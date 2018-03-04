KADRO DERİNLİĞİ

Eskişehirspor taraftarı önünde iki basamak altında yer alan Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalarak alt gruptan uzaklaşma ilk 6 grubuna yaklaşma şansını kullanamadı.



Sezon başından bu yana kısıtlı bir kadro ile mücadele eden Eskişehirspor geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmesine rağmen son bölümlerde yediği golle galibiyete ulaşamadı. Oyun olarak dengede geçen müsabakada beraberlik oyunun hakkıydı. Eskişehirspor'da kadro yetersizliği bu tür maçlarda daha çok hissediliyor. İlk on bir dışında oyun oynanırken galip veya mağlup duruma düştüğümüzde teknik kadronun bir B planını ortaya koymak adına kulübeden bir hamle yapma şansı çok fazla olmuyor.

İkinci yarının başında gelen golün ardından Adanademirsporun yoğunlaşan atakları karşısında golün yenileceği o kadar bariz gözükmesine rağmen oyuna müdahale etmek için Yücel Hocanın elinde alternatif oyuncu topluluğu maalesef yok. 60. dakikadan sonra takım topu ayağında tutamıyor, her top bumerang gibi geri geliyor ama yücel hoca çaresizce oyunu seyrediyor. Neden çünkü kulübede alternatifi yok.

Bu maçta Eskişehirspor orta sahası çok etkisiz kaldı. Çok basit top kayıpları yapıldı. Topu üçüncü bölgede yeterince olumlu kullanamamamız takımın fazla efor sarfetmesine neden oldu. Bunun neticesinde de 60. Dakikadan sonra baş gösteren yorgunluk oyun üstünlüğünün rakibe geçmesine neden oldu.

Her nedense Eskişehirsporlu futbolcular deplasmanda gösterdikleri mücadele ve kazanma arzusunu iç sahada gösteremiyorlar. Beraberlik golünü yememizin ardından karşı reaksiyon göstermek adına bir gayret çaba hiçbir futbolcuda göremedim. Adeta iki takımda 2-2'nin ardından sanki sezonun son maçıymış iki takımda istediğini elde etmiş gibi maçın bitiş düdüğünü dört gözle beklediler.

Adana Demirspor için deplasmandan alınan bir puan iyi olabilir ama Eskişehirspor iç sahada bu maçtan 3 puan almalıydı. Yine en kritik anda beklenmeyeni yapmayı başardılar. Neyse ki Samsun ve Denizlispor da maçlarını kazanamadılar da aradaki puan farkı korundu.