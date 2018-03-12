Olmayınca olmuyor…

Maça 2 as stoperi olan Ali Turan ve Filipovic yerine Moke-Selim stoper ikilisi ile başlayan Sergen Hoca hücum hattında da Jahovic ve Ömer Ali Şahiner’i yedek bıraktı.



Sergen Yalçın’ın defansta seçeneği yoktu zaten. Abdülkerim, Kadir Kaan, Can Demir gibi yedek stoperlerini kiraladığı için mecburen orta sahadan Moke’yi geri çekmek zorunda kaldı. Moke de geldiği günden bu yana stoperdeki en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı belki de.



Ancak hücum da Jahovic ve Ömer Ali’nin yedek başlaması biraz şaşırttı. Ancak çok da yanlış tercihler olduğunu söylemem. Galatasaray’ın kendi evinde ne kadar baskılı ve önde oynadığını bilen Sergen Yalçın, Volkan Şen, Fofana, Milosevic, Eto’o gibi top taşıyabilen, dribbling yapabilen oyuncularla kontradan gol bulmaya çalıştı.



Bu şekilde 2 tane de net pozisyon bulsalar da bunları değerlendiremeyince oyunun dönmesi de kaçınılmazdı. Eğer orta sahada teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu daha olsa 4-5 tane daha kontradan net pozisyon üretebilirdi Konyaspor.



İkinci yarıda ise Volkan’ın direncini kaybetmesi ve sakatlanma durumunu göz önüne alarak Ömer Ali’yi oyuna soktu. Son zamanlardaki mücadelesi ve oyunu ile taraftarın kalbini tekrar kazanan Ömer Ali bu maçta yokları oynadı. Jahovic- Eto’o değişikliği ise tam anlamıyla fiyaskoydu. Jahovic’in bu kadar golü nasıl attığını anlamak güç. Bir çok pozisyonda yanlış yerde durdu, yanlış pas tercihlerinde bulundu ve böylece birçok atak kötü sonuçlandı veya başlamadan bitti.



Yine de Konyaspor TT Stadyumu’nda ezilmeden, başı dik alnı açık şekilde mücadele ederek kaybetti maçı. İlerisi için umut vadediyor demek isterim ama yolun sonu görünüyor. Artık ne yapacaklarsa ŞİMDİ yapmalılar.



Sergen Yalçın maçtan sonra 8de 8 hedefi koyduklarını açıkladı. Konyaspor bunu yapabilecek kalitede oyunculara sahip. Ancak 25 maçta sadece 4 galibiyet alan Konyaspor’un önümüzdeki 8 maçta 8 galibiyet alması çok mümkün görünmüyor.



Şu andaki durum göz önüne alındığında Konyaspor bu sezon ligde kalırsa kesinlikle büyük bir iş başarmış olurlar. Kadro kalitesiyle, şehriyle, taraftarıyla süper ligi fazlasıyla hak ediyor. Yönetim ve tek anlamda ise bu konuda şüphe duymuyorum desem yalan.



Konyaspor çifte kupalı sezonda göğsünde Türk bayrağıyla küme düşmemeli. Artık durumun ciddiyetini anlayıp tek yumruk olmalı tüm Konyaspor camiası.

Maçta genel olarak hakemi zorlayacak bir pozisyon olmasa da hakemin verdiği penaltı ayıp, yazık, günah… Top Selim’in sağ eline çarpsa bir şey demeyeceğim ancak sol koluna çarpıyor. Kolu da vücudu ile birleşik. Neyi nerden nasıl gördü de penaltı verdi anlam vermek güç.



Ayrıca Konyasporlu oyuncuların yerde kaldığında oyunu 3 dakika sonra durdurması ve GS’lı oyuncu yerde kaldığında 10 saniye sonra oyunu durdurması da gözümden kaçmadı. Oyuncu sağlığı üzerindeki forma rengiyle doğru orantılı filan mı?



Yazının sonunda Serkan’a parantez açmadan olmaz. Konyaspor’u ayakta tutan en önemli parça olduğu muhakkak. Bir kaleci nasıl tek başına takımın yarısı olur onu gösteriyor.