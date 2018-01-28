ALIŞKANLIK YAPMASIN

Eskişehirspor hafta başında Erkan Zengin ile yollarını ayırdıktan sonra deplasmanda oynadığı Elazığspor maçında üç haftalık mağlubiyet serisine dördüncü mağlubiyetini alarak devan ettirdi.

Futbolda iyi bir takım seri galibiyetler almaya başladığında bunu alışkanlık haline getirir ve bazı maçlarda kötü oynasa bile takımın kazanma alışkanlığı bir şekilde hem rakip hem de kendi futbolcularının bilinçaltında o maçın sonucunu şekillendirir.

Tam tersi takımda kazanamamak alışkanlık haline dönüşür üzerine birde küme düşme stresi taraftar baskısı eklenirse iyi oynadığınız maçları bile galip tamamlamanız zorlaşır.

Bu futbol gerçeğinden yola çıkarak Eskişehirsporun dört haftalık bu mağlubiyet serisi takımın, teknik kadronun ve yönetimin üzerinde baskıyı iyice hissettirmeye başladı. Elazığspor maçında yenemiyorsak bile alınacak bir beraberlik bu açıdan çok önemliydi.

Maça gelecek olursak Eskişehirspor topa sahip olma ve oyunu rakip sahada baskılı oynama da sezon başından beri sıkıntı yaşıyor. Özellikle mağlup duruma düştüğü maçlarda oyunu çevirmesi rakip üzerinde topa sahip olarak baskı kuramadığı için çok zor oluyor.

Eskişehirsporun galip geldiği maçlara bakacak olursak rakiplerinin üzerine geldiği ve baskı yediği anlarda hızlı oyuncularını kullanarak kontratak futbolu ile bulduğu gollerin öne çıktığını görmekteyiz.Elazığspor maçında 15. dakikada gelen golün ardından oynanan oyun tamda bahsettiğim gibi, maçın Eskişehirsporun sevmediği oyun şekline dönüşmesine neden oldu. Golü bulan Elazığsporun kontrollü oyununa Eskişehirspor’lu oyuncularda ayak uydurunca rakip sahada set oyununu oynayacak ve rakibini açacak tarzda etkili ayaklara sahip olmayan Eskişehirspor’un son 15 dakikayı 10 kişi tamamlayan rakibini zorlamadan yenilmesi kaçınılmaz oldu.

Yücel hocanın elindeki malzeme bu, hocanın tecrübesini de kullanarak bir an önce takımın kazanamama fobisini kırarak mağlubiyetin alışkanlık haline gelmesini önlemesi gerek.