RUS RULETİ

Geçen hafta cezalı duruma düşen Ofoedu ve Mazenga ile Aykut'un sakatlığı

nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkılmasına rağmen Eskişehirspor taraftar

desteği ile birlikte maça çok iyi bir başlangıç yaparak 11.dakikada Semih ile

golü buldu.Golden sonra da farkı açacak pozisyonları da yakaladı. 30.dakikada

Adanasporun Bahattin ile beraberlik sayısına ulaşmasından sonra her iki

takımda orta sahaları çok çabuk bir şekilde geçmeye başladı. İzleyiciler açısından

çok keyifli geçen mücadelede yazımın başlığında belirttiğim gibi adeta bir

rus ruletine dönen oyunda şans Adanasporun yanındaydı.



İlk 6 hedefinden uzaklaşmamak adına bu maçtan alınacak 3 puan çok önemliydi,

malesef olmadı. Sezonun ilk yarısını Yücel Hocanın gelişi ile birlikte son 2 maça kadar

iyi bir performansla geçirdik diyebiliriz. Devre arası transfer yasağı nedeniyle takıma

bir takviye yapılması söz konusu olmasa da Yücel Hocanın elindeki bu kadroyu

geçirilecek iyi bir hazırlık kampı ile yeniden ilk 6 potasına sokacağına inanıyorum.

Tabi burada daha büyük görev yönetime düşmekte. Eğer ki bu futbolcu grubu yaşanan

bu kadar hengame içerisinde bu kadar puan toplayabildi ise şartların biraz olsun

düzelmesiyle taraftarın itici gücü ile ilk 6 hedefine ulaşmayı başarabilir.

Eskişehirspor açısından sezonun ilk yarısını kısaca değerlendirecek olursak Türkiye'de ki

çarpık futbol endüstrisinin neticesi olarak bir çok takımın başına gelen sıkıntılar artık

Eskişehirsporun kapısını çalmış durumda futboldan sahadan çok bu dış etkenlerin konuşulduğu

bir ortamda bir takımdan başarı beklemek ne derece gerçekçi olur.

İlk yarı emek harcayan futbolcular, teknik ekip kulüp personeli ve cefakar taraftar açısından

çok yıpratıcı geçti. Onları rakiplerinden çok saha dışı olaylar yıprattı.

Bu devre arası her şey halledilip sorunlar çözülecek desek kendimizi kandırmış oluruz.

Çünkü yıllardır büyüyerek bu boyutlara gelen sorunların çözümü doğru bir planlama ile

ancak uzun vadede halledilebilir.

Sevgiyle kalın ikinci yarı görüşmek üzere.

