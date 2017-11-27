Bu sevda bitmesin

Eskişehirsporun göz göre göre felakete doğru sürüklenmesine engel olmak

isteyen taraftar grupları hafta boyunca yaptıkları etkinliklerle Eskişehir'in

seçilmişlerine, Sanayici ve İş Adamlarına bu duruma kayıtsız kalmamaları

konusunda çağrılar yaptılar.

Takımın teknik direktörü Yücel İldiz bile maç öncesi yaptığı açıklamada

''Hafta boyunca Eskişehirsporun içinde bulunduğu bu üzücü durumdan

etkilenmeden hazırlanmaya çalıştık.'' ifadesiyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.



Maçın başlama düdüğü ile birlikte Eskişehirsporlu futbolcular orta sahada

toplanarak bir süre taraftarla birlikte alkışlı protesto yaptılar. Çaykur Rizeli

futbolcular da topu kendi yarı alanlarında çevirerek bu protestoya destek

oldular. Taraftarıyla futbolcusuyla yapılan bunca eylem artık birilerinin gözüne

girmezse fazla da yapılacak bir şey kalmadı.



Maça gelecek olursak 20.000 civarında Eskişehirspor taraftarı hafta içi

gelişen olaylar neticesinde takımına sahip çıkmak adına tribündeki yerini

aldı. İlk devre her iki takımda kontrollü oynadı ve kayda değer bir

pozisyon yaşanmadı. Stada gelenler ve ekranları başındakiler futboldan

çok muhteşem Eskişehir taraftarının tribün şovunu izlediler.



İkinci devreye Çaykur Rizespor daha etkili başladı ve 56. dakikada

Süleyman Koç'la golü buldu (0-1).

Golden sonra Eskişehirsporun oyunu Çaykur Rizespor yarı sahasına

yıkmasıyla birlikte kenardan yapılan ortalarla gol arayışları başladı.

60. dakikada bütün riskleri göze alan Yücel İldiz Uğur İnceman'ın yerine

Semih Şentürk'ü oyuna aldı. Eskişehirspor 90. dakikada ceza sahasına

yapılan bir ortada Semih'in indirdiği topa oyuna 80. dakikada giren

Hasan Ayaroğlu'nun düzgün vuruşu ile beraberliği yakaladı (1-1).



Maç bu sonuçla tamamlanırken Eskişehirspor cephesinde 1 puan

sadece stada gelen seyircilere bir teselli oldu. Asıl hayati öneme

sahip konu ise bu hafta inşallah camianın yüreğine su serpecek

gelişmelerle neticelenir.