Konyaspor'un makus talihi

Son zamanlarda çıkış yakalayan iki ekibin karşı karşıya geldiği mücadelede Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor’la 0-0 berabere kaldı.

Normal şartlarda kötü sayılmayacak 1 puan gibi gözükse de sezon başından bu yana Konyaspor’un bu tarz maçlarda kaybettiği sayısız puan olunca insan Konyaspor için endişelenmeden edemiyor.

Malum, ligde 11. Sıradaki takımın dahi küme düşme ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda, Alanya, Gençlerbirliği, Akhisar, Bursa’nın puan kaybettiği haftada Antalya’yı yenerek ligde kalma adına çok önemli bir engeli aşmış olacaktı. Ayrıca Antalya’ya karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirmiş olacaktı. Dahası rakibi Antalya’yı da ateş çemberine atacaktı.

Ancak Konyaspor, daha önceki kritik haftalarda, rakiplerinin de puan kaybettiği haftalarda olduğu gibi bu maçta da kendi göbek bağını kesme hakkını elde edemedi. Antalyaspor ise bu sonuçla büyük oranda ligde kalmayı garantiledi.

Henüz kesinleşmiş bir şey olmamasına rağmen Konyaspor’un işi kolay değil.

Aslında Sergen Yalçın’ın ilk geldiğindeki planlamasına göre her şey plana uygun gidiyor. Lakin en iyi hesaplanmış planların dahi hesaplayamadığı bir şey vardır. O da başkaları.

Eminim Sergen Hoca, Gençlerbirliği’nin Galatasaray maçını kazanmasını beklemiyordu.

Alanyaspor’un Başakşehir, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarında 8 puan çıkarmasını beklemiyordu.

En yakın iki rakibi olan Alanya ve Gençlerbirliği’nin bu performanslarının devam etmesi halinde; dışarda 1, içerde 3 puan parolası ancak mevcut durumun devam etmesini sağlar. Bu da Konyaspor’u ipten almaz.

Bu da demek oluyor ki dışarda da bazı maçları kazanması gerekecek. Şu an Konyaspor’un Bursa, Karabük ve Fenerbahçe olmak üzere 3 deplasman maçı var. İçerde ise Kasımpaşa ve Göztepe ile karşılaşacak. Kalan 5 maçta 2 puan ortalaması yakalaması elzem görünüyor.

Aksi halde bu kadar iyi toparlanmışken, bu kadar iyi bir kadroya sahipken, hiç hak etmediği bir şekilde Konyaspor Süper Lig’e veda eder. Bu da sezon başından bu yana yanlış planlanmış transfer politikasının da etkisiyle Konyaspor’un çok daha kötü hallere gelmesine sebep olur.

Konyaspor’un Samsun, Eskişehir, Mersin İdman Yurdu, Karabük, Gaziantepspor gibi olmaması için Konyalı taraftarların takıma sahip çıkması şart. İçeri, dışarı demeden kendilerine ayrılan tüm koltukları doldurup her maç 90 dakika takımı ateşlemeliler. #SizinGücünüzBizimTutkumuz veya #BirlikteBaşaracağız gibi hastaglerin hakkını vermeliler…