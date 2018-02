Olmasaydı Sonumuz Böyle

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olmadığı sezonda bizleri Avrupa Ligi’nde Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir temsil etti.

Şüphesiz geçen sezon da Avrupa Ligi’ne grup aşamalarından katılan Konyaspor’un ne yapacağı herkes tarafından merakla bekleniyordu. Salzburg, Marsilya ve Vitoria ile eşleşen temsilcimiz dengeli bir gruba düşmüştü. Öyle ki son hafta son düdük çalınana kadar gruptan lider çıkmayı garantileyen Salzburg dışında 3 takımın da gruptan çıkma iddiası sürüyordu.

Konyaspor’un Avrupa Macerası

İlk maçında Marsilya deplasmanına çıkan temsilcimiz vasat altı bir oyun sergileyen rakibine diş geçiremedi ve 1-0 mağlup oldu. Sonraki hafta kendi sahasında gruba 1. Torbadan katılan Salzburg’u konuk eden Konya ekibi 2-0 gibi bir skorla mağlup olurken Serkan’ın 2. Gole sebep olan son dakikalardaki ciddi hatası maça damga vurmuştu.

Sonraki hafta yine kendi sahasında Vitoria ile karşılaşan Konyaspor tarihinin ilk Avrupa galibiyetini de tatmış oldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. 4. Haftada daha önce 2-0 yenildiği Salzburg’la 0-0 berabere kalan temsilcimiz Marsilya ve Vitoria’nın da kötü gidişi ile tur şansını devam ettirmeyi başardı.

Avrupa Liginin geçtiğimiz haftasında ise ilk maçta çok kötü oynayan Marsilya’yı Konya’da ağırladık. Yine çok kötü bir oyun sergileyen Fransız devini yenmek üzereydik ki bu senenin tartışılan ismi Moke 90+2 de kendi kalesine gol atarak Konyaspor’un tarih yazma fırsatını tepmesine neden oldu.



Gelelim Bu Maça

Son haftaya geldiğimizde Marsilya’nın 7, Konyaspor’un 5 ve Vitoria’nın 4 puanı vardı. Salzburg’un yenilmesi durumunda Vitoria-Konyas maçının galibi üst tura çıkacaktı.

Maça her zamanki gibi sürpriz bir kadroyla çıktı Mehmet Hoca.

Evet, normalde bu cümle şu şekilde olur: Maça her zamanki gibi ideal kadrosuyla çıktı Mehmet Hoca.

Ama Konyaspor’da işler böyle yürümüyor. Konyaspor’da her maç en az 4-5 değişiklikle maça başlıyor hoca. Bu maçta diğerlerinden farklı değildi.

Moke’yi alışılagelmişin dışında ön libero olarak oynattı. Konyaspor’da önce kariyerinin büyük çoğunluğunu ön libero olarak geçiren Moke maç içinde çok görünmese de stoperden daha fazla umut verdi gibi.

Mehdi’yi ilk defa 10 numara pozisyonunda oynattı. Konyaspor kariyerine fırtına gibi başlayan oyuncu 15’ da öyle bir gol attı ki Avrupa Ligi’nde sezonun golü olmaya aday. Ancak gol dışında sanki merkezde bulduğu rahatlığı bulamamış gibiydi. Yanında iyi bir defansif orta saha ile 8 numara pozisyonunun tam adamı bana göre.

Vedat’ı oynatacağını hafta içinde katıldığı televizyon programında açıklamıştı zaten. Ancak merkez ve 10 numara dışında göreceğimizi tahmin etmiyordum ki Ömer Ali’nin sağ beke çekilmesiyle sağ kanatta çok iyi işler yaptı. Bana göre Konyaspor’un en iyi oyuncusuydu. Mehmet Hoca neden oyundan aldı açıkçası şaşırıyorum.



Hoca Skubic’in hafta içindeki sakatlığını düşünerek Ömer Ali’yi sağ beke çekmiş. İyi de yapmış. Bana göre Ömer Ali, Caner Erkin gibi kanattan beke evrilmeli. Yüksek seviyeli oyunlarda ileri uç oyuncusu olamayacak kadar etkisiz iken çok iyi bir sağ bek olabilir. Mehmet Hoca onu her zaman bekte değerlendirmeli bana göre. Bu sayede çok istediği milli forma hayaline dahi kavuşabilir. Ozan Tufan’ı, Kaan Ayhan’ı sağ bekte denemektense Ömer Ali o boşluğu layıkıyla dolduracaktır.

Ve gelelim forvete… Malick Evouna… Golleri kaçıran adam… Sezon başından bu yana hem MRA olsun hem de Özdilek çeşitli maçlarda çeşitli süreler verdi bu oyuncuya. Mehmet Hoca bu maçta da ilk 11 başlattı. Sezon başından beri tek bir gol-asist üretemeyen “golcü” oyuncu kesin kazanılması gereken maçta 90 dakika Konyaspor’un “gol umudu” oldu. 41. Dakikada Mehdi’nin akıl dolu pasında kaleciyle karşı karşıya golü atmayı başarsa belki her şey onun adına daha umut verici olabilirdi ama şu an devre arası kiralandığı takıma APS ile gönderilmesi en mantıklı olanı gibi…

Mehmet Hoca nasıl ilk 11e aldı nasıl 90 dakika dayandı anlamak güç. Daha dengeli ve takımı bilen Milosevic’le başlamalıydı. En azından gol atabiliyor Milosevic. Bence vedat-milosevic yerine evouna-milosevic değişikliği daha mantıklı olabilirdi.

Sonuç olarak yine oyunun son bölümlerinde Marsilya maçında yenilen golün birebir aynısını yine kalesinde gören temsilcimiz son maçından galibiyetle ayrılamadı. Bu sezon savunma oyuncularının absürd hatalarından dolayı 3 gol yiyen Konyaspor bu maçlarda toplam 4 puan kaybetti. UEFA’nın Avrupa Ligi’nin en bahtsız takımı olarak bir plaket filan vermesini bekliyorum. Konyaspor’lu bir taraftarın tabiriyle: “Avrupa Ligi’nde kendi kendini eleyen ilk takım oldu Konyaspor.”

Yine de 6 hafta boyunca ülkemizi layıkıyla temsil eden, sonuna kadar savaşan, Anadolu kulüplerinin de Avrupa’da birşeyler başarabileceğini gösteren gururumuz Konyaspor’u canı gönülden tebrik ediyorum. İyi bir transfer dönemi geçirse şu gruptan çıkmaması için hiçbir sebep yoktu.

Başakşehir-Braga

Diğer bir temsilcimiz Başakşehir de yine aynı gün bir başka Portekizli Braga’yı ağırladı. Sahadan 2-1 galip ayrılmasına karşın Hoffenheim-Ludogorets maçının berabere bitmesiyle Avrupa Ligi gruplarından elendi. Başakşehir’e de bize yaşattıkları gururlu anlar ve ülke puanları için teşekkür ederiz.

Konu Dışı

