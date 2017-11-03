Konyaspor kazanmayı hatırladı

Maç iki takım için de düşme potasından kurtulma açısından önemliydi. Fakat Atiker Konyaspor için ayrıca bir önemi daha vardı ki kötü geçen Mustafa Reşit Akçay döneminden sonra adeta bir varoluş mücadelesiydi. İstatistiklere göre son 5 sezonda küme düşen 15 takımın 9 tanesi yani %60'ı son 3 sıradaydı. Konya da 11. Haftaya son 3 sıradan kurtulmuş olarak girmeliydi. Bu maçı Atiker Konyaspor cephesinde önemli kılan bir etken daha vardı. O da teknik direktör değişikliği. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir takımın başında teknik direktörlük yapmayan Mehmet Özdilek Konyaspor’un başındaki ilk maçına çıkacaktı.

Diğer tarafta ise geçtiğimiz sezon Reşit Akçay yönetiminde Avrupa Ligi’nde gruptan çıkan ama bu sezon ligde bir türlü istediği seviyeye ulaşamayan Osmanlıspor vardı. Bülent Uygun sonrası teknik direktörlüğe İrfan Buz’u getiren Osmanlıspor son 3 maçında 2 galibiyet almıştı ve bu maçla ligin dibinden demir alma gayretinde olacaktı. Ayrıca 17. sıradaki Konyaspor’a karşı kazanmaları halinde ligin sonlarında oluşabilecek 2li averaja göre ligden düşme korkusunu bir nebze üzerinden atmış olacaktı. Bütün bunlar göz önüne alındığında maçın iki takım açısından da zor ve meşakkatli geçeceği belliydi.

Beklenilen gibi de oldu ve maç çok ortada geçti. Özellikle ilk yarı Doukara’nın sağ kanattan getirdiği ama Aminu’nun tamamlayamadığı ve defans hatasında Ömer Ali Şahiner’in kaleciyi çalımladıktan sonra Eze’yle buluşturamadığı 2 pozisyon hariç kısır geçti.

Maçta golü atan tarafın kazanacağı gibi bir görüntü vardı. İkinci yarıda Mehmet Özdilek’in Ferhat yerine Eren’i, Eze’nin yerine de Musa’yı almasıyla Konyaspor daha etkili olmaya başladı. İkinci yarının başından 65-70 e kadar geçen sürede oyunu üçüncü bölgede oynayan Konyaspor kaleci Hakan’ın hatasıyla da olsa golü buldu ve Aykut Kocaman döneminde olduğu gibi gol sonrasında temkinli oynayarak maçı 1-0 kazanmayı bildi.

Maçın Adamı: Mehdi Bourabia

Sahanın hemen hemen her yerindeydi. Hücumda arkadaşlarına pozisyon ayarladı, geride de defansını asla yalnız bırakmadı. Konyaspor’un baskı yediği anlarda takımına nefes aldıracak müdahaleler yaptı. İkinci yarıdaki şutu gol olsaydı pastanın üstüne çileği de konduracaktı ama kalecinin harika kurtarışı buna engel oldu.

Maçtan Önce Kazanması Beklenilen Takım: Osmanlıspor

Ne kadar kötü durumda olurlarsa olsunlar maçtan önce sorsak birçok kişi Osmanlıspor’u kazanmaya yakın taraf olarak görürdü. İrfan Buz yönetiminde takım olmaya başlamış olan Ankara temsilcisi Serdar Gürler, Aminu Umar, Musa Çağıran gibi yetenekli ayaklarla sonuca ulaşabilirdi. Konyaspor’un başındaki hocanın henüz yeni değişmiş olması da daha oturmuş bir takım olan Osmanlı’yı öne çıkarıyordu. Ve tabii ki Konya seyircisinin cezalı olması da Osmanlı üzerinde oluşabilecek taraftar baskısının önüne geçiyordu.