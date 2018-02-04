Sivasspor kışı sever!

Galatasaray maçı kazandığı takdirde zirveye oturacaktı.Fatih Terim’in gelmesiyle birlikte 3 tanesi kupa maçı olmak üzere 7.maçında ilk mağlubiyetini aldı Galatasaray.Sene başında şampiyonluk favorim olan Beşiktaş’ı iç sahada 2-1 mağlup etmiştik.Fatih Terim’in gelmesiyle şampiyonluğun bence en kuvvetli adayı olan Galatasaray’ı da içeride 2-1 kazanmayı başardık.

Oyun olarak galibiyeti hakeden taraf son 15-20 dakika haricinde Sivasspor’du.Hatta Galatasaray gol bulmak için ileriye çıktığında skor 3-0 , 4-0 bile olabilirdi.Kone aşırı formsuz ve isteksizdi.Normal şartlarda takımı sırtlayan Kone 3 haftadır takımı aşağıya çekiyor.Hatta bu maç Kone adına en kötü maçtı diyebilirim.

Delvin N’dinga’dan beklediğim performans tam olarak buydu.Sürekli sağ kanada yaklaşıp oyunu açtı, çok önemli noktalarda top kesti ve en önemlisi de gol perdesini açtı.

Bifouma biraz daha az bencil oynasaydı 3. gol gelecekti.Emre Kılınç iyiydi fakat çok güçsüz kaldı.

Gelelim oyuncu değerlendirmelerime;

Delvin N’dinga:Bu kariyer ve deneyime rağmen hala beklenilen performansı veremedi.Bu maçta kendini gösterse de şu zamana kadar daha çok katkı sağlamalıydı takıma. Monaco, Olympiacos ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda forma giymiş futbolcu, şu anda Kongo milli takımının kaptanı.

Sergiy Rybalka: Şu anda takımın en değerli futbolcusu ve Dinamo Kiev’den kiralık.Bence takımın en yetenekli ve akıllı futbolcusu.Tam bir maestro, tam bir iki yönlü orta saha futbolcusu.Uzun pasları, şutları, orta becerisi ve oyun görüşü çok iyi.Dinamo Kiev bir sezon da olsa böyle bir futbolcuyu nasıl bırakabilmiş anlamış değilim.Tek eksiği hızının biraz düşük olması.Kendisi Süper Lig’in de en değerli futbolcuları içinde bulunuyor.Umarım bir sene daha Sivasspor’da oynar.

Hakan Arslan:Ziya Erdal’dan sonra takımın en eski futbolcusudur.Orta sahada her görevde oynayabiliyor.Takımın dinamosu.Rıza Çalımbay Kasımpaşa’ya göreve gittiğinde bir sezon Hakan Arslan’ı da kiralamıştı.Sivasspor’a Samsun’dan geldi.Çıktığı ilk maçta Trabzonspor’a gol atmıştı.Bir sezon sonra Türkiye kupasında gol kralı oldu.Çok koşan ve istekli bir isim.Bugün kötü bir performans sergiledi.

Henri Saivet: Aslında değerlendirmek için çok erken ama kendisini daha önceden bir bilgisayar oyununda takımıma almıştım.O yüzden oyun stilini biraz biliyorum.Araştırıp, izlediğim kadarıyla da Sivasspor’un tam aradığı orta saha oyuncusu.İngiltere Ligi’nde en son Aralık ayında maça çıkmış ve frikikten gol atmış.Senelerce Bordeaux takımında 10 numaralı formayı giymiş.Senegal milli takımında da oynuyor.Newcastle United’dan sene sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.Faydalı olacağını düşünüyorum.

Mert Hakan Yandaş: Geçen sene Menemen Belediyespor’da oynayan forvet arkası oyuncusu 23 yaşında Sivasspor’un yolunu tuttu.Geçen seneki takımı da bence iki sene içinde TFF 1. Lig’e çıkacaktır.Bu sene de iyi gidiyorlar.2.Ligde iyi performans sergileyen Mert Hakan, Samet Aybaba’nın keşfedip, parlatmaya çalıştığı bir futbolcu.Gerçekten bileklerine hakim, kısa paslarda çok iyi.İlk yarıda forma şansı bulmuştu fakat yeni transferler geldiği için çok şans bulamaz bence.Umarım bu yabancı sistemi yüzünden kaybolup gitmez.Çünkü takımın diğer genç oyuncusu Emre Kılınç da aynı endişeyi taşıyor.

Hakem mevzusuna girmek istemememin sebebi, bunun bahane olarak görülmesidir.Anadolu kulübü destekleyen kişiler iyi bilir ki futbolda oyuncudan çok hakem etkiler.Bu maçta da hakemi herkes görmüştür.Kararlarında ne kadar yanlı ve koruyucu olduğu görülmüştür.Ben bunu bir iki pozisyon üzerinden değerlendirmiyorum.Yoksa aynı hakem Sivasspor lehine de yanlış karar veriyor.Bahsettiğim olay Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman’ın yaptığı açıklamalardır.Sezonun ilk devresindeki Sivasspor maçında hakemin verdiği kararları izlememiş gibi “Bizi şampiyon yapmayacaklar.” demesi bahaneden başka bir şey değildir.Bahsettiğim iki üç pozisyon üzerinden “Üzerimize oyunlar oynanıyor.” diyor.Öyleyse Rıza Çalımbay Sivasspor’un başındayken tüm Türkiye Sivasspor üzerine oynuyordu.Hatta bu sezon dahi hakem hataları yüzünden Fenerbahçe’nin iki üç katı kadar puan kaybettik.Fenerbahçe üzerine saha dışı oyunlar oynandığına katılıyor olsam da hakemler en son bahane edilecek etkendir bence.Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan bir takımın teknik direktörünün böyle açıklamalar yapmış olması bence çok yanlış ve amatörce bir olay.TFF,MHK daki kişilerin eskiden bir takımla ilişiğinin olması bence de yanlış bir olay.Umarım Türk futbolu daha adil ve güzel günlere gelir.