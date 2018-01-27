Tarihin en başarılı yönetimi

Evet evet, yanlış okumadınız. Konyaspor tarihinin en başarılı yönetimidir.

Taraftarı daha fazla kızdırmadan açıklayayım sözlerimi.

Bu takım 2 sezon öncenin lig 3. Sü.



Bu takım geçen sezonun Avrupalısı, ZTK Şampiyonu, Süper Kupa şampiyonu.

Bu takım bu sezonun da Avrupalısı, ZTK çeyrek finalisti(şimdilik).

Yukarıda yazdığım başarılardan gelen paraları bilseniz diliniz dudağınız uçuklar. Öyle 3-5 M€’lardan bahsetmiyoruz. Baya baya fabrikalar büyük çaplı fabrikalar kuracak paralar elde etti Konyaspor son 3 sezonda. Anadolu’nun tartışmasız en zengin kulübü oldu bu 3 sezonda.



Her iki maçta bir “tarihin en önemli maçı”, “tarihindeki ilk maçı”, “tarihindeki ilk galibiyeti” şeklinde maçlar oynadı bu süreçte Konyaspor.

İşte o Konyaspor şu anda ligin 17. Si durumunda, elindeki tek forvetin çenesi kırılmış sahalardan 2 ay uzak kalacak ve transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala hala suni transferlerle taraftarı oyalıyorlar. Yani aslında onlar oyaladıklarını zannediyorlar. Emin olsunlar ki taraftar yönetimden çok daha fazla farkında durumun ciddiyetinin.



Peki bu kadar büyük çöküş ne kadarlık süreçte gelişti dersiniz? 2 yıl? 1 yıl? 6 ay? Hiç biri değil. Aykut Hoca’nın gittiği günden sonra bu hale doğrudan doğruya düşürüldü Konyaspor. Bir takımı bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar kötü yöneten bir yönetim olabilir mi? Bu bir başarıdır. Başarısızlığın, beceriksizliğin başarısıdır bu. Ve bu başarıda da şu an için kendileriyle yarışabilecek kadar beceriksiz bir yönetim daha yoktur. O yüzden de tarihin en beceriksiz yönetimi olma hususunda en başarılı yönetimdir.

Bu yazıyı yazdığım gün itibariyle 4 gün kalmıştı transfer döneminin kapanmasına. Adı geçenler ve neden alınmadıklarını aşağıya yazıyorum. Taktir sizin.



Sow>Çok Pahalı

Demba Ba>Sakat

Bentdner>Disiplinsiz

Bajic>Kulubü 2. Dönem oynatacakmış izin vermiyorlar(Başakşehir’e satın alma opsiyonlu gitti)

Rodallega>Siyasi erk “almayın” diye rica etti. Konyaspor almadı.



Vesaire vesaire vesaire…

Şimdi son olarak Eto’o adı geçiyor. 37 yaşına gelmiş oyuncuya 2.5 yıllık toplam 10M € teklif ettikleri iddia ediliyor.

Konyaspor’un hücum hattı o kadar kısır ki maç 1-1 de olsa 2-1 de olsa çift forvete dönme şansı yok Mehmet Hoca’nın. Bir orta saha çıkarıyor yerine bir başkasını katıyor.

Artık o kadar çaresiz kaldı ki maçta 3. Değişiklik hakkını kullanmadı demesinler diye Moke’yi çıkarıp yerine Amir’i aldı. Ön libero oynayan Jonsson’u da stopere çekti.

Ama bu kadar orta saha bolluğunun içinde yönetim 2 hafta Poko için uğraştı. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz…



Biten transferi “YÖNETİM KURULUNDA DAHİ OLMAYAN” bir adam veto edip transferi engelledi.

Maçtan da bir iki kelam bahsedip yazıyı sonlandırayım…

Mehmet Hoca elinde full kadro var iken takımı oynatmıyor o kesin. Oyun olarak Konyaspor’da gözle görülür bir kalite artışı oldu bu zamana kadar. Ancak ne yazık ki oyunu okuma ve ceza-sakatlık durumunda ilk 11den oyuncu eksildiğinde yerlerini doldurmayı başaramıyor.



Sezona stoperde başlayan ve saç baş yoldurtan Moke’yi Ali Turan’ın absürd bir şekilde ceza almasından sonra bu maçta stopere geri çekti. Avrupa Ligi’nde güvenip forma verdiği Selim’i değerlendirmek yerine orta sahaya geçmesi ile kendini bulan ve takımın orta sahadaki bel kemiği olan Moke’yi geri çekerek takımın orta sahadaki direncini kırdı.

Sezona orta sahada başlayan ve etkisiz bir performans gösteren ancak 10 numara pozisyonuna geçmesi ile harikalar yaratan Mehdi’yi de Moke’nin yerine ön liberoya çekti.



Ömer Ali’nin yokluğunda Vedat-Milosevic-Orkan üçlüsüyle maça başlayan Mehmet Hoca, rakip 10 kişi kaldıktan sonra spikerin dahi adını unuttuğu Milosevic’i çıkarmak yerine Vedat’ı oyundan çıkarıp yerine Jonsson’u aldı.

Rakip eksik kalmasına rağmen nasıl oluyorsa Konyaspor ne yapacağını şaşar hale geldi ve bu sırada takımı kendine getirecek hamleler yapamadı.



Sonuçta 3 puandan başka hiçbir sonucun Konyaspor’a yaramayacağı maçta Ankara’dan eli boş döndü Konyaspor ve 6 puanlık bir maçı kaybetti. Kalan 4 günde neler olur, ikinci yarı toparlanıp ligde kalır mı göreceğiz. Ancak görünen köy de kılavuz istemez.

Bu vesileyle Konyaspor yönetimini tekrar tebrik ediyor ve bir taraftar sözüyle yazıyı sonlandırıyorum:

“Efsane takımın …”