Kabustan uyandık

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Ligin devre arasından sonra Eskişehirspor'un beklenen sonuçları alamaması, kötü futbol üzerine bir de Erkan Zengin ve Uğur İnceman krizleri bu haftaki Denizlispor maçı öncesi Eskişehirli taraftarların ve spor kamuoyunun takımın bu zor deplasmanda işinin zor olduğu kanaatini hakim kılmıştı.
Maça iyi bir başlangıç yapan Eskişehirspor ilk 15 dakikada bulduğu iki golle hem üzerindeki baskıyı attı hem de rakibinin gardını düşürdü. Ligin ilk devresinde yönetim krizi, mali kriz gibi yaşanan olumsuzlukların üzerine alınan galibiyetler ve futbolcuların verdiği mücadele insanın aklına takımın birbirine kenetlenip başarılı sonuç alması için illa bir kriz ortamının oluşması mı lazım fikrini getirmiyor değil. Bugün sahada mücadele eden futbolcular her ne kadar iki farklı skorun erken bulunmuş olmasına rağmen eksiksiz bir oyun ortaya koydular.
Yücel Hocanın ilk kez görev verdiği 18 yaşındaki Bedirhan bu kritik maçta ilk kez takımda oynamasına rağmen görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Böylece Eskişehirspor değerlerine yeni bir genç daha kazandırılmış oldu. Eskişehirsporun bu yıl yaşadığı krizlerden çıkan pozitif sonuç kısıtlı kadroda gençlere kendini kanıtlama fırsatını vermesidir. Onlarında bu fırsatı iyi kullanıp kendilerini ispat etmeleri için çok çalışıp Yücel Hoca gibi bir şansı değerlendirmeleri lazım.
Bu hafta altı puanlık maçta alınan galibiyet bize derin bir nefes aldırmış olsa da işi sıkı tutup bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmamız gerekli.
Bu mücadeleci ve dengeli oyunu önümüzdeki haftalarda da devam ettirip kolay gol yiyen takım görüntüsünden uzaklaşmamız, yenemiyorsan da yenilmeme alışkanlığını kazanmamız önemli. İçeride oynayacağımız Giresunspor maçında alınacak bir galibiyet Eskişehirsporun geleceğe güvenle bakması açısından çok önemli. Deplasmanda alınan bu kritik galibiyetin daha da anlamlı olması için taraftarın desteği ile bu maçtan yüzümüzün akıyla çıkarak yolumuza devam etmeliyiz.
Yazımın son bölümünde Erkan Zengin ile ilgili de birkaç cümle ile düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Erkan’ın Eskişehirspor camiasında bu güne kadar yaptıklarıyla özel bir yere sahip ve kendisini bu camianın sevgi ve minnetle vadedeceği bir geçmişle anmak isteriz. Yaşanan gelişmeler neticesinde gerek yönetimin gerekse Erkan’ın karşılıklı suçlayıcı demeçlerle olayı çirkinleştirmekten ziyade gelinen bu noktada sağduyu ile hareket edip Eskişehirspor'un menfaatleri doğrultusunda orta yolu bulmalarında fayda var diye düşünmekteyim. Eminim bir çok taraftarda benimle aynı düşünceleri paylaşmakta.