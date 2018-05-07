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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor YazılarıÖnemli olan oyun değil 3 puan
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Spor Arena
07.05.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Önemli olan oyun değil 3 puan

Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com
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Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com

Atiker Konyaspor ligin 32. Haftasında Süper Lig’den düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın analizinden önce Karabükspor’un bu maçtaki bilet fiyatlarındaki düzenlemeleri hakkında bir iki şey karalayalım.

Karabükspor’un son 3 iç saha maçındaki misafir tribün fiyatları ile Konyaspor maçındaki misafir tribünü fiyatları arasında uçurumlar var. Bundan önceki 3 maçında misafir tribünü biletleri

Bursaspor 25₺, Antalyaspor 10₺, Alanyaspor 5₺ dan satışa sunulurken, bu rakam Konyaspor maçında 75₺ olarak belirlenmiş. Bunda kuşkusuz geçtiğimiz hafta Nalçacılılar’ın Bursa’ya yaptığı çıkartmanın da etkisi olduğu muhakkak. Bana göre Karabükspor yönetimi Konyaspor’un bulunduğu sıkıntılı durumdan mütevellit taraftarın Bursa maçında olduğu gibi Karabük’e çıkartma yapmasını beklemiş olacak ki bilet fiyatlarını yukarıya çekerek olabildiğince kar elde etmeyi düşünmüş. Ancak işçi bir şehrin takımı olarak, cebindeki son parasıyla bilet almak için uğraşan Konyasporlulara karşı yapılan bu hareket saygısızlıktır ve ayıptır.
Ayrıca bu her takımın rakibe ve pozisyona göre bilet fiyatları ayarlamasını da doğru bulmadığımı belirtmeden edemeyeceğim. Bu konuda TFF’nin bir düzenleme yapması gerekmektedir.

Henüz geçtiğimiz hafta 1. Ligde Manisa- Ankaragücü maçında yine deplasman tribünü fiyatları 75 tl, 3. Ligde ise Aydınspor 1923-UTAŞ Uşakspor maçında deplasman tiribünü fiyatları 300 tl olarak belirlenmişti. Bu tip olaylar da stadyumlara taraftarın gelmemesinden yakındığımız şu günlerde taraftarın iyice futboldan uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Karabükspor- Konyaspor maçına dönecek olursak…

Sergen Yalçın Ferhat’ı riske etmemiş, Moke’yi ise beklenmedik bir şekilde ilk 11e almamış. Sadece geçen maçta sakat olduğu için oynayamayan Ömer Ali ile cezası biten Milosevic kadroya geri dönen isimlerdi. Bunların dışında takım beklediğimiz gibi sahaya çıktı.

Beklediğimiz gibi sahaya çıktı çıkmasına da 5-0 biten Sivas maçından sonra ne olduysa son 4 maçtır beklenenin altında bir oyun sergiliyor Konyaspor. Bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplamış olsa da 4 maç boyunca da öldü öldü dirildi.

Karabükspor da diğer 3 maçtan farksızdı. Konyaspor topa sahip olan, oyunu yönlendiren takım hüviyetinde gözükse de çok fazla net gol pozisyonu oluşturamadı. Rakiplerinin averaj yükselttiği Karabükspor karşısında 1-0 ancak kazanabildi. Ama tabii ki şu anda Konyaspor için iyi oyun- bol gollü maçlar gibi bir beklenti yersiz olur. Sonuçta kazanması gerekiyordu ve kazandı.

Tekrar sahaya dönecek olursak bana göre Sergen Hoca oyunu ilk yarıda tutmayı ve arkasından Jahovic’i de oyuna katarak çift forvete dönmeyi düşünüyordu. Ancak önce Eren’in ardından Ömer Ali’nin sakatlanması Sergen Yalçın’ın da elini kolunu bağladı. Ayrıca olası bir Karabükspor golünde çok daha fazla sıkıntıya girebilirdi. O nedenle düzeni bozmadan oyuna devam etti ve kazanmasını bildi.

Şimdi önlerinde 2 tane final karşılaşması var. Birincisi önümüzdeki hafta evinde oynayacağı Göztepe karşılaşması. Bu maçı 42.000 kişi önünde kazanması şart. Aksi halde Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmesi gerekecek. Lig o kadar pamuk ipliğe bağlı durumda ki en ufak bir yanlış 6 takımdan 2 sini daha alt kümeye yollayacak.

Ayrıca bu 6 takımın birçoğu kalan haftalarda da birbirleri ile veya şampiyonluk adayları ile karşılaşıyor. Heyecan gittikçe yükselirken şu anda ligin 12. ve 13.sü Alanyaspor ve Akhisarspor’un küme düşüp, 16 ve 17.si Osmanlıspor ve Gençlerbirliği kümede kalabilir. Kim düşer kim kalır kestirmek güç olsa da son yılların en çekişmeli sezonunu geçirdiğimiz kesin gibi.




Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com
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