FENERBAHÇE MALATYA’DA GALİP

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Yazarlar YazılarıFENERBAHÇE MALATYA’DA GALİP
Yazarlar FENERBAHÇE MALATYA’DA GALİP
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Bursaspor tehlikenin farkında mı?

Spor Arena
11.03.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

FENERBAHÇE MALATYA’DA GALİP

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com

Ali Miraç Kırteke yazdı.

Evkur Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye karşı üstün bir oyun sergilese de sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Malatyaspor geçen haftadan farklı olarak Pereira yerine Azubuike ile başladı. Aslında Doria’nın yine sol bek oynayacağını düşünmüştük ancak maç başladıktan sonra dizilişte Malatyaspor’un 5 defanslı bir sisteme döndüğünü gördük. Fenerbahçe gibi hücumsal gücü düşük bir takıma karşı Erol hoca gol yemeyi engelleme amaçlı bir planı olduğuna işaret ediyordu. Maça Malatyaspor istekli ve hızlı başladı. Boutaib uzaktan nefis vurdu Volkan aynı güzellikte topu kornere çeldi. Malatyaspor sağlı sollu ortalarla Fenerbahçe kalesini yoklamaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Mina’nın kafa vuruşunu Volkan yine son anda çıkardı. Adem topu 21. dakikada ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe yavaş yavaş Malatyaspor’un kaleye gelmeye başladı. Kazanılan korner atışında uygulanan bir organizasyon ile birlikte 34. Dakikada Neustadter ile golü buldu. Malatyasporlu futbolcular ofsayt olduğunu söyleyerek uzun süre itiraz etti ancak hakem gol kararını verdi. Daha sonra Malatyaspor Fenerbahçe kalesine ilk yarıda kalan sürede beraberlik için yüklense de sonuç alamadı ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

İkinci yarıda ilk yarının benzeri senaryolar yaşandı. Malatyaspor topa hakim sürekli karşı kaleye giden bir takım görüntüsü çizerken Fenerbahçe kaptığı toplarla kontra atak futbolu sergilemeye çalıştı. Malatyaspor rakip kalede etkili olmaya çalışsa da bunu gol pozisyonuna çevirmede başarılı olamadı. Kontra ataklarla Fenerbahçe farkı 2’ye çıkarma şansı elde etse de Fernandao pozisyonları bitirmede etkili olamadı. Erol Bulut dakikalar geçtikçe hücum oyuncularını oyuna soksa da bu oyuncular geçen haftaki Konyaspor maçı aksine bu kez etkili olamadılar. Uzatma anlarında yine ani gelişen Fenerbahçe atağında Alper’in ortasında Giuliano kafayla topu ağlarla buluşturdu maçın skorunu tayin etti.

Zor bir rakiple kazanmaya ihtiyacı olan bir rakiple oynadı Malatyaspor. Geçen haftadaki galibiyet biraz da olsa oyuncuları rahatlatmış. Topa sahip olduğu ender maçlardan birisini oynasa da belirttiğimiz gibi hücumsal yönü düşük olan bir takım Malatyaspor. Gol pozisyonuna girmede yeterli değildi. Bu arada Malatyaspor belki de bu seneki kendi rekor korner sayısına ulaştı. Ancak etkili olamadıktan sonra çok fazla korner kullanmak yeterli olmuyor.
Son olarak tribün desteğine ihtiyacımız olduğu bu tür maçlarda yönetimin bilet fiyatlarını bu denli yüksek tutması pek mantıklı değildi. Bu sisteme bir sonraki sezon geçmek hem daha adil hem de daha mantıklı olabilirdi.

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, adım adım zirveye

Süper Lig puan durumu - İşte 25. hafta maç sonuçları

Everton Brighton maçı hangi kanalda saat kaçta? Cenk Tosun oynayacak mı?