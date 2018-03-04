6 PUANLIK MAÇ MALATYASPOR’UN

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Malatyaspor’da haftaiçi sakatlanan Cissokho ile kart cezalısı Murat yerine sol bekte Doria orta sahada ise Buğra kendine şans buldu.
Kadroyu görünce Erol hocanın sistem değişikliğine gittiğini ve 5’li bir savunma dizilişi ile sahaya çıktığını zannettim ancak maç başlayınca Doria’nın sol bek olarak görevlendirdiğini gördük. Konyaspor genel itibariyle kanatları kullanarak Jahovic’i topla buluşturmaya çalıştı. Malatyaspor ise topun arkasına geçerek kontra atak ve savunmadan uzun toplarla hücum etmeye çalıştı. Malatyaspor maça ön tarafta baskı ile başladı. Ancak bu durum yaklaşık 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra Konyaspor baskısını yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Jahovic boş kafa vuruşunu dışarıya attı. Baskı sonucu ilk yarıda Konyaspor Malatyaspor’u hataya zorladı ve bunda başarılı oldu. Malatyaspor çok top kaybı yaptı. Özellikle 20.dakikadan sonra Konyaspor Malatya kalesini abluka altına aldı. Kalelerde heyecanlandıran herhangi bir tehlike olmadı. İki kalecide ilk yarıda hiç yorulmadı. Konyaspor’u topla oynadığı zevk vermeyen bir 45 dakika izledik. Özellikle Mina ve Sadık ilk yarıda savunmada mükemmel oynadılar.
İkinci yarıda hücum etkinliğini artırmak isteyen Mehmet hoca Fofana’yı oyuna alarak başladı. İlk yarıdaki benzer görüntüler vardı. Ancak bu sefer Konyaspor tehlikeli ataklarda gerçekleştirdi. Eto’o kale önünde vuruşunu yaptı az farkla top dışarı gitti. Mehmet hoca sonrasında Eto’o yerine Volkan’ı sahaya sürdü. Ancak Eto’o varken kurulan baskı Volkan girdikten sonra gözle görülür şekilde azaldı Bu süre zarfında Malatyaspor’da Adem yerini Diallo’ya bırakırken hücumsal anlamda sadece Doria’nın soldan orta açmasını izledik. Konyaspor’un baskısı azalınca Malatyaspor’da karşı kaleye gitmeye çalıştı.
Konyaspor ise Orkan’ı da sahaya sürerek tüm riskleri aldı ve kanatları daha etkili kullanmaya çalıştı. Dakika 80’de Malatyaspor maç başından bu yana en etkili ataklarını gerçekleştirdi. İlkinde Gilberto kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. Giberto dakika 84’te yine kaleci ile karşı karşıya kaldı bu kez kaleci Serkan gole izin vermedi. Dakika 87’de Malatyaspor’un golcüsü Boutaib sahneye çıktı ve tek başına golü atarak galibiyeti getirdi. Konyaspor son dakikalarda beraberlik için yüklense de bugünün en iyi oyuncusu Mina savunmada topları uzaklaştırarak buna izin vermedi.
Genel itibariyle kötü bir maç ve kötü bir Malatyaspor izledik. Bunda Murat ve özellikle Cissokho’nun eksiklikleri etkiliydi. Bunlara rağmen son dakikalarda Malatyaspor galibiyet golünü buldu. Erol hoca da doğru zamanda doğru değişilikleri yaptı. Her zaman yazdığım gibi Malatyaspor kazansa da kaybetse de ligimizin defansif anlamda en iyi takımlarından birisi. Hücum yönü ise maalesef tam tersi.
Malatyaspor’un zor bir fikstürü olmasına rağmen burada kazanmayı bildi ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Haftaya Fenerbahçe Malatya’ya gelecek. Stadın tamamının dolacağı güzel bir maç izleyeceğimiz düşünüyorum. Umarım kazanırız..