1 puana ah mı etmeli yoksa kıymete mi bindirmeli

Bu ortamda kendisi adına sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıktı 1 Nisan Pazar günü.

Maç sadece basit bir 3 puan hesabı maçı değildi. Adeta satranç tahtasında oynandı. Öyle ki bu maçta alabileceği bir mağlubiyet Konyaspor’un sonunu hızlandırır, rakibi Osmanlıspor’u ise ligde tutma yolunda ilerletirdi.

Beraberlik veya Konyaspor’un galibiyeti ise 34. Hafta sonunda oluşabilecek 2li veya 3lü averajda Konyaspor’un ligde kalmasını sağlayabilirdi.

İki taraf da bunun bilincindeydi. Bu nedenle de maç boyunca kısır ve zevksiz bir oyun seyrettik. Yine de Konyaspor’un kadro kalitesi olarak birkaç kat altındaki Osmanlıspor’u alt etmesi ve rahat bir nefes alması elzemdi.

Bu maç hiçbir şeyi değiştirmedi. Halen iki takımında ligde kalma şansı olduğu gibi küme düşme ihtimalleri var. Buraya Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Antalyaspor’u da eklediğimiz zaman düşme hattı alev alev yanıyor.

Konyaspor’un kurtulmak için en önemli şansı küme düşme hattındaki rakiplerinin çok zor müsabakalara çıkacak olması. Konyaspor’un kalan maçları ise genel anlamda kendi rakipleri ile. Buralardan alacakları galibiyetlerle ligde tutunma şansı var. Bunun için Sivasspor maçı bir milat niteliğinde. Konyaspor o maçı kazanabilirse kurtulma şansını bir hayli artıracak.

MAÇIN EKSİLERİ:

-Bana göre Konyaspor teknik heyetinin Volkan Şen’i sol kanatta değerlendirmesi gerekiyor. İçeri kat edip şut çekebilme özelliği olmasına rağmen sağ kanatta sol ayakla isabetli şut çekmekte zorlanıyor. Ayrıca 2 sezondur alışageldiğimiz Skubic- Ömer Ali Şahiner uyumunu da Volkan-Skubic arasında göremiyoruz.

-Ne olursa olsun 3 puana daha fazla ihtiyacı olan taraf Konyaspor’du. Eto’o ve Ömer Ali Şahiner değişiklikleri daha erken yapılmalıydı. Maçın son anlarına kadar oyunu, planı değiştirebilecek- maçı kazandırabilecek hamleler gelmedi.

-Devre arasında Orkan ve Volkan Şen transferleri söz konusu olduğunda bu iki transfere karşı çıkmış ve Vedat’ın en iyi oynadığı dönemde kesilmesine sebep olacağını söylemiştim. Bu kadar potansiyelli bir oyuncuyu en iyi oynadığı dönemde kesmek, daha sonra da oyuna dahi almamak hoş bir durum değil. Aynı şekilde Amir de Sergen Hoca’nın gelmesiyle 18deki yerini kaybetti. Türk futbolu gelişecekse gençlere şans verilmeli ne olursa olsun…

-Eto’o, Jahovic gibi isimler alınmasına rağmen halen maç başına bir gol ancak atabiliyor Konyaspor. Gol sorununu çözmeleri elzem.

-Maçın devre arasında olduğu söylenen bir video paylaşıldı sosyal medyada. Görüntülerde Ankara Emniyetine bağlı birimler Konyalı taraftarlara polis köpeklerini saldırtıyor. Umuyorum Ankara Emniyeti bu konuda gerekli hassasiyeti gösterir ve müsebbiplerine gerekli cezayı verir.

MAÇIN ARTILARI:

+Konyaspor taraftarı adeta Ankara’ya çıkarma yaptı. Stadyumda belki de Osmanlıspor taraftarından fazla Konyaspor taraftarı vardı. Her zaman dediğim gibi bu takım şehriyle, taraftarıyla, futbol kültürü ile süper ligde kalmayı hak ediyor. Milli takımı Euro 2016’ya gönderen Konyalı taraftarlar takımlarını da yeterince desteklerlerse ligde tutarlar.

+Sezon başından bu yana neredeyse her maç kalesinde gol gören Konyaspor’un Sergen Hoca ile gol yememeye başlaması önemli. Ne de olsa ne demişler “iyi hücum maç kazandırır, iyi defans kupa kazandırır(ligde tutar).”

+Dakika 90'a gelirken Jahovic’in pozisyonunda kendisi şut çekermişçesine hırslanan Eto’o tüm takıma gelecek maçlar adına nasıl hırs yapılması gerektiğini gösterdi. 37 yaşına da gelse, saha içinde de kenarında da olsa o Dünya futbolunun en önemli liderlerinden bir tanesi.