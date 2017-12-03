Size de bu yakışırdı

Bu hafta futbolcular sıra bizde dediler ve oynadıkları futbol ve elde ettikleri skorla

yine herkese biz bunları haketmiyoruz diyerek Samsun'da adeta kurtuluş için bir meşalede

onlar yaktılar.

Daha önceki yazılarımda da üzerine basarak söylediğim gibi bu takımda geçen seneden kadro

olarak çok fazla eksik yok. Eskişehirspor'un İçinde bulunduğu mali çöküntü nedeniyle hedefe

olan konsantrasyon eksikliği ve moral bozukluğu şu anki durumun en büyük sebebi.

Bir isyan başkaldırı sonucu olarak da ortaya çıksa futbolcular kenetlenerek, galibiyete olan

inançları neticesinde Samsun maçını teknik, taktik anlayıştan çok bir forma için camia için nasıl

mücadele edileceğini ortaya koyarak kazandılar.

Erkan Zengin'in bir orkestra şefi gibi takımını yönettiği ve arkadaşlarının da en az onun kadar

şevkle, inançla yürekten oynadıkları bu maç Eskişehirspor camiasının tamda ihtiyacı olduğu şu

dönemde üç puandan çok öte bir sonuç olarak değerlendirilmelidir.

Eskişehirspor kadar Samsunspor içinde son derece önem arzeden müsabakada ilk yarım

saatte iki tarafta kontrollü bir oyun tercih etti. Bu bölümde biri Gökay ile diğeri de Dorukhan'ın ters

kafa vuruşu ile Samsunspor iki kez gole yaklaştı. İlk yarının son 10 dakikası Eskişehirsporun daha

etkili olduğu bölümdü.Dakikalar 38'i gösterirken Ofoedu'nun güzel vuruşu ile Eskişehirspor ilk yarıyı

önde kapattı (0-1).

İkinci devrede topla oynayan oyunu istediği gibi yönlendiren Eskişehirspordu.Kaleci Kayacan'ın

degajında Bruno Mezenga takipçiliğini kullanarak 59.dakikada skoru 0-2 ye taşıdı.Kaptan Erkan

Zengin güzel oyununu 63.dakikada attığı golle süsledi (0-3) ve gol perdesini açan Ofoedu 78.dakikada

kendisinin ikinci golünü atarak maçın skorunu tayin etti (0-4).

Deplasmanda alınan bu flaş galibiyetle birlikte Eskişehirspor alt sıralardan bir adım daha uzaklaşarak

artık kendisine ilk 6 için yeni bir hedef koymuş oldu. Fakat öncelikle 6 Aralıkta güçlü bir yönetimin

oluşturularak camianın, teknik heyet ve futbolcuların kafasını rahatlatıp sadece futbola ve futbolun

güzelliklerine odaklanmalarını sağlamak gerek.