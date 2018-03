Zor maçlar öncesi kritik kayıp

Her hafta değişen lig sıralamasında her hafta ayrı bir hesaplama peşine düşüyoruz artık. Ama bence Bursaspor maçı bizim Avrupa hedefimizi bitirdi. Hedefimiz sene başındaki gibi ligi ilk 10 sırada bitirmek oldu. Aslında daha 8 maç var önümüzde. Fakat hem zor fikstür hem de Samet Aybaba’nın deplasman maçlarındaki isteksizliği yüzünden bizim Avrupa’ya gitmemiz çok zor. İç sahada istekli ve kontrolü elinde tutan Sivasspor deplasman maçlarına küme düşme potasındaki bir takım gibi 1.dakikadan itibaren beraberliğe razı çıkıyor. Gol yedikten sonra aklımız başımıza geliyor sanki. Deplasmanda oynadığımız Fenerbahçe, Bursaspor, Kayserispor ve Karabükspor maçlarında rakibe kontrolü zorla verdik resmen. İlk dakikadan itibaren iç sahadaki Sivasspor gibi oynuyor olsak şu an 10-12 puan daha fazla toplamış olacaktık.

İkinci eleştiri ise kadro seçimi hakkında olacak. Takımın bence en iyi oyuncusu olan Sergiy Rybalka, Osmanlıspor maçında pas hatası yaptı ve bu hata gol ile sonuçlandı. Sonrasında 4 hafta oyundan kesildi. Djakov, Kaysersipor maçında ağır kaldı ve arkaya top kaçırdı. Nereden baksanız 10 haftadan fazla bir süredir takımda oynamıyor. Rochet birkaç maç kesilmeliydi. Medjani iki hafta üstüste aynı hatayı yaptı oyundan kesildi. Şimdi gelelim bu kesilen adamların diğer haftalardaki performanslarına. Djakov ligin ilk 5 haftasında en çok araya giren oyuncusuydu. Takım kaybederken bile en çok çaba gösterip koşan oyuncularından biriydi. Samet Aybaba ağır olduğunu söyleyerek oyundan kesti. Djakov yerine çok hızlı (!) olan Bjarsymr ve Medjani oynuyor. Djakov’dan daha ağır olan bu iki stoper oynuyor ise başka bir bahane ile kesmiş olmalı. Şimdi hızlı stoperimiz John Boye geldi ve gerçekten o kritik müdahalelerini özlemişim. Rybalka geldi iki haftada 3 asist ile başladı lige. Şu an ligde en pahalı oyunculardan biri. Uzun pas yeteneği harika, orta açma konusunda süper, duran toplarda tehlikeli olabilmemizin sebebi oydu. Rybalka kesildiğinden beri duran toptan bir gol bile bulamadık. Üstelik koşan da bir orta saha. Madem her hata yapan oyuncu kesilecek. Daha ilk haftadan beri forma giyen Bjarsymr yüzünden kaç tane gol yedik. Tolgahan Acar yüzünden zar zor kazanmak üzere olduğumuz maçları bile kaybediyorduk. İleride Kone kaç tane boş kale kaçırdı. Her maç oynatılan Emre Kılınç ilk devre neredeyse kendini hiç gösteremedi inatla o kadar oynatıldı. Bu hatalar sadece Rybalka için mi sebep olur. Oyuna 80 de alınan Cyriac çalım bile atamadı kaç maç. Her maç oyuna giriyor ama. Burada demek istediğim mevzu hata yapan her oyuncu kesilsin değildir. Bir oyuncuyu kesiyor isen diğerini de kes. Mesela Arouna Kone 5 haftadır koşamıyor kaç gol kaçırdı en azından bir maç Muhammet Demir ile başlayalım. İlk devre kadro genişliği yoktu ama şu an her mevkide alternatif fazlasıyla var. Kasımpaşa ve Bursaspor maçında Rybalka olsaydı eminim şu an bu sonuçlar olmazdı. Gerçi Henri Saivet de her geçen gün daha iyi oynuyor ama yine de Rybalka şu an bence takımın en kilit oyuncusu. Robinho ve Kone’den bile daha önemli. Çünkü etkili kanat oyuncuları bulunabilir veya forvet ama Rybalka gibi bir oyun kurucu bulması çok zor. Rybalka, Robinho ve Kone bir arada oynasa daha etkili bir Sivasspor oluruz bence.

Saha dışı olarak çok beğendiğim bir teknik direktör olan Samet Aybaba’nın hataları yüzünden kaybettiğimiz puanları konuşmak istedim bu hafta. Ben yine kendisini çok az eleştiren bir taraftarım. Kaybedilen Malatyaspor ve berabere biten Akhisarspor maçında eleştiri okları kendisindeyken ben kendisini savunmuştum çünkü iyi atak yapıp iyi pozisyona girdik futbolcular değerlendiremedi. Samet Aybaba’nın orada suçu yoktu bence. Ama kaleye Ali Şaşal, stoper Djakov ve Boye, orta sahaya Rybalka geldiği zaman çok etkili olacağımıza eminim. Bu futbolcular ya antrenmana çıkmıyor ya da Samet Hoca izlemiyor. Yoksa bu kadar takımdan uzaklaştırılmalarının başka bir açıklaması olamaz.