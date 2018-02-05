Şerefli 17.

Yine bir operasyon…

Yine bir hakem terörü…

Yine bir Anadolu takımı cinayeti…

Yine bir Emre Belözoğlu küfrü…

Liderin olası liderlik perçinlemesi, Konyaspor’un ise olası bir çıkış maçı idi bu maç.

Mehmet Özdilek en doğru 11 ile başladı maça. Herkes kendi mevkisinde oynayınca bir başka oynar Konyaspor ama bu maçta daha başka başladı maça.

İlk 30-35 dakikada yıldızlarla dolu Başakşehir Konyaspor karşısında değil organize atak yapmayı rastgele bir ortanın kaleye yönelmesi dışında en ufak bir tehdit dahi oluşturamadı. Bu süreçte Konyaspor 5 tane %90-%100 lük pozisyona girdi ancak şans yanında değildi bugün Konyaspor’un. Sanki lider Konyaspor da 17. Sıradaki Başakşehir gibi gözüküyordu bu dakikalarda.

36.dakikada ne olduysa oldu kontra atağa çıkan Başakşehir, Emre’nin pasında Adebayor’un golüyle pozisyon bulamadığı maçta öne geçmeyi başardı.

İkinci yarıda iki takımdan da dengeli bir oyun seyretti taraftarlar. İki takımda gol atacak çok fazla pozisyona giremedi. Fofana, Orkan, Amir değişiklikleri ile oyunu kendi lehine hareketlendirmek isteyen Özdilek bu isteğinde de başarılı oldu ki Orkan’ın hazırladığı pozisyonda Fofana’nın asisti Konyaspor’un golcüsü Skubic’e 90+1de golü getirdi.

Maçta daha sonra gol olmadı ve tartışılacak onlarca pozisyonu arkasında bırakarak 1-1 sonuçlandı bu maç. Şimdi gelelim o tartışılacak pozisyonlara…



Dikkat! Yazının buradan sonrası daha önemli çünkü buradan sonrasını ulusal medyadaki programlarda veya maç özetlerinde filan göremezsiniz…

*Mehdi ile Epureanu topa hareketleniyor. Mehdi rakibinden önce topa müdahale ediyor ve o sırada Epureanu’yla çarpışıyor ve iki oyuncu da yere düşüyor.

Karar ne: Mehdi faul yaptı.

Verilmesi gereken karar: Epureanu faul yaptı. Hatta tehlikeli pozisyonu engellemesi sebebiyle kart görmeliydi.

*Yine Mehdi ve Epureanu ikilisi uzun topta aut çizgisinin orada topa müdahale etmeye çalışıyor. İkisi de müdahale edemiyor ancak Epureanu müdahale etmeye çalışırken düşüyor.

Karar ne: Mehdi faul yaptı.

Verilmesi gereken: Korner. Mehdi’nin rakibine en ufak bir müdahalesi yokken Epureanu yere düşüyor ve o sırada top Epureanu’ya çarpıp dışarı çıkıyor.

*Orta saha yuvarlağında Ali Çamdalı, Emre Belözoğlu ile mücadeleyi kazanıyor ve son anda topa vurarak Jahovic’in önüne atıyor topu.

Karar ne: Ali Çamdalı faul yaptı.

Verilmesi gereken: DEVAM. Çünkü Emre yere Çamdalı’nın müdahalesi ile değil topu kaybettikten sonra dengesini kaybetmesiyle düşüyor. Hakem bu pozisyonda da Konyaspor’un net bir atağını kesmiş oluyor.

*Geldik dakika 90’a. Mahmut Jahovic’e faul yapıyor. Hakem faulü verdiği sırada Emre itiraz edip sarı kart gösteriyor. Devamında Emre hakeme “S***** ***” şeklinde küfür ediyor.

Karar ne: Hakem ikinci sarı kartla Emre’yi oyundan atıyor.

Verilmesi gereken: Emre’nin ikinci sarıdan değil direk kırmızı kartla oyun dışında kalması gerekirdi. Söylenilene göre de 3-7 arası ceza alması gerekir.

Ve son pozisyon.

*Yukarda yazdığım son olay uzatma anlarında gelişiyor. Maç anında takip etmedim ancak özet görüntülerinde dahi en az 38 saniye sürüyor faul, kırmızı kart, Emre’nin sahayı terk etmesi, hakemin faulün yerini belirlemesi, barajın yerini belirlemesi, barajın kurulması… Faul kullanıyor. Direkten dönüyor, pozisyonun devamında Adebayor Orkan’ı düşürüyor.

Verilen karar: Hakem maçı bitiriyor. +5 gösterilen maçta 90+5 dakika 13 saniyede maçı bitiriyor.

Verilmesi gereken: Faul. Önceki pozisyon sebebiyle dahi en az 38 saniye durduysa oyun hakem en az 38 saniye devam etmeli oyuna. Bu da faulün verilmesini gerekli kılar.

Daha önceki yazılarımda da söylediğim gibi ben bir hakem yorumcusu değilim ancak bu kadar bariz olayları dahi atlamaları Anadolu takımlarının harcanmasına sebep oluyor.

Kızdığımız nokta şu. Eğer o topu Adebayor, Orkan’dan kurtarıp kontratağa çıkarabilseydi takımını hakem o maçı bitirmezdi. Çünkü hakemler de kararları da şaibeli.

Bir zamanlar BJK takımının bir lafı vardı “Şerefli üçüncülükler” diye… Şu an Konyaspor düşerse taraftarı içini rahat tutsun, üzülmesin. Konyaspor’un durumu da “Şerefli 17.cilik”. Bu takım düşerse de şerefiyle düşer… Böyle bir ligde fazlalık olan Konyaspor değil şereftir!!!