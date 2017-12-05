Konyaspor Düşüyor!

Bilen bilir bilmeyen de şimdi öğrenmiş olsun. Konyaspor-Eskişehirspor ve Adana Demirspor taraftarları arasında “organik” olmayan ama çok sıkı bir dostluk vardır. Aynı şekilde Ankaragücü ve Bursaspor taraftarları arasında da gözle görülmeyen bir dostluk vardır. Bu nedenle bu iki cepheden iki takımın karşılaşması diğer Anadolu takımlarının maçlarına benzemez. Bu maçlar İstanbul medyası için GS-FB derbisi kadar önemlidir o şehirlerde.

Geçtiğimiz Pazar günü yine bunlardan bir tanesi olan aynı renklerin farklı takımları; iki eski başkent takımları, Anadolu’nun yıllar sonra çıkan şampiyonu ile Anadolu’nun Hükümdarı’nın yani Konyaspor- Bursaspor maçı vardı.

Eski bir GS oyuncusu tam hatırlamamakla birlikte şöyle demişti ya “sezonu şampiyon tamamlamasak da olur yeter ki FB’yi yenelim.” Bu da onun gibidir bu şehirlerde… İstersen küme düş ama yine de o takımlara hele ki kendi evinde yenilmeyeceksin.

İşte böyle bir durumda olan Konya-Bursa maçı oynandı bu hafta. Açıkçası ben dahil bütün Konyaspor taraftarını o kadar etkiledi ki bu maç yazımı –biraz da başka nedenler sebebiyle- ancak bugün yazabildim.

İstatistiksel olarak oyunu her türlü sürklase etmesine rağmen Konyaspor rakibine 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. Maç başı şut ortalaması 11 olan Konyaspor Bursa kalesine 25 şut çekerken rakibi sadece 8 şutla 3 golü buldu.

Konyaspor’un Aykut Hoca’yla kazandığı sadece 3.lük ve ZTK değildi. Aykut Hoca ile Konyaspor aynı zamanda bir sistem kazanmıştı. Doğru oyun oynuyordu. Şu an Bursaspor Konyasporlulardan topu kazanamadığı için istatistiklerde bu kadar geri değil. İstatistiklerde geriler çünkü Bursa TD’ü doğru bir planla oynattı oyuncularını. Sonucu da elde etmeyi başardılar ve 3 golle 3 puanı alarak döndüler Bursa’ya.

Yönetime Çağrı

Mehmet Hoca’nın gerçekten özverili çalıştığını düşünüyorum ama bir şeyleri eksik yapıyor ki bu takım hala bu seviyede. Tamam belki takımı o kurmadı filan ama kendisi çıksa şu anki forvetlerden fazla gol atacakmış gibi duruyor. Ayrıca maç analizi konusunda da çok başarılı olduğunu söyleyemiyoruz ne yazık ki. O nedenle naçizane birkaç tavsiye de bulunayım.

Twitterda Konyaspor Analiz adında bir hesap var. Maç öncesi Mehmet Özdilek ve ekibinin bir göz gezdirmesinin gerektiğini düşünüyorum. Maçtan günler önce Bursaspor’un kaptığı toplarla nasıl kontratağa çıktığının analizini yayınlamıştı. Hoca bu durumu analiz etmiş olsa şu an bambaşka bir durum olurdu.

Bitti mi? Bitmedi…

Yine twitterda Konyaspor Scout adında bir başka hesap var. Bakın Konyaspor yönetiminin whatsapptan grup kurmasına, instagramdan hikaye paylaşmasına, facebooktan oyuncu dürtmesine filan gerek yok. Şu hesabı takip etmiş olsaydı bile-düzgün bir scout ekibi kurmasından filan bahsetmiyorum. Sadece bir hesap takibi yeterdi- şu alınan oyunculardan 3-4 kat kaliteli oyuncuları transfer edebilirlerdi. Şu an düştü düşecek korkusundansa ilk 8 mi yoksa ilk 10 diyebilirdi taraftar en kötü ihtimalle.

Gang of Ali Çamdalı

Taraftarlar arasında son günlerde hızla yayılan bir sıkıntı var. Ali Çamdalı. Fazla değil birkaç ay önce uğruna Reşit Akçay’ın koltuğundan edildiği Ali Çamdalı.

Maç sonunda taraftarların karşısına çıkmış ve taraftarlarla konuşmuş. Demiş ki “Ben burada her şeyi anlatamam.” Taraftar da haliyle her türlü yöne tevil etmiş kendince.

Bir tevil de ben getirmekle uğraşmayacağım. Ancak bu konuda bir iki kelime yazmasak da olmayacak gibi. Ali Çamdalı bu takımın buralara gelmesindeki en önemli 5-6 oyuncudan bir tanesidir. Ben kalpten inanıyorum ki Ali Çamdalı taraftarın üzerinde hemfikir olduğu gibi kendince yenilere karşı eskilerden oluşan bir gruplaşma kurmaz. Formsuz mu evet formsuz. Ama soruyorum Konyaspor’da formda 1 tane oyuncu söyleyebilir misiniz?

En formda gözüken Serkan bile 2. golde üzerine gelen topu çelemedi. Ali Turan ceza sahası içinde çalım yedi ve golü önleyemedi. Bu sayı uzar gider. Ama daha dün emekli olunca teknik kadroda yer alması gerek denilen oyunculara bugün kötü oynuyorlar diye “Ali Çamdalı Çetesi” demek vefasızlıktır ki bu da Konyaspor taraftarına yakışmaz.

Bu konuda son olarak internette bir mesajlaşma ekran görüntüsü dolaşıyor Ali Çamdalı ile ilgili. Umarım o fotoğraf doğru değildir. Eğer o fotoğraftaki gibi bir mesaj yazdıysa Ali Çamdalı direk kadro dışı kalmalıdır. Çünkü bir oyuncu ne kadar değerli olursa olsun transfer işlerine girme yetkisi hele ki bunu eleştirme rütbesi yoktur.