile birlikte 34. Dakikada Neustadter ile golü buldu. Malatyasporlu futbolcular ofsayt olduğunu söyleyerek uzun süre itiraz etti ancak hakem gol kararını verdi. Daha sonra Malatyaspor Fenerbahçe kalesine ilk yarıda kalan sürede beraberlik için yüklense de sonuç alamadı ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

İkinci yarıda ilk yarının benzeri senaryolar yaşandı. Malatyaspor topa hakim sürekli karşı kaleye giden bir takım görüntüsü çizerken Fenerbahçe kaptığı toplarla kontra atak futbolu sergilemeye çalıştı. Malatyaspor rakip kalede etkili olmaya çalışsa da bunu gol pozisyonuna çevirmede başarılı olamadı. Kontra ataklarla Fenerbahçe farkı 2’ye çıkarma şansı elde etse de Fernandao pozisyonları bitirmede etkili olamadı. Erol Bulut dakikalar geçtikçe hücum oyuncularını oyuna soksa da bu oyuncular geçen haftaki Konyaspor maçı aksine bu kez etkili olamadılar. Uzatma anlarında yine ani gelişen Fenerbahçe atağında Alper’in ortasında Giuliano kafayla topu ağlarla buluşturdu maçın skorunu tayin etti.

Zor bir rakiple kazanmaya ihtiyacı olan bir rakiple oynadı Malatyaspor. Geçen haftadaki galibiyet biraz da olsa oyuncuları rahatlatmış. Topa sahip olduğu ender maçlardan birisini oynasa da belirttiğimiz gibi hücumsal yönü düşük olan bir takım Malatyaspor. Gol pozisyonuna girmede yeterli değildi. Bu arada Malatyaspor belki de bu seneki kendi rekor korner sayısına ulaştı. Ancak etkili olamadıktan sonra çok fazla korner kullanmak yeterli olmuyor.

Son olarak tribün desteğine ihtiyacımız olduğu bu tür maçlarda yönetimin bilet fiyatlarını bu denli yüksek tutması pek mantıklı değildi. Bu sisteme bir sonraki sezon geçmek hem daha adil hem de daha mantıklı olabilirdi.