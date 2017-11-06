Taraftarın gücü yetmedi

Milli Maç nedeniyle liglere verilecek iki haftalık ara öncesinde bu üç puan Eskişehirspor açısından çok önemliydi.

Maça oldukça istekli ve etkili başlayan Eskişehirspor 12. Dakikada Ofoedu ile çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. 40. Dakikaya kadar oyunun hakimi olan Eskişehirspor’un bu dakikada orta sahada kaptırılan bir top neticesinde basit gol yeme alışkanlığı hortladı. Kontrataktan Kenan Ankara Gücü’nün golünü attı 0-1 ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

ESES Bando çaldı Ankaragücü oynadı;

İkinci yarıya ESES yine istekli başladı 54. dakikada Ofoedu bu kez altı pas çizgisinin köşesinde kale yerine topu yine auta attı. 58. dakikada Eskişehirspor rakip kalede korner atışının ardından kontratakta 4’e 1 yakalandı ve İlhan skoru 0-2’ ye taşıdı.

İkinci golden sonra Yücel İldiz Ofoedu’nun yerine Kaan’ı, Akaminko’nun yerine Uğur’u alarak etkili olmak istese de ikinci gol ESES’in gardını düşürdü, oyunun kontrolü Ankara Gücüne geçti. Uzatma dakikasının başında Hasan Hüseyin’le 1-2’ye gelen skor acaba mı sorusunu aklımıza getirirken 90+ 4 te Ankara Gücün’den Umut skoru 1-3’ e taşıdı.

Bu maçta geçen haftaki maçta olduğu gibi golcü sıkıntısını en derinden hissettiğimiz ve saç baş yolduğumuz ve atamayana atarlar sözünün doğrulandığı bir maç oldu. İlk devre hadi olmadı ikinci devrenin başında yakaladığımız fırsatları gole çevirebilsek iki haftalık ara Yücel İldiz’le birlikte takım olma hüviyetine bürünen Eskişehirspor’a ilk 6 hedefi doğrultusunda bir ışık olabilirdi. Fakat bu skor ESES’in önceliğini bir an önce alt sıralardan kurtulmak olarak önüne koymuş oldu.

Yazımın sonunda maddi manevi çöküntülerin içinde boğuşan Eskişehirspor’un bu zorlu süreçte şanlı taraftarından başka kimsenin yanında olmadığını da üzülerek belirtmek zorundayım. Dilerim bu zor günleri en kısa zamanda atlatırız.