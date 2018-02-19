 Eses ritmini buldu

Eskişehirspor bu hafta deplasmanda lider Ümraniyespor’u da yenerek iyiden iyiye havaya girdi ve bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hem taraftarına hem de rakiplerine ilan etmiş oldu.



Alınan bu galibiyetin önümüzdeki haftadan itibaren ne kadar önemli olduğunu görmeye başlayacağız. Bu sonuç öncelikle taraftarın takıma olan güvenini perçinledi. İçeride oynayacağımız Elazığspor maçında taraftarın stadı dolduracağından hiç şüpheniz olmasın. Diğer taraftan yakalanan bu serinin ardından rakipleri karşısında Eskişehirspor psikolojik olarak maçlara bir adım önde başlayacak.

Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim futbol oyununda kazanma ve kaybetme süreklilik arzettiğinde alışkanlığa dönüşür. İlk yarının ardından ikici yarının ilk iki haftası alınan mağlubiyetlerden sonra neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi ve ligin tecrübeli hocaları arasında yeralan Yücel hocanın takımı toparlaması ve futbolcuların kenetlenmesi ile ortaya bu üç haftalık galibiyet serisi çıktı.

Bu üç haftalık süreçte takım çok iyi futbol mu oynadı derseniz; hayır, ortada muhteşem bir oyun yoktu hatta bu üç maçta oyun olarak rakiplerimiz bizden daha iyi organize olup topa daha fazla sahip olan taraftı. Fakat sahada kazanmak adına yüreğini ortaya koyan terini son damlasına kadar formasına akıtan bir takım vardı. Bu kadar mücadele ve çalışmaya birazda futbol şansımızın eklenmesiyle bir anda kendimizi ilk altı hedefinden çok da uzakta olmadığımız bir puanda buluverdik.

Bu haftadan itibaren artık Eskişehirspor’un altındaki takımlarla işi kalmamıştır. Bu hava yakalanmışken daha çok çalışma, daha çok mücadele ile Kayacan’a ve şansa daha az ihtiyaç duyarak yeni bir Eskişehirspor destanı yazmak ne güzel olurdu.