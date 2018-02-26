Hak Edilmiş Mağlubiyet

Öncelikle bu mağlubiyetin sebepleriyle başlayalım.

Ara transferde Atiker Konyaspor yönetimi, taraftarın da birçoğunun düşündüğü gibi, eksik bölgelere transfer yapmaktansa Poko transferine 2 haftadan fazla mesai harcadı.

O zaman Konyaspor’un stoper eksiği olduğunu ve oraya transfer yapılmasının da hücum kadar elzem olduğunu söyleyen birkaç kişiden bir tanesiyim. Ancak yönetim bu eksikliği görememekte o kadar ısrar etti ki elindeki 3 genç stoper oyuncusunu da kiralık göndererek Ali Turan, Filipovic ve Selim’in rotasyona gireceği bir defans hattıyla risk almayı tercih etti.

Özdilek’i oyunu okuma ve analiz konusunda eleştiriyoruz ama o kadar haklıyız ki… Rakip takım analizini filan bir kenara bırakıp kendi takımındaki stoper hattına baksa o bile el bombası gibi ne zaman kart göreceği belli olmayan Selim- Ali Turan ikilisinin aynı rotasyonda olmayacağını anlardı. Buna bir de Filipovic’in geçen hafta gördüğü gereksiz sarı kartı da ekleyince Moke’den defansta –o bölgede yaptığı onca hata ve takımın Avrupa’dan elenmesine sebep olmasına rağmen- iyi bir stoper oyuncusu yaratmaya çalışıyor.

Uzaydan görülen iki şey varsa Dünya üzerinde bir tanesi Çin Seddi diğeri de Moke’nin stoper olmadığıdır. Ancak Özdilek her gün birlikte antrenman yaptığı orta sahaya direnç ve dinamizm katan bu oyuncuyu nasıl hala stoperde oynatmaya çalışıyor anlamak güç. Konyaspor’un yediği golün bir tanesinde ortaya zıplamayıp rakibin kafa vurmasını engelleyemiyor, diğerinde rakibin 6 pas içinde attığı ara pasına müdahale edemiyor.

Suçu sadece Moke’nin üzerine atmak olmaz.

Artık tekrara girmeye başladı ama Özdilek’in diğer kadro tercihleri de Moke kadar hatalıydı. Ara transferde ligin en kaliteli golcülerinden iki tanesi bu takıma katıldı ve bu oyuncular kolay kolay yedek kalacak oyuncular değil bu konuda Özdilek’i anlıyorum. Ancak 4-4-2 şu anda Konyaspor’un oynayacağı oyun değil bana göre. Hele şu anki 4-4-1-1 veya 4-2-2-2 gibi tercihler Konyaspor’un oyuncu ve oyun tarzına uymuyor. Sırf bu iki oyuncuyu kesemediği için 7 tane kanat oyuncusu olan Konyaspor’da tam anlamıyla kanat oyuncuları forma şans bulamıyor.

Mehmet Hoca’nın bu duruma da bir çare bulması şart…

Zaten takımda bir sistem değişikliği var, yeni transferlerin adaptasyonu var. Bir de bu yetmezmiş gibi böyle absürt iki gol yiyen Konyaspor’un bir de başında geriye düştüğü maçta oyunu okuyup çevirecek hamle yapacak bir hocası olmadığını düşünürsek maçı geri çevirme ihtimali yoktu ve dağılacağı belliydi…

Maçı kazanması halinde Akhisar’ı da aşağıya çekme ve alt kısımdan uzaklaşma adına önemli bir hamle yapma ihtimali olan Konyaspor elindeki fırsatı elinin tersiyle itti bir kez daha… Öyle veya böyle bu maçı kazanması gerekiyordu.