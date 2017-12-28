Forvetsiz Olmasına Rağmen...

Mehmet Özdilek takıma iyice alışmış görünüyor ki ilk haftalarda yaptığı radikal rotasyonlardan son birkaç haftadır vazgeçmiş gibi. Evouna’nın sakatlığı ve Ezekiel’in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından tek forvet konumundaki Eze’yi 18 kişilik kadroya almayan Özdilek Fenerbahçe karşısında olduğu gibi bu maça da ideal 11iyle başladı.

Neredeyse Aykut Kocaman dönemindeki oyun tarzına dönen Konyaspor golü attıktan sonra bu sezon pek de başaramadığı skoru koruma oyununu bu maça yansıttı ve forvetsiz çıktı maçtan galip ayrılmayı başardı.

Trabzonspor uslanmıyor!!!

Her zaman düzgün ve karakterli oyuncularıyla tanınan Karadeniz ekibinde bu sezon pek de alışılmayan oyuncular oynuyor. Kucka’nın bu maçın ikinci yarısında dahi forma giyebilmesi tamamıyla Bülent Hoca’nın keyfi ve yanlış kararları sayesinde oluştu.

Keza Hubocan’ın Vedat’a yaptığı müdahalenin yenilir yutulur bir tarafı yokken Yıldırım’ın faul bile vermemesi Konyaspor taraftarının hakem atamalarındaki tepkisinin haklılığını ortaya çıkardı. Sezon başında kasap Durica’nın Traore’nin ayağını kırmasına verilmeyen ceza bu kez Bülent Hoca tarafından Hubocan’ın hareketine verilmedi.

Eski karakterli oyunculardan eser yok dedik ya… Demeden geçmeyelim… Bu oyuncu tavırları yerli oyunculara da ne yazık ki yansımış durumda. Milli Takımımızın birkaç yıl içinde orta saha liderliğini yapması beklenen Okay Yokuşlu dahi hakemi aldatmaya, rakibi kışkırtmaya ve kart almaya yönelik hareketler yapar hale gelmiş.

Hakemden bahsettik Trabzon’un penaltı pozisyonunu es geçmeyelim. Pozisyonda top Fofana’nın açık eline çarpıyor ki ne yazık ki bence penaltı. Ama Trabzonspor taraftarı müsterih olsun eğer Bülent Hoca görseydi kesin verirdi penaltıyı(!).

Oyuncular özelinde bir iki şey karalayalım.

Ali Turan Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan sonra bu maçta hatasız oynadı. Defalarca top kesti, araya girdi, top çaldı.

Ferhat, Skubic’in Olcay tarafından yoğun marke edildiği maç boyuncu sol kanadı iyi kullanmayı başardı.

Sezon boyunca eleştirilen Ömer Ali geçen hafta attığı golle taraftarın gönlünü kazanmıştı ki bu hafta da azmi ve hırsı ile izleyenleri mest etti. Keşke Uğur’la girdiği münakaşadan vazgeçseydi.

Milosevic’in oyunda yok olduğu, Manyama’nın arada bir güzel işler yaptığı, Jonsson’un teknik yetersizliğinin gözle görülür anlaşıldığı bir maçtı.

Yine de son şampiyon apoletiyle başladığı sezonda en azından ZTK yarı finali görmesi gereken Konyaspor aldığı galibiyetle çeyrek final yolunda avantajı eline geçirdi.

Transfer Dosyası

Konyaspor sezonun ilk yarısını forvetsiz geçirince doğal olarak devre arası transfer dönemini iple çekti. Şu anda Konyaspor için sayısız isim dolanıyor. Onlardan bazıları şunlar:

Nicklas Bendtner: Arsenal, Juventus, Wolsburg gibi takımların formasını giyen ve şu anda Norveç liginde Rosenborg’da top koşturan oyuncu Konyaspor’un yıldız transfer adayı olarak göze çarpıyor. Henüz 29 yaşında olan oyuncunun yeteneği tartışılmaz olsa da Euro 2012’deki boxer skandalı ve disiplinsiz tavırları düşündürüyor.

Eren Derdiyok- Sinan Gümüş: Konyaspor Galatasaray’da forma sıkıntısı çeken iki oyuncuyu birden kiralamak istiyor. Özellikle Sinan’ın Konyaspor’da iyi işler başarabileceğini düşünüyorum.

Fernandao: Fenerbahçe’de geçen yıl yaşadığı sakatlıktan sonra yeni yeni forma giymeye başlayan oyuncu çok iyi bir son vuruş oyuncusu olmasına rağmen Konyaspor’u düştüğü durumdan kurtaracak isim değil.

Mustafa Pektemek: Ülke futbolunun çok şeyler beklediği fakat sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı oyuncu sakatlanmadığı taktirde iş yapabilir. Ama gol sevinci yaşarken bile sakatlanan bir oyuncudan bahsettiğimiz de unutulmasın.

Mehmet Batdal: Birkaç sene önce kiralık olarak Konyaspor’a gelen ve doğru düzgün bir maç bile oynamayan oyuncu şu anki takımında da Adebayor ve Mevlüt’ün arkasında kalmış durumda. Finansal olarak Konyaspor’un en rahat alabileceği oyuncu olsa da katkı sağlamaz bana göre.

Yukarda başlıca yazdıklarım dışında onlarca isim dolanıyor. Erkan Zengin, Tunay Torun, Mbaye Diagne, Riad Bajic, Rodallega bunlardan bazıları. Bakalım transfer dönemi Konyaspor’a ne getirecek…