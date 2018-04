Direniş-Konyaspor

Süper Ligde son haftalara giriliyor. Süreç ilerledikçe takımlar arasındaki hatların kopması ile düşecek ve şampiyon olacak takımların az çok belirlenmesi gerekirken ortalık git gide daha da karışıyor.

Olmaz denilenler oluyor, yenilmez denilenler yeniliyor…

İki hafta önce Gençlerbirliği’nin Galatasaray’ı, bu hafta ise Osmanlıspor’un Gençlerbirliği’ni yenmesi; bu süreçte Bursaspor’un devamlı maç kaybetmesi ve Konyaspor’un önlenemez yükselişi ile küme düşme hattı, ateş hattı olmuş durumda.

Halihazırda 36 puanlı Bursaspor, 35’er puanlı Antalya ve Akhisarspor, 32’şer puanlı Konya, Osmanlı ve Alanyaspor ile 30 puanlı Gençlerbirliği 1. Ligin ateşinden gelen sıcaklığı iliklerine kadar hissediyorlar. Bursaspor’un üstündeki takımlara ise kurtuldu gözüyle bakıyorum açıkçası. Çok büyük bir olay olmazsa Y. Malatya, Kasımpaşa gibi takımlar paçayı kurtardı.

Gelelim Konyaspor’a…

Sergen Hoca geldikten sonra inanılmaz bir yükseliş içerisindeler. Hâlihazırda süper ligde devam eden en uzun gol yememe serisi 5 maçla Konyaspor’un elinde. Bu 5 maçta 9 gol atarken kalelerinde hiç gol görmediler ve bu süreçte 11 puan topladılar. Sezon başından bu yana böyle bir performans gösterseler tarihi bir başarının daha altına imza atabilirlerdi.

İstatistikleri bir kenara bırakırsak Kasımpaşa maçında özellikle ilk yarıda mükemmel bir oyun seyrettik Konyaspor’dan. Golü atan ve attıktan sonra da doğru pas oyunu ile oyunu elinde tutan bir Konyaspor vardı sahada.

As stoperi Filipovic’in sezonu kapattığı, as sağ bek Skubic’in cezalı, yedek sağ bek Ömer Ali’nin sakat olduğu durumda Moke’yi sağ beke devşirdi Sergen Hoca. Oyunun geneline baktığımızda bir iki top kaybı ve açtığı kötü ortaları saymazsak zor durumlarda faydalanılabileceğini gösterdi. As sol bek Ferhat’ın erken sakatlığı sonrası Eren’in girmesiyle Konyaspor’un defans hattının Ali Turan dışında hiç biri as oyuncular olmamasına rağmen Konyaspor kalesini gole kapatmayı bildi.

İkinci yarıda Kasımpaşa daha etkili taraf olsa da skoru değiştirmeye gücü yetmedi. Ama baskısı da gözle görülür derecedeydi. Öyle ki ilk yarıda Konyaspor yaklaşık 60%40 topla oynama oranında üstün olmasına karşın maç sonunda bu değerler 48%52 Kasımpaşa lehineydi.

Fofana gol katkısı yapmamasına karşın maçın yıldızıydı bana göre. İki tane çizgi üzerinde attığı çalım vardı ki muazzam, buna bir de istediği anda herkesi çalımlayıp ceza sahasına girmesini de eklersek Süper Lig’de izlemeyi en çok keyif aldığım oyunculardan bir tanesi olduğunu belirtmem gerek. Bir de son paslardaki tercihlerini geliştirebilirse Konyaspor’un tartışmasız 11 oyuncusu olabilir.

Maç içindeki önemli detaylardan bir tanesi de Vedat Bora. Devre arasında yapılan Volkan Şen ve Orkan transferleriyle en iyi oynadığı dönemde olmasına rağmen gözden düşen ve kadroya girmekte zorlanan Vedat bugün oyuna sonradan girip harika bir asist yaptı.

Daha önce de dediğim gibi Vedat bana Ömer Ali Şahiner’in, Konyaspor’un 3. Olduğu sezondaki halini hatırlatıyor. Kumaşı gerçekten iyi ve Konyaspor’un önümüzdeki senelerde ondan daha fazla faydalanabileceğini düşünüyorum.

Şimdi Konyaspor’un önünde 4 tane final maçı kaldı. Bunlardan ilki ve en önemlisi bana göre Bursaspor maçı. O maçı Konyaspor’un alması durumunda hem alt tarafla arasını açma şansına sahip olacak. Hem de Bursaspor’u da ateş hattına çekmiş olacak. Trabzon ve Fenerbahçe ile de karşılaşacak olan Bursaspor geçen sene gibi ligden düşme korkusunu son maça kadar yaşayabilir. Son maçta ise bu kez geçen sezonun rahatlamış Trabzonspor’u yerine küme düşmemek için çırpınan Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Gençlerbirliği’nin, geçen sezonki Trabzonspor’dan daha fazla bu maç için çalışacağı kesin. Yani özetle Konyaspor, Bursaspor’u deplasmanda yenerse Bursa küme düşme adaylarından bir tanesi olur.