Yılmaz Vural'dan beklenen final

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Taraftarlar YazılarıYılmaz Vural'dan beklenen final
GeriAli Çınar Yılmaz Vural'dan beklenen final
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
30.04.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan beklenen final

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com

Eskişehirspor - Boluspor  mücadelesi  yıllarca konuşulacak bir hikaye ortaya çıkartarak neyse ki mutlu sonla neticelendi. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Vural’ın olduğu bir filminde normal bir şekilde sonuçlanması beklenemezdi, tam da Yılmaz Vural’a yakışır bir final oldu.

Dört takımın 2. lige düşme adayı olarak başladığı haftada nefesleri kesen bir mücadele sonrası  Samsunspor  öne geçtiği karşılaşmada Giresunspor’a yenilerek havlu atmış oldu. Samsunspor camiasına da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Eskişehirspor  Bolu maçına  çıkarken mutlak galibiyet parolası ve müthiş bir seyirci desteği ile çıkmıştı. Yılmaz hoca maçtan önce her şeyi galibiyet üzerine planlamış ama üzerine basarak yenemiyorsan da yenilmemenin çok önemli olduğunu belirtmişti.

Maçın başlarında gelen şok gol, üzerine birde Samsunspor ve Denizlispor’un öne geçmeleri bir anda bütün senaryoyu Eskişehirspor’un aleyhine çevirmişti. Taraftarın trübünde futbolcuların sahadaki gayretleri bir türlü istenilen golün gelmesine yetmedi.

Maçın ikinci yarısında bütün riskleri alan Eskişehirspor 80. dakikada  yenen ikinci golden sonra  ümitlerini yitirmişti.

Ama bir şeyler yerine tam oturmuyordu herkesin kafasında eminim şöyle bir düşünce yer etmiştir. Yılmaz Vural’ın başında olduğu bir takım için böyle bir teslim oluş hele böyle bir son hiç normal değil. Derken kaptan 85. dakikada ortaya çıktı ve bir kıvılcım ateşledi. 85. Dakikada oyuna giren Andaç uzatma dakikalarının başında hayatında hiç unutamayacağı bir gole imza atarak skoru 2-2’ ye taşıdı. Samsunspor’unda mağlubiyet haberi ile birlikte stad tam bir bayram yerine döndü.

Eskişehirspor  TFF 1. ligde kaldı her şey çok güzel ama şimdi herkesin konuştuğu şey önümüzdeki sezon ne olacak. Başkanda maçın ardından Eskişehirspor’u önümüzdeki sezon bekleyen zorluklardan kısaca bahsetti. İnşallah bu sezon yaşanan olaylardan ders alınarak önümüzdeki sezon Eskişehirspor için yapılabilecekler şimdiden çalışılmaya başlanır.

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Jeremain Lens'e çok sert sözler! 'Ben bile...'

Süper Lig puan durumu tablosu ve kalan maçlar bilgisi.. Son şeklini aldı

Kübra'dan 3 madalya birden