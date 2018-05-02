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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.05.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Konyaspor Sevincini Erteledi

Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com
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Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com

Son haftalara girildikçe Süper Lig’de işler iyiden iyiye kızışmaya başladı. Özellikle küme düşme hattındaki ateş azalacağı yerde gittikçe çoğalıyor. Son 5 haftadaki çıkışıyla potadan uzaklaşamasa da ateşin sıcaklığını hissetmemeye başlayan Konyaspor da Bursaspor mağlubiyeti ile ateşi hisseden takımlar arasına tekrar girdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçla ilgili yazmış olduğum yazıda Konyaspor- Bursaspor maçlarının diğer Anadolu takımları ile oynadıkları maçlarla bir tutulamayacağını, bu şehirler için GS-FB derbisi kadar önemli olduğunu yazmıştım.

Bursaspor cephesi yönetiminden, taraftarına, takımından, şehrine 4 koldan bu maçın önemini fark etmişler ve ona göre hazırlanmışlar. Pazartesi günü oynanan maçlar arasındaki en yüksek seyircili maç rekorunu kırdılar bu maçta. İstanbul takımları ile oynadıkları maçlarda bile seyirciler bu kadar Timsah Arena’yı doldurmamışlardı belki de.

Karşı tarafta ise Konya taraftarı ne kadar maçın önemini bilse de ne yazık ki teknik heyet bu önemi idrak edememiş. Aksi halde buna uygun bir oyun planı ile sahaya çıkardı Sergen Yalçın. TT Stadyumunda GS’a kök söktüren Konyaspor’la dünkü Konyaspor’un aynı anlayış ile hazırlanmadığı belli.

Bursa cephesi tam da benim beklediğim oyunu oynadı. Önde bastı, Konyaspor’u hataya zorladı, top çaldı, hızlı hücuma çıktı… Bir maçta yapılması gereken her şeyi yaptı. Fark çok daha fazla olabilirdi ama Serkan izin vermedi.

Twitterda, Bursaspor önde baskı yaparsa bu maç Volkan Şen’in maçı olur demiştim lakin Volkan Şen’i iki saniye topla yalnız bırakmadılar. Hem hücumda hem defansta ikişer kişilik oynadı Bursaspor.

Şimdi akıllarda şu soru: Bu Bursaspor bu kadar iyi oynayabilirken nasıl Avrupa’yı zorlamak yerine küme düşmemeye çalışıyor?

Cevap basit: Bursaspor bu oyunu başka hiçbir takıma karşı oynayamadı ki. Bu maçı bu kadar iyi oynamasında da yukarda belirttiğim konsantrasyonun sağlanmasının etkisi vardı. Bu maçı yenmeleri gerektiğini biliyorlardı.

Sergen Hoca ise diğer deplasmanlarda olduğu gibi takımın topu tutmasını istemiş ve beraberliği koparmayı amaçlamış gibi idi. Konyaspor kazansa idi ekstra olacaktı. Yani aslına bakarsanız puansal anlamda Konyaspor’un kaybettiği çok fazla bir şey yok. Son dakika çabaları beraberlik getirseydi 32 değil 33 puanda olacaktı. Ancak bu da önündeki takımın üstüne geçmesini sağlamayacaktı.

Ezcümle: Konyaspor taraftarının içi rahat olsun. Konyaspor hala düşmedi. Sadece sevincini erteledi. Önümüzdeki hafta Konyaspor’un Karabük ile, Antalya takımlarının da Ankara takımları ile maçları var. Tam anlamıyla bir kaos haftası. Alt tarafın sıralaması tamamen değişebilir...

Ahmet Akkuş
Ahmet Akkuş
ahmedakkus.42@gmail.com
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