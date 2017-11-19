Konyaspor Umut Vadediyor

Son yıllarda iki takım arasındaki rekabet alelade iki süper lig takımının karşılaşmasından çok daha öte. Adeta bir Anadolu Derbisi hüviyetine bürünmüş durumda. Bu maç da o etkiyle oynanan maçlardan bir tanesiydi.

Atiker Konyaspor maça hızlı başlayan taraftı. İlk 30 dakika sonunda topu kaleye sokamamış olmasına rağmen oyunun hakimi konumundaydı. Bu süre zarfında Antalyaspor’un ligimizin üzerinde kalitesiyle hücum hattı topla neredeyse buluşamadı. Topla oynama da 67%33 lük bir fark vardı. Bu oyunla eski kompakt oyun kimliğini de sahaya yansıttığını gördük. Ligimizin en az isabetli orta yapan takımlarından Konyaspor ilk 30 dakikada 7 tane orta açmasına rağmen 1 tanesinde isabet sağladı. Bu da Konyaspor adına atılamayan golün sebebini açıklıyordu. İlk 11ler açıklandığında twitter hesabımdan Ali Turan ve Selim Ay gibi iki tek hamle stoperinin Eto’o ve Nasri gibi atletik ve teknik oyuncuları nasıl durdurabileceğini merak ettiğimi söylemiştim. Nitekim bu süreçte Antalya adına en etkili pozisyon Ali Turan’ın Nasri’ye yetişememesi sonucu gerçekleşti. İlk 30 dakikadan sonra Antalya ekibi oyunu ortaya getirse de onlar da Serkan’ı geçmeyi başaramadılar ve ilk yarı 0-0 bitti.

Maçın ikinci yarısında da etkili olan taraf Konyaspor gibi gözüktü. Özellikle Ezekiel- Fofana değişikliğinden sonra etkisini artırmayı başaran Konyaspor golü de yine Fofana’nın ayağıyla buldu. Birebirde Avrupa Ligi’nin maç başına en çok çalım atan oyuncusu Fofana bu maçta da yeteneğini gösterdi ve pas verirse Konyaspor’a ne kadar katkı verebileceğini göstermiş oldu. İki sezondur tartışmasız Atiker Konyaspor’un en etkili ismi olan Skubic’in sahanın sağ kanadını adeta otoban gibi kullanması ve Fofana’nın temiz vuruşu skoru 1-0 a taşısa da yıllandıkça yıldızlaşan Eto’o tek başına takımının kurtarıcısı oldu.

Transfer sezonunda Eto’o, Vagner Love, Adebayor gibi isimleri almayan Konyaspor bu maçın sonunda da golcüsüzlük sebebiyle 2 puandan oldu. Puanını 11e yükselten Konyaspor düşme potasından uzaklaşma hayallerini gelecek haftalara bıraktı. Bu hafta altındaki diğer 3 takım da kazanırsa son sırasındaki takımla puanı eşit olacak.

Konyaspor Taraftarı Geri Döndü

BJK ile oynanan Süper Kupa maçındaki olaylar sebebiyle 5 maç cezaya çarptırılan Konyaspor taraftarı bu hafta itibari ile stadyumdaki yerlerini aldılar. Konyaspor’un geçmiş iki sezondaki başarılarının en önemli mimarlarından olan taraftarlar ne yazık ki yönetimin kampanyalarına rağmen yeterli rağbeti göstermedi. Perşembe günü tarihinin en önemli maçına çıkacak olan Konyaspor’un taraftarını acilen stada çekecek bir çözüm bulmalı. Marsilya’yı sadece saha içi ile yenmesi kolay değil. Taraftarın Marsilya’ya Konyaspor taraftarının kim olduğunu göstermesi gerekiyor.

Ezcümle:

*Konyaspor bildiği, alıştığı oyunu oynayınca keyif veriyor, umut veriyor. 8 saniyede hücum, kaleci degajıyla çoğalma gibi kimliğine uymayan denemeler yapmanın lüzumu yok.

*Ömer Ali’nin kendine gelmesi şart.

*En az 1 adam akıllı forvet şart.

Traore ve Amir’in de dönüşüyle Konyaspor hak ettiği yerlere gelecektir. Mehmet Özdilek sonuç olarak olmasa da oyun ve heyecan katması sebebiyle Konyaspor’a ilaç gibi geldi. Goldeki sevinci, maç sonunda oyuncularla iletişimi kesinlikle taraftarın görmek istediği türden hareketlerdi. Konyaspor için lig şimdi başladı…