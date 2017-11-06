Göztepe tribünü yine her iç saha maçındaki gibi takımın yıldızıydı. Lakin saha içindeki en büyük yıldızları gol makinesi Jahovic kart cezalısıydı. Bir de üstüne Fabri en iyi maç başlangıçlarından birisini yapınca Beşiktaş efsanesi Serpil Hamdi Tüzün’ün kulakları bininci kez çınladı:

“Önce iyi bir kaleci ve iyi bir golcü her maçın akışını değiştirebilir.”

Fabri kurtardı, akabinde Talisca adeta şapkadan Kartal çıkardı!

FLU POZiSYONDA NET GOL

Ceza alanı dışından yükselen Brezilyalı adeta sol ayakla gelişine vurur gibi kafasıyla yere doğru vurdu, çeyrek pozisyonda ilk golü attı. Şenol Güneş bu nedenle Süper Lig’de Talisca’yı en az iyi oynadığı maçta bile oyundan almayabiliyor.

Çünkü Brezilyalı flu bir pozisyonda bile net bir gol atabiliyor! Anderson Talisca’nın Cenk Tosun’a yaptığı asist ve 78’de yine Cenk’e verdiği anahtar pas “Şenol Güneşsilin” ilacının iyileştirici etkisi.

BABEL KLASİĞİ

Babel’in golü ise tam bir Ryan Babel klasiğiydi. Karşısındaki rakip, Babel’in soldan giderken sağa çekip vuracağını biliyor ancak Hollandalı ne zaman döneceğini hiç çaktırmadığı için bir türlü önlem alamıyorlar.

Cenk Tosun ise her maç gol repertuarına yeni bir numara ekliyor. Attığı golde solla kontrol edip sol ayak içiyle direk içine çarptırarak attığı gol saatlerce ekstra sol ayak çalışmasının sonucu.

MAÇIN ADAMI: TALISCA

Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin’le tartışma, ligde dalgalı performans derken Monaco maçında yedek başlayan Anderson Talisca lige muhteşem bir dönüş yaptı.