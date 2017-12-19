Ne Yaptın Selim?

Artık Konyaspor hakkında maç önüyle, ilk 11le ilgili bir şeyler yazmamaya karar verdim. Öyle ki Mehmet Hoca’nın yaptığı radikal ilk 11i konsol oyunu oynayan gamerlar dahi yapmaz.

Bu maçta da ilk 11 de orta 5linin 4ünü merkez orta sahalarla kurdu Mehmet Hoca. İyi oynadılar kötü oynadılar diye demiyorum ama gerçekten bu radikallik nedir hocam Allah aşkına?

İlk 11i bir kenara bırakalım…

Oyuna kötü başlamadı Konyaspor. Elinde tutmayı başarmıştı. Hatta Milosevic’le golü de bulabileceği pozisyonları yakaladı. Ama Konyalıların hesap etmediği bir şey vardı. SELİM AY.

2009 yılından beri formasını giydiği takımla sayısız başarılar elde etmesine rağmen bir türlü ilk 11deki formayı elde edemeyen Selim; Moke’nin stoper olmadığını anlayan(15 hafta sonunda) teknik ekibin elinde başka kimse kalmayınca birkaç maçtır 11de şans buluyor.

Hakkını yemeyelim YÜREĞİNİ KOYUYOR ORTAYA!!! Buna eyvallah… eyvallah da yetmiyor be güzel kardeşim… 1. Lig de, ZTK’da yetse de süper lig de yetmiyor.

Pozisyona gelirsek…

Korner ön direğe kullanılıyor.

Topun ineceği noktaya en az 2-3 metre uzağında önünde 4-5 kişi olmasına rağmen koşan Jahovic’le itişiyor.

Jahovic’in topu alma ihtimali yok, topun Jahovic’e gelme ihtimali yok ama Selim duruyor mu? Yapışıyor adamın koluna…

O da zaten onu bekliyor… Hangi oyuncu beklemez ki..

Hooop Jahovic yerde…

Hakem kim?

Hüseyin Göçek!!!

Hatırladınız değil mi? Trabzonspor deplasmanında Traore’yi hastanelik eden, ayağını kıran kasabı oyundan atmayan Göçek…

Nihayetinde Göçek de kendine yakışanı yapıyor ve çalıyor penaltıyı…

Zaten eski başkanın absürd İzmir Marşı açıklamasından dolayı antipatik takım haline dönüşen Konyaspor’a penaltı çalsa ne olur? Kim hakkını savunacak sanki Konyaspor’un? Adam da bunu görünce çalıyor penaltıyı. Durum 1-0…

Gerisinde bir şey yok hikayenin… yine gol umudu Evouna, yine sonuç hüsran, yine elde var sıfır…

Nihayetinde Konyaspor maçı kaybediyor kaybetmesine de maç sonunda bir olay oluyor ki Göztepe protokolü maçtan fazlasını kaybediyor. Maçın sonunda Göztepe yönetimini tebrike gelen Konyaspor yöneticilerine ordan bir iş bilmez kalkıp “Gidin yobazlar camiye namaz kılın.” Diyor.

Ben bunu buraya bırakıyorum… Müslüman bir Göztepe’li görürse tepkisini öğrenmek isterim… O nasıl değerlendiriyor bu sözü. Namaz kılanı ötekileştiren zihniyet namaz kılandan daha yobaz bir zihniyet değil midir? Yarın Göztepe bir Avrupa takımı ile mücadele edecek olsa. Bu kendini bilmez protokol mensubu onlara da “Gidin çomarlar kiliseye mum yakın.” Diyecek mi? Veya Yahudi bir takımla eşleşse “gidin pis Yahudiler havrada ibadet edin.” Diyecek mi?

Bir spor müsabakasını kullanarak bu şekilde kin, nefret, ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlerde bulunanlara bir yaptırım uygulanmayacak mı?