Ne Yaptın Selim?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Artık Konyaspor hakkında maç önüyle, ilk 11le ilgili bir şeyler yazmamaya karar verdim. Öyle ki Mehmet Hoca’nın yaptığı radikal ilk 11i konsol oyunu oynayan gamerlar dahi yapmaz.
Bu maçta da ilk 11 de orta 5linin 4ünü merkez orta sahalarla kurdu Mehmet Hoca. İyi oynadılar kötü oynadılar diye demiyorum ama gerçekten bu radikallik nedir hocam Allah aşkına?
İlk 11i bir kenara bırakalım…
Oyuna kötü başlamadı Konyaspor. Elinde tutmayı başarmıştı. Hatta Milosevic’le golü de bulabileceği pozisyonları yakaladı. Ama Konyalıların hesap etmediği bir şey vardı. SELİM AY.
2009 yılından beri formasını giydiği takımla sayısız başarılar elde etmesine rağmen bir türlü ilk 11deki formayı elde edemeyen Selim; Moke’nin stoper olmadığını anlayan(15 hafta sonunda) teknik ekibin elinde başka kimse kalmayınca birkaç maçtır 11de şans buluyor.
Hakkını yemeyelim YÜREĞİNİ KOYUYOR ORTAYA!!! Buna eyvallah… eyvallah da yetmiyor be güzel kardeşim… 1. Lig de, ZTK’da yetse de süper lig de yetmiyor.
Pozisyona gelirsek…
Korner ön direğe kullanılıyor.
Topun ineceği noktaya en az 2-3 metre uzağında önünde 4-5 kişi olmasına rağmen koşan Jahovic’le itişiyor.
Jahovic’in topu alma ihtimali yok, topun Jahovic’e gelme ihtimali yok ama Selim duruyor mu? Yapışıyor adamın koluna…
O da zaten onu bekliyor… Hangi oyuncu beklemez ki..
Hooop Jahovic yerde…
Hakem kim?
Hüseyin Göçek!!!
Hatırladınız değil mi? Trabzonspor deplasmanında Traore’yi hastanelik eden, ayağını kıran kasabı oyundan atmayan Göçek…
Nihayetinde Göçek de kendine yakışanı yapıyor ve çalıyor penaltıyı…
Zaten eski başkanın absürd İzmir Marşı açıklamasından dolayı antipatik takım haline dönüşen Konyaspor’a penaltı çalsa ne olur? Kim hakkını savunacak sanki Konyaspor’un? Adam da bunu görünce çalıyor penaltıyı. Durum 1-0…
Gerisinde bir şey yok hikayenin… yine gol umudu Evouna, yine sonuç hüsran, yine elde var sıfır…
Nihayetinde Konyaspor maçı kaybediyor kaybetmesine de maç sonunda bir olay oluyor ki Göztepe protokolü maçtan fazlasını kaybediyor. Maçın sonunda Göztepe yönetimini tebrike gelen Konyaspor yöneticilerine ordan bir iş bilmez kalkıp “Gidin yobazlar camiye namaz kılın.” Diyor.
Ben bunu buraya bırakıyorum… Müslüman bir Göztepe’li görürse tepkisini öğrenmek isterim… O nasıl değerlendiriyor bu sözü. Namaz kılanı ötekileştiren zihniyet namaz kılandan daha yobaz bir zihniyet değil midir? Yarın Göztepe bir Avrupa takımı ile mücadele edecek olsa. Bu kendini bilmez protokol mensubu onlara da “Gidin çomarlar kiliseye mum yakın.” Diyecek mi? Veya Yahudi bir takımla eşleşse “gidin pis Yahudiler havrada ibadet edin.” Diyecek mi?
Bir spor müsabakasını kullanarak bu şekilde kin, nefret, ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemlerde bulunanlara bir yaptırım uygulanmayacak mı?