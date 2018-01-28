Telafisi olmayan puan kayıpları

Çünkü 1-0 öndeyken 10 kişi kalan rakipten gol yemek ve bu gol ile maçın berabere bitmesi moralleri iyice alt üst etmişti.Sivasspor’un son 6 haftaki karşılaşmaları çok zor, hatta belki de şampiyonu belirleyecek takım Sivasspor.Sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve son hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Sivasspor, şampiyonluğun son haftalara kalması durumunda çok sıkıntı yaşayacaktır.

Bu senaryonun aynısı 2010-2011 sezonunda yaşanmıştı.Son hafta 16 haftadır yenilmeyen Fenerbahçe’ye karşı oynayan Sivasspor kaybetmişti ve Türk futbolunun en kötü dönemini yaşamıştık.Bu yüzden biz o baskısı ağır maçlara girmeden bu rahat maçları kazanmalıyız.Sivasspor haftaya evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.Kayseri,Osmanlıspor ve Göztepe maçları var hemen ardından.Bu maçlar Sivasspor’un net hedef belirlemesini sağlayacaktır.Bu maçlardan iki tanesi bile galibiyetle sonuçlanmış olsa minimum 6.sırada bulunuyoruz.Dolayısıyla hedef Avrupa kupaları olabilir.Ancak bu maçlar kaybedilirse alt taraftan Malatya ve Bursaspor zorlayabilir.

Bu dönem hakemler hakkında konuşmak istemiyorum.Daha çok işin teknik yönüne ve oyuncu analizlerine odaklanacağım.Her maç 5 tane futbolcumuz hakkında analizleri yapıp, bu oyuncuları tanıtacağım.Çünkü Türkiye’de futbol seyircilerinin en büyük eksiği futbolcu bilgisizliği.Herkes sadece 4 takımın futbolcularını tanıyor biliyor.Anadolu kulübündeki futbolcular küçük görülüyor.Ben bu değerlendirmelerle hem taraftarların önyargılarını gidermeyi hem de en azından Sivassporlu futbolcuları tanıtmış olmayı hedefliyorum.

Maça gelecek olursam maçı hakeden taraf Sivasspor’du.90 dakika boyunca kaleye isabetli tek şutu penaltıdan olan Malatyaspor maçı 1-0 kazandı.Mağlubiyetin belirli bir sorumlusu yoktu bence.İlk olarak penaltı pozisyonunda kalecimiz Tolgahan Acar gereksiz bir şekilde açılarak penaltı yaptı.”Penaltı mıydı değil miydi ?” konusuna girmeyeceğim.

Tolgahan Acar; Rochet’i kestikten sonra çok ihtiyaç duyulmadı kendisine ama ihtiyaç duyulduğunda çok iyi performans sergiledi.Bu maçta kötüydü.

Auremir; Ön libero olarak Brezilya Ligi’nden getirildi.Samet Aybaba tarafından sağ beke monte edildi.Defansif anlamda konuşacak olursam kademe savunmasında eksik bir isim ama yeri geldiğinde hızlı hücumlarıyla da çok etkili olabiliyor.

Mattias Bjarsmyr; Göteborg takımının kaptanı olarak geldi.Kariyerinde 4 şampiyonluk var ve deneyimli bir isim.Kadroda Djakov, Medjani ve John Boye gibi isimler varken 4. Alternatif olmalı.Bazı maçlarda çok iyi oynadığı gerçeğini de inkar edemem.

Medjani; Ağır bir stoper olsa da tecrübesiyle işi kapatıyor.Tabi bazen tecrübe yeterli olmuyor.Çok hırçın ve agresif bir oyuncu.Kendisi U23 Fransa milli takımı kaptanlığını yapmış ve Liverpool çıkışlı bir futbolcu.Daha sonra Cezayir milli takımını seçip orda da kaptan oldu.

Ziya Erdal; Ezbere futbol oynayan çok yetenekli olmasa da Sivaslı olduğu için gösterdiği istek ve gayretle ilk 11 in değişilmez ismi.Bu maçta çok kötü oynadı.

Bunlara ek olarak Bifouma’yı övmek istiyorum.Kendisi takımla bir arada hareket ettiği zaman muhteşem bir oyuncu.Tek başına atak oluşturabiliyor.Bunu Süper Lig’de yapacak oyuncu sayısı çok az.Umarım son vuruşlarını da geliştirip daha iyi yerlere gelir.

Son konum ise ünlü yıldız Robinho’nun Sivasspor’a gelmiş olması.Bu konuda diğer takımı destekleyen eleştiricileri istatistikler ve diğer verilerle bilgilendireceğim.İlk olarak Robinho’nun kariyeri zaten ortada.Real Madrid, Manchester City ve Brezilya milli takımında 10 numara giymiş ve milli takımda kısa bir süre kaptanlık yapmış bir isim.Ayrıca Milan’a da transfer olup, Real Madrid’in en parlak dönemi olan Los Galacticos döneminde en çok forma şansı bulan futbolculardan ilk üçte..Kendisi şu an Süper Lig’e gelmiş geçmiş en yüksek bonservise sahip olmuş kişi.Bonuslar hariç 43 milyon euro bedelle Manchester City’nin fazla bonservis ödeme ekolünü başlatan ilk isim.Bu ismi eski Bursasporlu Cedric Bakambu ve Galatasaraylı Dider Drogba takip ediyor.

İkinci nokta Robinho’nun yaşı.Robinho Sivasspor’a 33 yaşında katıldı.2 gün sonra 34 yaşına girdi.Süper Lig’de şu an gol krallığına bakıyoruz ilk 10 içindeki 9 futbolcu 30 yaşın üzerinde.Şu günlerde Beşiktaş’a transfer olması konuşulan Vagner Love aynı yaşta ve geçen sene gol kralı oldu.Ayrıca kariyer olarak Robinho’nun yanına bile yaklaşamayacak bir isimdir Vagner Love.Oynadığı en iyi takım olan Monaco’da bile yedek kalmıştır.Onun dışında zaten sadece CSKA Moskova var.Bu veriler bir Beşiktaş taraftarı olan eleştiriciyi susturmaya yetecektir.Ben Vagner Love’un kalitesine hiçbir şey demiyorum kendisini 2005 senesinden beri tanıyorum ve kendisi küçükken en sevdiğim futbolculardan biriydi.Burda demek istediğim şey eğer Robinho bu kadar önemsiz bir transfer ise Vagner Love hayli hayli öyledir.

Gelelim para konusuna.Robinho Sivasspor’a bonservissiz katıldı ve yıllık garanti ücreti 2 Milyon Euro.Bu ligimizdeki yıldızlara bakılınca düşük bir oran.Bu ücreti de sponsorumuz Demir Grup’un ödeyeceği söylentiler arasında.Son eleştiri olan “5 senedir Robinho bitti.” Eleştirisidir.Robinho son 2 sezonda 88 tanesi ilk 11 olmak üzere 107 maça çıkmış.34 yaşındaki Robinho 2 sezonda 107 maça çıkarken ligimizdeki 20-30 yaş arası herhangi bir futbolcumuz iki sezonda en fazla 90 maçta forma giyebiliyor.(Hiç bir maçı kaçırmadığı takdirde).Robinho bu iki sezonda 38 gol 14 asist ile oynamış.2016 sezonunun yerli olarak en golcü futbolcusu olmuş(Kupalar dahil).Son maçına da Aralık ayında çıkan yıldız, kondisyon olarak da performans olarak da iyi durumda gözüküyor.Yani bir transferi direk itibarsızlaştırmak yerine birazcık araştırıp verilerine bakarak, “Ülkemize böyle bir yıldız gelmiş, ligimizin kalitesi artıyor.” Demek yerine ete ulaşamayan kedi misali yorumlar yapmak nasıl bir sporseverliktir anlamış değilim.Robinho iyi oynamasa dahi sırf ismiyle yaptığı reklam uluslararası düzeye ulaşmıştır.Umarım performans olarak da eskimediğini kanıtlar.