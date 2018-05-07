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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Zor deplasmandan beraberlikle dönüyoruz

Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com
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Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com

Ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak devam eden Avrupa hedefimiz için her maçtan puan çıkarmamız gerekiyordu. Çünkü rakiplerimiz Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe’ye göre daha zor fikstüre sahibiz. Hatta ligin en zor 3 maçı bizde. 2 şampiyonluk adayı ve bir düşme adayı ile maç oynayacağız. Neyse ki bu maçlardan ilkini beraberlik ile sonuçlandırdık. Geriye kalan iki maçtan çıkaracağımız puanlar bizi Avrupa’ya götürebilir. Tabi bu hesaplar Fenerbahçe’nin Akhisar’ı kupada yenmesine bağlı.

Kupayı Akhisar Belediyespor kazanırsa Avrupa’ya direk onlar gidecek. Benim haftalar önceden umudum kesilmiş olmasına rağmen rakip takımların kayıpları bizim şansımızı arttırıyor.

Maç hakkında genel yorum yapacak olursam ilk yarı isteksiz bir oyun ve Başakşehir’in şampiyonluk hırsıyla epey ezildik. Gol de yedik. Ligin amatör hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’dan çok korkuyordum. Kolay sarı kartlar verdi. Ama Mossoro’nun kırmızı kartı doğruydu bence aynı pozisyonda hem bileğine basıp hem de ayağına tekme attı. İlk yarıda Volkan Babacan bir pozisyonda John Boye’ un kafasına yumruk attı direk. Bu penaltı verilmeliydi. Ama hakem o kargaşa içersinde görememiş olabilir. Bu konuda onu suçlayamam. Da Costa ve Hakan Arslan’ın da yapmış oldukları bir faul ve verilmesi gereken sarı kartlar var. Rakibin 10 kişi kalmasıyla kendine gelen Samet Aybaba taraftarın maç başından beri beklediği Robinho değişikliğini gerçekleştirdi. İkinci yarı bambaşka bir Sivasspor vardı. Robinho’nun yaşına rağmen azmi ve isteğinin üzerine rakip kaleci Volkan’ın paniklemesi de gelince maçı dakika 92 de gelen golle berabere bitirmiş olduk.

Gelelim genel gündem algısına. Yine ligin üst kısmının gözünün olduğu bir maç ve herkes Sivasspor’dan galibiyet bekliyor. Kazandığı takdirde kral olacak Sivasspor, kaybederse üstüne leke atılacak Sivasspor. Bu sezon Başakşehir’den bu stadda 5 gol yiyen ve 3 puan toplayan Galatasaray, evinde Başakşehir’e kaybeden ve yine 3 puan toplayan Fenerbahçe, evinde son dakika golüyle beraberliği çıkartıp ve deplasmanda kaybedip 1 puan toplayan Beşiktaş. Evinde 1-0 kazanıp deplasmanda 1-1 kalan ve Gençlerbirliği ile birlikte Başakşehir’den en çok puan koparan takım olan Sivasspor. Bu henüz birinci maddeydi. İlk 11 belli olduğunda Sivas yine yatacak diyen taraftarlar. Maç sonu yorum silen insanlar. Golden sonra Samet Aybaba’nın tepkisizliği. Ne olursa olsun. Samet Aybaba gözünde Sivasspor bitmiş. Gözü ve aklı başka yerlerde olsa da yaptığı üzerinden algı oluşturmak çok saçma.

Sene başından beri benim ve taraftarın söylediği ve beklediği isimler yeni oynatılıyor. Görüyorsunuz Ali Şaşal Vural’ı. Zamanında söylediklerim de çıktı. Samet Aybaba ne derse desin oyun okumuyor. Belli başlı değişikliklerini yapıp duruyor. Projeleri ve büyük maçlarda aldığımız iyi sonuçlar için teşekkür edip, sene sonunda yollarımızı ayırmamız gerektiğini düşünüyorum artık. Son haftalarda yaptığı açıklamalardan dolayı böyle düşünmeye başladım. Sivas’ı sahiplenmeyen ve başarılarını yok sayan, şehri ve taraftarı sürekli küçük gören birisinin zaten uzun süreli başarılı olabileceğini düşünmüyorum. İnşallah daha kötü bir hocanın eline düşmeyiz ama benim gönlümden Rıza Çalımbay, Bülent Uygun gibi isimler geçiyor. Şu kadroyla çok daha büyük başarılar elde edebilirlerdi.

 

Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com
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