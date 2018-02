Robinho geliyor!

Ben Sivasspor’un oyununa çok güveniyorum. Özellikle iç sahada Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ı mağlup ettikten sonra takıma özgüven geldi ve gücünü gösterebildiler. O yüzden şu an Sivasspor’un yenemeyeceği takım yok. Yeni transferler de nokta atışı olup, takımın gücüne güç kattı.Ligde şu an Anadolu kulüpleri de çok güçlendiler. Bu yüzden artık her takım için her maç çok zor. Geçtiğimiz senelerde fikstüre baktığımda “Bu hafta kolay maçımız var.” diyebiliyordum. Bu sene bu cümleyi belki iki kere kurabilmişimdir. Kayseri deplasmanından 1 puanla dönmek iyi bir sonuç bence. Maç genelinde Kayseri oyuna daha hakimdi. İki takım da çok pozisyon bulamadı ama Kayseri daha net ataklarla geldi. Galibiyeti hakedecek kadar çok gelmeseler de Sivasspor’dan daha iyi oynadılar. Hakemin gözünden kaçırdığı net penaltımız verilmiş olsaydı kazanabilirdik.

Bu maçta en çok konuşulması gereken kişi dünya yıldızımız Robinho’dur. Hala hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayamıyor. Bence oyunda başlamalı.3 haftadır yedek başlıyor. Toplam 60-70 dakika arası bir süre aldı şu ana kadar. Hatta Kone sakatlanmamış olsa bu maçta da giremeyecekti belki. Ama oyuna girdikten sonra kalitesini ve klasını konuşturdu Robinho. Kayserispor çekindiğini çok belli etti ama bu pek fayda etmedi. Robinho’nun çalımlamadığı kişi kalmadı neredeyse. Üstelik çoğu da estetik hareketlerle atılmış çalımlardı. Bu performansı İstanbul kulüplerinin herhangi bir futbolcusu göstermiş olsaydı, bu bir hafta boyunca futbol programları sürekli onu konuşurdu. Attığı golden önce topun başına gelip Rybalka’yı gönderip de topu önüne aldığında aklıma Real Madrid’den Manchester City’e transfer olduktan sonra attığı ilk gol geldi. Manchester City-Chelsea maçında tam bu noktalardan frikikten gol atmıştı. Aynı siftahı Sivas’ta da yapabildi. İlk 11 başladığı zaman ligde daha çok konuşulacaktır.



Futbolcu analizleri



Ali Şaşal Vural: Eskişehirspor’dan geçen sene başında transfer edilmişti. TFF 1.Lig şampiyonluğunda en büyük katkı sahibi olan kişi olabilir. Oynadığı maçlarda kale güvende oluyor. Birebirde muhteşem bir kaleci.Onur Kıvrak’ın gençliği gibi çok atletik ve hareketli.Üstelik iki ayağını da kullanabiliyor ve pas yeteneği de çok iyi. Riskli olsa da çalım da yapıyor. Fatih Terim onu Euro 2016 aday kadrosuna almıştı. Üstelik o sıra forma şansı bulamıyordu. Hatalı goller yediği için eleştirildi ama her kalecinin hatalı gol yemişliği vardır. Bence kaleyi Tolgahan’dan alma vakti geldi geçiyor.Umarım bizi yakmadan gerçekleşir bu değişiklik.

Sergio Rochet: Aslında kaledeki en iyi isim olarak gözüküyor. Geçen sene Hollanda Liginde AZ Alkmaar takımının ilk 11 kalecisiydi ve daha 24 yaşında geldi. Transfer olarak çok başarılıydı.Kalede de iyi fakat çok önde bekliyor.Onun bu eksiği yüzünden çok gol yedik ve maç kaybettik.O zamanlar Samet Aybaba, Rochet’i oynatmakta ısrar ediyordu.Ben de ısrarla kaleci değişsin bir kaç haftalık diyordum.Sevgili Samet Aybaba galiba benim bu sitemimi gördü ve beni cezalandırmak için köklü bir değişiklik yaptı.Tolgahan kalenin değişilmez ismi oldu.

John Boye: Her zaman söylüyorum ligin en hızlı stoperi John Boye’dir. Kendisi 2010 Dünya Kupası’nda Altın 11 e seçilmiş olmasına rağmen ligimizde çok tanınmıyor.Çünkü Anadolu kulübündeki futbolcular büyük maçlarda iyi oynamadığı sürece tanınmıyor.Boye Türkiye’ye Kayseri Erciyesspor ile geldi.Drenthe ile beraber transfer edilmişti.Hala Gana milli takımında oynuyor.Kendisi küme düştüğümüz zaman bizimle yola devam ettiği için taraftarın gözünde değerini ikiye katladı.Benim de şu an Sivasspor’da en sevdiğim futbolcu. Oyun çıkmaza girdiği zaman stoperden topla hızlı çıkıp bir forvet oyuncusuna dönüşüp attığı golleri hiçbir zaman unutmam. Hızı sayesinde sağ bek de oynayabiliyor. Sene başında kampta topuğunda kırık olmuştu. Sakatlığı yeni bitti. Şu an sadece Malatya maçında forma giydi ama iyi olursa oynamasını isteyeceğim ilk futbolcu.

Vitaly Djakov: Rus stoper 28 yaşında ve ligimizin her takımında stoper oynayabilecek düzeyde bir isim. Ağır bir stoper ama oyun görüşü sayesinde kritik müdahaleler yapabiliyor. Şu an ilk 11 de oynayamıyor ama oynarsa daha iyi olacağımızı düşünüyorum.Bu sene kalite olarak stoperlerimiz iyi durumda. Dinamo Moskova’da Valbuena ile birlikte forma giymiş daha önce. Rusya Milli takımına da bir kaç kez seçilmiş. Bir stoper için 28 yaş çok iyi.Eğer takımda kalırsa çok faydalı olabilir.

Kayseri’ye giden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kayserispor destekçileri her zaman Sivasspor’dan daha iyi taraftara sahip olduğunu iddaa etse de cevabı her seferinde alıyorlar. Kendileri Sivas’a en fazla 700 kişi gelebilmişken cezalı Sivasspor taraftarları 1400 kişi doldurdu stadı. Ayrıca deplasman maçı olmasına rağmen hep Sivasspor taraftarının sesi çıktı.Hem Malatyaspor hem Kayserispor taraftarının Sivasspor taraftarından öğrenecek çok şeyi var.

Son ve en önemli konum ise ülkemizin bugün ve yarınları için savaşıp can veren kahraman askerimizdir. Her maç öncesi onları anıp, saygı duruşunda bulunmak çok güzel ve bence devamlı yapılması gereken bir hareket. İnsanlar futbol izlemeye başlamadan önce en azından oradakileri ve fedakarlıklarını hatırlayıp en azından bir teşekkür, bir dua etse bile güzel bir hareket olur. Biz bu hobimizi devam ettirebiliyor isek onlar sayesindedir. Hayatımızın ve vatanımızın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sonsuz fedakarlık eden askerlerimizden Allah razı olsun ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin.