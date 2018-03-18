Son zamanlarda alışık olmadığımız şekilde doğru preslerle rakibi hataya zorladılar, defansta ise doğru pozisyon alarak hatasız oynadı tüm oyuncular.

Ligin dibinden kurtulmak için son 9 haftada 8 galibiyet parolası ile sahaya çıkan Konya ekibi bu konudaki ilk mücadelesinde ligin bu sezon tozunu attıran Anadolu takımı Kayserispor’ u ağırladı.

Oyuna Galatasaray maçında olduğu gibi Fofana- Volkan- Eto’o hattıyla başlaması beni şaşırttı açıkçası. Kendi evinde oynadığı maçta Ömer Ali-Jahovic gibi set oyunu oynayabilen, maçı rakip sahaya yıkabilecek oyuncularla oynamak yerine topu Kayseri’ye verdikten sonra onları hataya zorlayıp hızlı ataklarla gol bulmayı denediler. Bu da henüz 4. Dakikada işledi ve Konyaspor’un dünya yıldızı iğne deliğinden geçirdiği golü ile takımını öne geçirmeyi başardı.

Daha sonra rakibin beraberlik için bastırdığı süreçte ise Ali Turan başta olmak üzere Moke ve Selim muazzam müdahalelerde bulundular. Moke’nin geçtiğimiz haftadaki oyununu görenler “madem bu kadar iyi stoper oynayabiliyordu neden bu zamana kadar hep kötü oynadı” diye serzeniş etmişlerdi ki bu kez de Selim stoperde muazzam oynadı ve akıllara aynı soruyu getirdi. Daha önce ne Reşit Akçay ne de Özdilek döneminde güven vermeyen Selim’e Sergen Yalçın’ın elinin değdiği belli olmuş sanki.

Tabii bu kadar iyi oynayan oyuncular olduğu gibi vasatlar da vardı Konyaspor’da. Daha önce hep dribbling özelliği ile iş yapan Fofana bu maçta bu özelliklerini neredeyse hiç kullanamadı. Ayrıca top kontrolü ve pas verme özelliklerinin yüksek olmaması da maçın erken kopmasını engelledi.

Fofana dışında da Konyaspor maçı koparabilecek pozisyonlar buldu aslında ama son vuruşlardaki beceriksizlikler ve bencillikler maçın son ana kadar kopmasına engel oldu.

Mehdi’nin gereksiz kırmızı kartı, Sergen Hoca’nın ise tribüne gönderilmesi Konyaspor’un bu maç içindeki eksi yönleriydi. Ancak yine de eksi yönlere fazla takılınmaması gereken, öyle veya böyle Konyaspor’un kazanması gereken bir maçtı. Konyaspor da üzerine düşeni yaptı ve maçı kazanmasını bildi.

Şimdi önlerinde kaldı 8 maç ve bu maçların çoğu kendi rakipleri ile. Özellikle Antalya ve Osmanlı maçları Konyaspor’un kurtulması için 6 belki de 12 puanlık maçlar.

Daha önce milli takımı son maçın son anında Euro 2016’ya gönderen ve “Biz Bitti Demeden Bitmez” sloganının mimarlarından olan Konyaspor taraftarı, kendi takımlarını da son maçın son anına kadar destekleyecek ve ligde tutmayı başaracaklardır.

Bana göre Konyaspor bu ligin taraftarıyla, şehirdeki ruhuyla, kadro kalitesiyle, başarılarıyla olmazsa olmaz takımlarından bir tanesi. Küme düşmesi sadece Konyaspor taraftarını değil tüm futbolseverleri üzmeli…

Maçın Adamı: Moke

Sahanın her yerinde doğru hamleler ve presle rakibini bozan, böylece Konyaspor kalesinde oluşabilecek tehlikeleri önleyen Moke, son dakikada Jahovic’e attığı pasla rakibin 10 kişi kalmasını ve skorun 2-0 olmasını sağlayan en önemli oyunculardan bir tanesiydi.

Ali Turan’a haksızlık etmek istemem ama Moke bir adım öne geçti son dakikadaki kırmızı kart ve gol sayesinde bana göre…