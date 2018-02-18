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Ali Miraç Kırteke

Ali Miraç Kırteke

AliMirac44@gmail.com

Bu futbola karşılık önemli bir puan

18 Şubat 2018

22.hafta mücadelesinde Bursaspor Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Malatyaspor cezalı olan Mina yerine Doria ve geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Adem ilk 11’de başladı. İki takımında alt potayla olan puan farkları her hafta erimekteyken ikisi de bu maça galibiyet parolası ile çıktılar.

Bursaspor seyirci desteğiyle birlikte maça etkili başladı. Topu sürekli ayağında tutan ve Malatyaspor’u yarı sahasına hapseden ev sahibi ekip 20.dakikada duran topta oluşan tehlikeden yararlanamadı. Ekong’un yakın mesafeden şutunu Ertaç iyi kapatarak kurtarmayı başardı. Bursaspor yine bir duran topta korner atışında Ekong’un vuruşu ile gole yaklaştı ancak Ertaç bir kez daha iyi uzanarak gole izin vermedi. İlk yarıda Malatyaspor’un en etkili atağı 39.dakikada geldi. Aytaç ve Eren’in paslaşmaları sonucu Eren sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ancak ortaya çevirdiği topta Bursaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. İlk yarı genel itibariyle Bursaspor’un hakimiyeti altında geçse bile seyir zevki olarak kötü bir 45 dakika oldu.

İkinci yarıda da ilk yarının benzerini izledik. Bursaspor 66.dakikaya kadar Malatyaspor’u kendi ceza alanına sokmadı. Sürekli topla oynamasına rağmen etkili bir atak oluşturamadı. Bostock’un uzaktan enfes şutu dışında uzatma dakikalarına kadar heyecanlandıran herhangi bir pozisyon olmadı. Erol Bulut takımın hücumda etkinliğini artırmak için Gilberto’yu ve Dening’i oyuna sürsede Malatyaspor adına pek birşey değişmedi. 83.dakikada verilen istatistikte Bursaspor 26 kez cezasahasına girerken Malatyaspor için bu rakam sadece 3’tü. Buna rağmen uzatma dakikasında ani gelişen 2’ye 1 gelişen Malatyaspor atağında Dening bencilce davranmasa Malatyaspor bu maçtan 3 puanla bile ayrılabilirdi.

Adem, Eren, Pereira sonradan oyuna giren Gilberto, Dening gibi isimler hücumsal olarak hiçbir şey veremediler. Malatyaspor’un her hafta iyi bir savunma takımı olduğundan bahsediyoruz. Bu maçta da Sadık ve Doria iyi bir görüntü çizdiler. Ancak sürekli kapanarak galibiyet ya da beraberlik almak çok kolay değil. Ayrıca bu futbolun taraftarında hoşuna gittiğini söyleyemeyiz. Belki Erol hoca farklı varyasyonlar deneyebilir. Haftaya Karabükspor maçı buna müsait aslında. Yine de Bursaspor gibi bir deplasmandan bu futbolla 1 puanla ayrılmak çok önemliydi. Umarım haftaya Malatyaspor uzun zamandır hasretini çektiği 3 puanı hanesine yazdırır.

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