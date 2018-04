Bu hafta Trabzon’a tertemiz beyaz formamız ile çıkıp maçı 2-0 kazanıp kötü gidişatı durdurduk.



Yazıma O. Recep Kıvrak’ın bu sezon ligin ilk Sivasspor-Trabzonspor maçından sonra yapmış olduğu açıklamalarla başlamak istiyorum. “ Bugün biz buraya tertemiz beyaz formamızla geldik, kazandık. Kazanmaktan daha önemlisi bugün burada Sivas’ı yenmekti. Kral ( Burak Yılmaz ) da ben de ayrı mutluyuz bunun için. “ . Bu sözlerin öncesinde de tahrik ve suçlayıcı ifadelerde bulunan O. Kıvrak, bu maçta sakatlağından dolayı yoktu. İlk maçta Sivas taraftarının sözlü hakaretlerine maruz kalınca bunu eleştirip, Trabzonspor taraftarı bunu hiç yapmıyormuş gibi açıklamlarda bulundu. Bu maçta Trabzonspor taraftarına herhangi bir hareket yapmayan ve sadece oyunu soğutan kalecimiz A. Şaşal Vural’a ilk başta sözlü hakaretler daha sonrasında da çakmak ve bozuk paralar atıldı. Bu sadece bu maçlık bir şey. Ligimizi yakından takip eden futbolseverler Trabzonspor deplasmanındaki olayları Fenerbahçe maçından bilirler. Fakat bu olaylar Fenerbahçe öncesinde Sivasspor karşısında zaten yaşanıyordu. 2007 senesinde Trabzonspor önde olduğu Sivasspor karşısında taraftar sahaya inip futbolculara yumruk ve tekmek atmıştı maç hükmen 3-0 lehimize verilmişti. Peki o zaman şike davası yaşanmamış mıydı? 3 sene öncesiydi. Demek ki bu düşmanlık ve nefret şike davasından da önce geliyor. Aklıma ben lisedeyken söylediğim sözler geliyor. Henüz hakem dövme olayları yaşanmamışken hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Galatasaray taraftarı olan arkadaşlarıma anlattığım bazı olaylar. O zamanlar ben iftira atıyormuşum gibi tepki almışken şu anda neredeyse tüm Türkiye benim gibi düşünüyor. Zaten Onur bu açıklamaları yapmasa bile Türkiye’nin en tehlikeli deplasmanı herkes tarafından biliniyordur. Birden fazla kez sahaya inme, sahaya inip hakemi dövme, kendi futbolcusunun ailesine ( yeni doğmuş çocuğuna) küfürler ve hakaretler etme, her ne kadar yapanlar bulunamasa(!) bile takım otobüsü kurşunlama , kendi şehir merkezinde kendi futbolcusunun malına saldırma ve daha saymadığım bir çok olay Trabzon’da yaşanmışken kalkıp da Sivasspor taraftarına laf söyleme hakkına kimse sahip değildir.



Bu haftaki maçta Trabzonspor karşısına Cyriac ile çıktık. Bence verilen tek yanlış karar buydu. Çünkü artık Muhammet Demir’in oyuna alınması lazım. Oyun olarak diğer haftalara göre daha istekli bir oyun vardı bugün sahada. Trabzonspor kontrollü oynasa da hızlı hücumlarla tehlikeli geldik. Açıkçası ben geçen haftaki futbol ile bu maçtan çok ümitsizdim. Bifouma yine neleri harcadı. Ama bunu da kimse konuşmaz. Neden? Çünkü kendi takımlarının işleri Sivas ile şimdilik bitti. Fenerbahçe’ ye karşı kaçırınca bilerek, hatta satın alınmış oluyor da Trabzonspor’a kaçırınca ne oluyor peki. Ben o eleştiride bulunanlar adına söylüyorum ; Trabzonspor da Bifouma’yı satın almış. İşte futbol bu yorumlarla komik hale geliyor. Böyle ironik yorumlar gerçekten beni eğlendiriyor. Allah’a şükür ki hem kendi takımımı hem de Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Herkes kendi tuttuğu takımı bu kadar iyi bilse çok daha güzel olacak. Amacım kendi takımımı savunmak olduğu için bu tartışmalara ceplerim dolu giriyorum. Haksız olduğumuz konular olsa dahi bu eleştiriye yapmak da sadece fedakar Sivasspor taraftarına mahsustur. Çünkü geçen sene gündeminde olmadığımız kulüpleri biz yine takip ediyorduk. O zaman da bir maçını dahi kaçırmamıştık şimdi de. Eğer ki Sivasspor’un Süper Lig serüvenini benden daha iyi biliyorlarsa o zaman bu eleştirileri ciddiye alabilirim. Ki şimdiden söyleyeyim cevabım da elbet hazırdır.



Ben kaç yıllık Sivassporluyum şu yazılarda yazdığım değişikliklerin hepsi olumlu sonuç verdi. Sadece ben değil abim ve bir çok Sivasspor taraftarı çoğu şeyin farkında. Ali Şaşal kaleye geçsin dedim iki maçta da güzel kurtarışlar yaptı.Bence bu maçın adamıydı. Robinho oynamıyor oynasın dedim 2 haftada 3 gol 2 asist oynadı. Rochet kesilsin dedim yerine Tolga geçmesine rağmen kalede toparladık. Ama Samet Aybaba ben 750 maça çıktım. Ben futbolun içindeyim psikolojisine devam etsin. Eski tip futbol anlayışına da devam etsin. Zaten bu takımı sahiplenmediysen sen gidersin ben yıllarca bu takımı tutmaya devam edeceğim. Sivassporumuzun eski başarılarını da küçük gördükten sonra isterse Trabzon’a 8 tane gol atsın. Yine de benim gözümde bitmiştir. Onun hakkındaki yazımı son hafta uzun uzun yazacağım. Biz Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray’ı da ilk defa yenmiyoruz. 2013te Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi yine kendi sahamızda yenmiştik stadımız da alttan ısıtmalıydı. Bu taraftar 15. liği kabul etmiş olsa sana bu kadar tepki göstermezdi. Samet Aybaba sana sözlerimi son hafta söyleyeceğim çünkü bazı şeyler için müteşekkir olsam da senden daha iyi teknik adamlar gördük biz.



İlk maçta 2-1 yenilip golümüz ofsayttan atmıştık ve 2 tane net penaltımız verilmemişti. Bu maçta net golümüzü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiler. Kendileri ofsayttan attılar ona rağmen itiraz edildi. Auremir’in eliyle alakası yok Burak Yılmaz yine gidip hakeme penaltı itirazı ediyor. İlk maçta da Onur diyordu “Benim ismim Onur bazıları ağzına alamaz.” Gözünün önündeki iki penaltıya sesini çıkarmayan ONUR. Bugün iptal edilen golümüzde olsaydın ne diyecektin acaba.

Biz futbolda şiddete karşıyız. Maalesef her takımın içinde şiddet yanlısı taraftarlar bulunuyor. Bu benim desteklediğim takımda bulunsa bile kendini bilen taraftarlar onları engellemektedir. Hafta içi oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş kupa yarı final maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Her ne kadar Şenol Güneş’in karakterini, rakip takıma ve taraftarına olan çirkin tavrını bilsem bile, futbola emek vermiş bir insanın o durumda olması beni de üzdü. Eminim benim gibi düşünen insan sayısı da çoktur. Çünkü bizim hobi olarak takip ettiğimiz sporun bu şekilde küçük düşmesi insanı soğutuyor. Ben her zamanki gibi keyifli bir maç izlemeyi dilerken, sahada bir tek dövüş sunucusu Bilgehan Demir’in eksikliği hissedildi. Bu olaylar daha önce de yaşandı. Kendini bilmeyen taraftar toplulukları olduğu sürece devam de edecektir. Ama işi daha da çirkinleştiren açıklamalar vardı her bir taraftan. Bu olay daha önce yine bir Trabzon deplasmanında kalecimiz Ertuğrul’un kafasına çakmak isabet etmesiyle yaşanmıştı.Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan takımın futbolcusu taraftar tarafından yaralanırsa maçın iptal edilmesi gerekiyor. Aynı hakem Mete Kalkavan maçı devam ettirmişti de neyse ki o maçı da 3-2 kazanmıştık. Belirttiğim gibi bu olay da Trabzonda gerçekleşmişken Trabzonspor camiasının maç akşamında yaptığı açıklamalara şaka değil gerçekten kahkaha attım. Sanki bu olaylar Trabzon’da hiç yaşanmamış gibi konuşuyorlar. Ayrıca Fenerbahçeli Soldado’nun da “ Biz neler yaşadık staddan kaçmadık.” açıklaması daha ayrı bir komikti. Daha Türkiye’de kaç tane maça çıktın, daha tribünden sana ne atıldı ki böyle konuşuyorsun. Volkan Demirel böyle bir açıklama yapsa haklıdır. Çünkü kendisine kapı kolu, tuğla, cep telefonu, bıçak, küllük, patlıcan ve internet modemi gibi enteresan maddeler atılmıştı daha önce. Sonuç olarak böyle olayları görmek istemiyoruz. Sadece futbol izlemek istiyoruz.



Tertemiz kulübümüz ve yönetimimize bu güzel galibiyet için de ayrıca teşekkür ediyorum.