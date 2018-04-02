Kendi ayağımıza sıkıyoruz
Kendisi için hayati önem taşıyan Balıkesirspor karşılaşmasına etkili bir oyunla başlayan Eskişehirspor Semih Şentürk’ün ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı karttan sonra sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde Yücel İldiz’in de söylediği gibi bu maçtan 3 puan almak rakiplerimizin de birbirleriyle oynadığı bu haftada düşme hattı ile aramızda birkaç tane takım bırakarak kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi anlamına geliyordu.
Üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından taraftarda futbolcularda galibiyet için öyle bir motive olmuşlardı ki her şeyin yolunda gittiği karşılaşmada Eskişehirspor’un golünü beklerken bir anda hakemin Semih’i çok kolay bir şekil de kırmızı kartla oyundan atması bütün dengeleri değiştirdi.
Kaybedilen üç puanın yanı sıra tribünlerden futbolculara gelen tepkiler maçın son bölümlerinde hiçte istemediğimiz görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Alınan kötü sonuçların ardından gelinen bu noktada her maçın böyle stresli ve yıpratıcı geçeceği herkesin malumu iken seyircinin futbolculara olan tepkisinde ölçüyü kaçırması hiç de hoş olmadı.
Bu maç hakemin direkt olarak sonuca tesir ettiği bir mücadele idi. Hal böyle iken seyircinin bazı futbolculara tepkinin dozajını abartarak adeta saha içinde psikolojik olarak linç etmesi doğrumu? Yücel hoca da şimdi elindeki geniş kadro içerisinden seyircinin perte çıkarttığı futbolcuları keserek yeni oyunculara şans verir ve haftaya takım şahaneler yaratır.
Bu hafta sahada 3 puandan fazlasını bıraktık. Tribünler bir an önce kendine gelip kritik haftalarda bu futbolcularla hedefe yürüyeceğimizin bilinci ile dibe vuran özgüven ve morali yeniden tesis etmeli. Aksi taktirde bu şekilde kendi ayağımıza sıkmaya devam edersek en büyük gücü taraftarı olan bu takım sahipsiz kalır ve maç kazanması hayal olur.
Ben eminin aklı selim Eskişehir taraftarı deplasmandaki Rize maçının sonucu ne olursa olsun içeride oynayacağı Samsunspor maçında futbolcularının tamamını bağrına basarak onların gücüne güç katacaktır.
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