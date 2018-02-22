OSMANLI TOKATI

Üç haftada alınan 9 puan neticesinde doğal olarak beklentilerin yüksek olduğu Gazişehir Gaziantepspor maçında EsEs çok ağır bir mağlubiyet alarak taraftarını üzdü.

Bu üç haftalık süreçte oynanan maçlara baktığımızda Kayacan ve şans faktörlerinin de önemli olduğunu belirtmiştim. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi tamda söylediğimiz gibi bu maçta Kayacan’ın gününde olmayışı ve futbolcuların üç haftalık serideki mücadele ve takım oyununu ortaya koyamayışları bu ağır mağlubiyeti getirdi.

Ne demiştik aman ha bu üç galibiyet bizi rehavete sokmasın; daha demeye kalmadan Gazişehir “Osmanlı Tokatı” gibi yüzümüzde patladı. Takımın kapasitesi belli, eldeki oyuncu profili belli, bu takım mücadele etmeden oyuncular birbirlerinin eksiğini kapatıp o formayı teriyle yıkamadan maç kazanmamız zor.

Orta sahada ve ileride takım organize olmakta, topa sahip olmakta ve hücum hattında topu tutmakta yetersiz kalıyor. Bu maçta olduğu gibi yeteri kadar da mücadele etmediğinizde rakiplerin pozisyon bulmakta hiç de zorlanmadığını görmekteyiz.

Taraftarın yoğun şekilde protesto ettiği hakeminde verdiği ve vermediği kararlarla gününde olmadığı bir maç yönettiğini söyleyebiliriz. Ama mağlubiyete kılıf uydurmaya gerek yok biz mağlubiyeti, Gazişehir Gaziantepspor da galibiyeti hak etti.

Formda Gazişehir karşısında alınan mağlubiyetten sonra şimdi önümüzde Manisa deplasmanı var. Bu mağlubiyetten teknik kadro ve futbolcular gerekli dersleri çıkartırlar umarım.