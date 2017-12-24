RUS RULETİ

Geçen hafta cezalı duruma düşen Ofoedu ve Mazenga ile Aykut'un sakatlığı
nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkılmasına rağmen Eskişehirspor taraftar
desteği ile birlikte maça çok iyi bir başlangıç yaparak 11.dakikada Semih ile
golü buldu.Golden sonra da farkı açacak pozisyonları da yakaladı. 30.dakikada
Adanasporun Bahattin ile beraberlik sayısına ulaşmasından sonra her iki
takımda orta sahaları çok çabuk bir şekilde geçmeye başladı. İzleyiciler açısından
çok keyifli geçen mücadelede yazımın başlığında belirttiğim gibi adeta bir
rus ruletine dönen oyunda şans Adanasporun yanındaydı.
İlk 6 hedefinden uzaklaşmamak adına bu maçtan alınacak 3 puan çok önemliydi,
malesef olmadı. Sezonun ilk yarısını Yücel Hocanın gelişi ile birlikte son 2 maça kadar
iyi bir performansla geçirdik diyebiliriz. Devre arası transfer yasağı nedeniyle takıma
bir takviye yapılması söz konusu olmasa da Yücel Hocanın elindeki bu kadroyu
geçirilecek iyi bir hazırlık kampı ile yeniden ilk 6 potasına sokacağına inanıyorum.
Tabi burada daha büyük görev yönetime düşmekte. Eğer ki bu futbolcu grubu yaşanan
bu kadar hengame içerisinde bu kadar puan toplayabildi ise şartların biraz olsun
düzelmesiyle taraftarın itici gücü ile ilk 6 hedefine ulaşmayı başarabilir.
Eskişehirspor açısından sezonun ilk yarısını kısaca değerlendirecek olursak Türkiye'de ki
çarpık futbol endüstrisinin neticesi olarak bir çok takımın başına gelen sıkıntılar artık
Eskişehirsporun kapısını çalmış durumda futboldan sahadan çok bu dış etkenlerin konuşulduğu
bir ortamda bir takımdan başarı beklemek ne derece gerçekçi olur.
İlk yarı emek harcayan futbolcular, teknik ekip kulüp personeli ve cefakar taraftar açısından
çok yıpratıcı geçti. Onları rakiplerinden çok saha dışı olaylar yıprattı.
Bu devre arası her şey halledilip sorunlar çözülecek desek kendimizi kandırmış oluruz.
Çünkü yıllardır büyüyerek bu boyutlara gelen sorunların çözümü doğru bir planlama ile
ancak uzun vadede halledilebilir.
Sevgiyle kalın ikinci yarı görüşmek üzere.