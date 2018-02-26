Deplasman fatihi

Geçen hafta alınan ağır mağlubiyetten sonra acabalarla çıktığı Manisaspor mücadelesinde etkili bir oyun ortaya koyan Eskişehirspor maçın neticesi 1-0 bitmesine rağmen aslında yakalanan pozisyonları daha erken gole çevirebilse daha farklı bir skor elde edebilirdi.

Manisaspor ligdeki konumu ve devre arasında bir çok futbolcusunu kaybetmiş olmasına rağmen mücadele ve oyun disiplini yönünden gerçekten tehlikeli bir takım. Alınan bu deplasman galibiyeti bu nedenle önemli ileri ki haftalarda göreceğiz bir çok takım Manisaspor karşısında puan kaybı yaşayacaktır. Eskişehirspor'un bir çok pozisyonu değerlendiremediği ve galibiyet golünü 87. Dakikada bulduğu maçta Manisaspor'un da yakaladığı net pozisyonlar da golü yesek bu deplasmandan mağlup olarak da dönebilirdik.

Eskişehirspor'un bir hafta oynadığı maça bakarak oynayacağı maçla ilgili olumlu yada olumsuz tahminler yapmak çok zor. Deplasmanda kazanılan zor maçların ardından içeride beklenmedik şekilde üstelik tüm takımların en fazla çekindiği deplasman olarak gördüğü stadında puan kayıpları yaşadı.

Geride oynadığı maçlara baktığımızda deplasmanda aldığımız 18 puanla 4. Sırada yer almamız içeride bu muhteşem seyirci desteğine rağmen ne kadar çok puan kaybettiğimizin somut göstergesi.

Bu sezon Sportoto 1. Ligde sadece Eskişehirspor değil en tepeden en alta mücadele eden bütün takımlarda alınan sürpriz sonuçlara baktığımızda bu ligde oynanan maçlarda ne kadar kaliteli takım olursanız olun o maça iyi konsantre olmadıysanız mücadele etmiyorsanız puan almanızın mümkün olmadığıdır.

Şimdi bu değerlendirmenin üstüne içeride hemen küme düşme hattının üzerinde yeralan Adana Demirspor ile oynayacağımız maç ile ilgili içeride oynuyoruz, taraftarımız arkamızda, moraller yerinde, favoriyiz 3 puan alırız diye düşünmek abesle iştigal olur. Adana Demirspor bize ters gelen bir takım. Yücel Hocanın teknik ve taktik çalışmaların yanında futbolcuları mental olarak da maça iyi hazırlaması ve onlara mücadele ve kazanma inancını aşılaması şart.