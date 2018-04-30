Yılmaz Vural'dan beklenen final
Eskişehirspor - Boluspor mücadelesi yıllarca konuşulacak bir hikaye ortaya çıkartarak neyse ki mutlu sonla neticelendi. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Vural’ın olduğu bir filminde normal bir şekilde sonuçlanması beklenemezdi, tam da Yılmaz Vural’a yakışır bir final oldu.
Dört takımın 2. lige düşme adayı olarak başladığı haftada nefesleri kesen bir mücadele sonrası Samsunspor öne geçtiği karşılaşmada Giresunspor’a yenilerek havlu atmış oldu. Samsunspor camiasına da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Eskişehirspor Bolu maçına çıkarken mutlak galibiyet parolası ve müthiş bir seyirci desteği ile çıkmıştı. Yılmaz hoca maçtan önce her şeyi galibiyet üzerine planlamış ama üzerine basarak yenemiyorsan da yenilmemenin çok önemli olduğunu belirtmişti.
Maçın başlarında gelen şok gol, üzerine birde Samsunspor ve Denizlispor’un öne geçmeleri bir anda bütün senaryoyu Eskişehirspor’un aleyhine çevirmişti. Taraftarın trübünde futbolcuların sahadaki gayretleri bir türlü istenilen golün gelmesine yetmedi.
Maçın ikinci yarısında bütün riskleri alan Eskişehirspor 80. dakikada yenen ikinci golden sonra ümitlerini yitirmişti.
Ama bir şeyler yerine tam oturmuyordu herkesin kafasında eminim şöyle bir düşünce yer etmiştir. Yılmaz Vural’ın başında olduğu bir takım için böyle bir teslim oluş hele böyle bir son hiç normal değil. Derken kaptan 85. dakikada ortaya çıktı ve bir kıvılcım ateşledi. 85. Dakikada oyuna giren Andaç uzatma dakikalarının başında hayatında hiç unutamayacağı bir gole imza atarak skoru 2-2’ ye taşıdı. Samsunspor’unda mağlubiyet haberi ile birlikte stad tam bir bayram yerine döndü.
Eskişehirspor TFF 1. ligde kaldı her şey çok güzel ama şimdi herkesin konuştuğu şey önümüzdeki sezon ne olacak. Başkanda maçın ardından Eskişehirspor’u önümüzdeki sezon bekleyen zorluklardan kısaca bahsetti. İnşallah bu sezon yaşanan olaylardan ders alınarak önümüzdeki sezon Eskişehirspor için yapılabilecekler şimdiden çalışılmaya başlanır.
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