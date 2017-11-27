Bir hafta boyunca Eskişehir'de maçtan çok Eskişehirsporun içine düştüğü çıkmazdan nasıl kurtulacağı senaryosunun dillerde dolaştığı bir süreç yaşandı.
Bu sevda bitmesin
Eskişehirsporun göz göre göre felakete doğru sürüklenmesine engel olmak
isteyen taraftar grupları hafta boyunca yaptıkları etkinliklerle Eskişehir'in
seçilmişlerine, Sanayici ve İş Adamlarına bu duruma kayıtsız kalmamaları
konusunda çağrılar yaptılar.
Takımın teknik direktörü Yücel İldiz bile maç öncesi yaptığı açıklamada
''Hafta boyunca Eskişehirsporun içinde bulunduğu bu üzücü durumdan
etkilenmeden hazırlanmaya çalıştık.'' ifadesiyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.
Maçın başlama düdüğü ile birlikte Eskişehirsporlu futbolcular orta sahada
toplanarak bir süre taraftarla birlikte alkışlı protesto yaptılar. Çaykur Rizeli
futbolcular da topu kendi yarı alanlarında çevirerek bu protestoya destek
oldular. Taraftarıyla futbolcusuyla yapılan bunca eylem artık birilerinin gözüne
girmezse fazla da yapılacak bir şey kalmadı.
Maça gelecek olursak 20.000 civarında Eskişehirspor taraftarı hafta içi
gelişen olaylar neticesinde takımına sahip çıkmak adına tribündeki yerini
aldı. İlk devre her iki takımda kontrollü oynadı ve kayda değer bir
pozisyon yaşanmadı. Stada gelenler ve ekranları başındakiler futboldan
çok muhteşem Eskişehir taraftarının tribün şovunu izlediler.
İkinci devreye Çaykur Rizespor daha etkili başladı ve 56. dakikada
Süleyman Koç'la golü buldu (0-1).
Golden sonra Eskişehirsporun oyunu Çaykur Rizespor yarı sahasına
yıkmasıyla birlikte kenardan yapılan ortalarla gol arayışları başladı.
60. dakikada bütün riskleri göze alan Yücel İldiz Uğur İnceman'ın yerine
Semih Şentürk'ü oyuna aldı. Eskişehirspor 90. dakikada ceza sahasına
yapılan bir ortada Semih'in indirdiği topa oyuna 80. dakikada giren
Hasan Ayaroğlu'nun düzgün vuruşu ile beraberliği yakaladı (1-1).
Maç bu sonuçla tamamlanırken Eskişehirspor cephesinde 1 puan
sadece stada gelen seyircilere bir teselli oldu. Asıl hayati öneme
sahip konu ise bu hafta inşallah camianın yüreğine su serpecek
gelişmelerle neticelenir.