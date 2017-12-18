Güneş’ten farklı neşter

Lakin hoca neşteri beklenmedik yerden vurdu. Medel, son zamanlardaki yükselen performansıyla ilk 11’i hak etmişti. Yine de orta sahada Medel artı Oğuzhan ya da Tolgay ikilisinden en az birisinin oynaması bekleniyordu. Şenol Güneş ise iki 8 numarasını yanına yedek kulübesine alıp Medel-Atiba ikilisinin pres gücünü tercih etti.

Medel-Atiba ikilisinin aynı anda sahada olması, ortada Talisca’nın daha özgür forvet gibi oynamasını sağladı. Bir yandan da dönen topların neredeyse hepsini Medel ile Atiba toplayınca geçen haftanın hayal kırıklığı yaşatan iki mahir kanat beki Gökhan Gönül ve Adriano rakip alana daha etkili yerleşip hücum sürekliliğini sağladılar.

Halbuki Beşiktaş geçen sezonun son haftalarını Oğuzhan-Tolgay-Talisca orta üçlüsüyle yani toplamda sıfır önlibero ile tamamlayarak şampiyon olmuştu. Bu sezon ise şampiyonluk yolunda puan açısından geride kalınmasının sebebi ofansif orta sahaların çok fazla birbiriyle mevkisel olarak çakışması olmuştu.

Güneş kendi ofansif taktiksel standartlarına göre radikal sayılabilecek Medel-Atiba çift çapa hamlesiyle son zamanlarda çok uzayan mesafeleri enlemesine ve boylamasına daralttı. İlk yarıdaki iki golün de kaleye bu kadar yakın yerlerden atılması ve her ikisinde de bitiricinin o anda 2. santrfor rolüne bürünecek alanı bulan Babel olması bu oyun değişiminin pozitif sonucu...

TOSİC GELİŞİYOR

ÜÇÜNCÜ golde ise bir futbolcu her maç kendisini nasıl geliştirir dersini izlemeye devam ettik: Tosic’i ne kadar tebrik etsek az, artık gerisini Vida düşünsün! Daha önceki iki maçta topu rakipten saklama özelliğini ne kadar geliştirdiğini gösteren Tosic bu kez de Babel’e yaptığı asistte zamanlama ve doğru karar verme özelliğini ne kadar geliştirdiğini kanıtladı.

MAÇIN ADAMI: BABEL

BABEL golleri attı, Medel takımı sırtında taşıdı. Gol farkıyla Babel maçın adamı oldu. Mansiyon ödülü de her maç oyununu geliştiren Dusko Tosic’e.