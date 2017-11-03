Tam gaz devam!

Sivasspor ise son 2 deplasman maçında Osmanlıspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti ve son 4 lig maçında mağlup olmadı. Takımların bu form grafiği göz önüne alındığı zaman Karabükspor'un kendi sahasında daha istekli ve baskılı olması bekleniyordu nitekim öyle oldu oyuna baskılı başladılar ve oyunun kontrolünü genel olarak elinde tutmayı başardılar.

Samet Aybaba, takımı Sivasspor için kapalı bir savunma anlayışı ve kontra atak taktiğini uyguladı ve hızlı kanatlarını kullanarak gol aramaya çalıştı. Asıl görev yeri sağ bek olan Rıdvan Şimşek, Kasımpaşa ve Bursaspor maçına sonradan dahil olup sağ kanat oyuncusu olarak görev almıştı ve hafta içi oynanan kupa maçında Kızılcabölükspor'a karşı da sağ kanatta görev alıp, takımına bir penaltı kazandırıp güzel bir performans sergilemişti. Samet Hoca bu maçta ona ilk 11'de Emre Kılınç yerine görev verdi ve bu maçta da iyi bir performans sergiledi.

Karabükspor etkili kanat oyuncuları Gabriel Torje ve Gheorge Grozav ile oyun kurmaya çalışıp,ceza sahasına açtıkları ortalarla gol bulmaya çalıştı ama forvetleri Yevhen Seleznyov,savunma oyuncusu Vitali Dyakov'un baskısından bir türkü kurtulamadı ve gollük pozisyona giremedi.

Sivasspor hızlı kanat oyuncuları Thievy Bifouma ile atağa kalkmaya çalıştı ama Bifouma diğer haftalara göre kötü bir performans sergiledi.Arouna Kone de tehlikeli pozisyona girmeye çalışsa da ligin en çok top kesen futbolcusu Dany Nounkeu bugün ona ilk yarıda çok fırsat tanımadı.

72.dakikada Sivasspor kaptanı Ziya Erdal'ın ortasında Dany'nin baskısından çıkan Arouna Kone arka direkte boş pozisyonda kafayla topu filelere gönderdi. Bu gol Fildişili deneyimli forvetin ligdeki 5.golü oldu. Sivasspor bu golle maçı deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı ve puanını 16'ya çıkarıp Göztepe ve Akhisarspor'un bir puan arkasında yer aldı. Son üç deplasman maçını da galibiyetle tamamlayan Yiğidolar,Galatasaray'dan sonra deplasmanda en çok puan kazanan takım oldu.

Karabükspor ise son 7 lig maçında 6 mağlubiyet almış oldu.Ofansif futbolu iyi oynamalarına rağmen bek oyuncularının pasif kalmasından dolayı Sivasspor'un az sayıda olan ataklarına tepki gösteremedi ve kanattan gelişen ataktan gol yediler.Karabükspor'un,ilerleyen haftalarda daha iyi futbol oynarak istedikleri sonuçları alabileceklerini düşünüyorum.

Son olarak bugün beni mutlu eden iki olaydan bahsetmek istiyorum.Birincisi ilk yazımda takımım Sivasspor ‘un galibiyet alması oldu, ikincisi ise Karabükspor ve Sivassporlu taraftarların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tribünde hep birlikte kutlamaları oldu. Desteklediğimiz takım yense de yenilse de ülke olarak birlik olmak ve bunu futbola yansıtmak biz taraftarların da en büyük görevidir.