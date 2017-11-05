İşte bu olmadı

Perşembe günü Salzburg deplasmanından puanla ayrılarak Avrupa Ligi’ndeki tur umutlarını devam ettiren Konyaspor bu maçtan 3 gün sonra ligde de Sivas deplasmanına gitti.

Oyuna beklenilene yakın bir kadro ile başlayan Konyaspor’da geçtiğimiz Salzburg maçında oynayan sadece 6 oyuncusu bu maçta da ilk 11'deydi. Avrupa dönüşü yorgun olan Konyaspor ideale yakın bir kadroyla sahada olmasına rağmen yorgunluk belirtileri vardı. Birçok topta geride kaldılar ve Sivas ekibinin hızlı oyuncularına yetişemediler. Aykut Kocaman dönemindeki gibi birbirlerini alışmış görüntüsünden de bir hayli uzaktı. 14-15 maç yapmış bir takım olan Konyaspor’da hali hazırda kim hangi oyuncunun nereye koşu yapacağını öğrenemediyse bir sıkıntı var demektir. Vukovic, Bajic ve Douglas’ın gitmesi ve o bölgelerde devamlı sirkülasyon olması takımın birbirine alışma sürecini zorlaştırıyor. Sezon başından bu yana Serkan, Skubic, Ali Turan, Mehdi ve Ömer Ali dışında aynı pozisyonda 3 maç arka arkaya oynayan oyuncu yok nerdeyse.

Ne Yaptın Evouna?

Çin liginden kiralanan santrafor Evouna ilk 10 dakika o kadar iyi oynadı ki keşke sezon başından beri ısrar edilseydi dedirtti. Ama sanki sözleşmiş gibi 10. Dakikadan sonra daha önceki maçlardaki halinden pek de bir farkı yoktu. Buna rağmen değerlendirebileceği pozisyonları harcamasaydı maçın kahramanı olabilirdi. Her şey den öte ne yaptın dedirtme sebebi vurdumduymazlığı. Takımın mağlup durumda, dakika olmuş 80, arkadaşların atak yapma peşinde ama sen bir önceki pozisyonda rakip kaleye gittikten sonra geriye silah zoruyla geliyor gibisin. Geriye dediğim de Eren’in pozisyonu devam ettirdiği ve 19 kişinin Sivas ceza yayında mücadele ettiği yer. Sadece bununla da kalmıyor. Bu Evouna ofsaytın ne olduğundan habersiz mi? Yoksa Çin’de ofsayt kuralları farklı da bizim mi haberimiz yok. Salzburg maçıyla birlikte bu iki maçta en az 7-8 kez ofsayta düştü. Ofsaytı öğrense kaç tane net pozisyona girecekti…

Serkan Kadar Hırsınız Olsa Yeterdi!!!

Konyaspor için en çok mücadeleyi yine Serkan verdi. Sivasspor’un en az 4 net pozisyonunu çıkarmayı başardı. Daha önce BJK maçında yediği gol sonrası göz yaşlarını tutamayan Serkan kadar hırslı olsanız bu maçtan galibiyetle ayrılmamanız içten bile değildi.

Ve Gelelim Cüneyt Çakır’a…

Maçın 7. Dakikasında Konyaspor’a HAKLI bir penaltı veren Avrupa’nın en iyi hakemi gösterilen Çakır bu penaltıdan 8 dakika sonra Bifouma’nın Eren’le dışarda olsa bile faul verilmeyecek- ki dışarda faul verse oyunun kaderini etkilemeyebileceğinden daha rahat faul verebilirler- pozisyonda penaltı vermekten geri durmadı.

Sonuç olarak…

İlk 10-15 dakika oyunu önde oynayan, rakibe orta sahada top yaptırmayan Konyaspor penaltıdan sonra 80’e kadar oyunda dengeyi kurmayı başaramadı ve mağlup olarak küme düşme potasından uzaklaşmayı başaramadı.