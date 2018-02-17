Robinho geldi!

Tehlikeli kanat oyuncularına sahip konuk ekip düşme potasından çıkmak için çabalıyordu.Ekibin teknik direktörü İrfan Buz geçen sene Yeni Malatyaspor’u Süper Lige çıkmasını sağladı.Lige çıkınca takımdan gönderilerek haksızlık yapıldı bence.Yerine getirilen Ertuğrul Sağlam da 5 hafta sonra gönderildi zaten.

Geçen hafta Kayserispor karşısında attığı harika golle siftah yapan Robinho bu maçta ilk 11 başladı.İlk defa sahaya takımla birlikte çıkan Robinho, maça top kayıplarıyla başlasa da takımı öne geçiren golü atmayı başardı.Attığı golden sonra özgüveni yerine geldi ve toparladı.Geldiği 5 hafta oldu.Ligin ikinci yarısının çeyreği bitti bile.Kasımpaşa Çin’den futbolcu getirdi ilk maçta golünü atı.Gençlerbirliği Sessegnon’u ilk maçtan oynattı 1 gol 1 asist başladı.Yani fayda sağlayacak futbolcu için 2. hafta bile yeterlidir.Robinho da sazı eline aldı bir kere.2 gol 1 asist ile maçın adamı oldu.Şimdiden Robinho yatmaya değil de “yatırmaya” geldiğini gösterdi galiba.

Diğer bir parantez ise Cyriac Gohi’e açılmalı.Bu maça ikinci yarı dahil oldu 1 gol 1 asist ile oynadı.Topa çok az dokundu, hatta belki de top ayağına iki kere gelmiştir.Ama kendisi Sivasspor’un süper yedeği oldu bence.Beşiktaş galibiyetini de onun golüyle almıştık.

Hakan Bilgiç de geçen haftaki iyi performansını bu hafta da gösterdi.Gereksiz bir penaltı yaptı ama genel olarak iyi oynadı.İkinci yarı son 15 dakika hariç kötü oynadık.Rakipte Umar Aminu çok iyiydi.Serdar Gürler de etkili olabilecek bir oyuncuydu, fakat ilk yarı daha ilk pozisyonda sakatlandı.Yerine Musa Çağıran girdi.Penaltıdan gol de attı.Çok fazla konuştu, ama sonuçta sustu.

Futbolcu analizi:

Gohi Bi Cyriac; Kendisi Belçika’nın Oostende kulübünden geldi.Daha önce İngiltere’de Fulham kulübünde oynadı.Anderlecht’de de forma giyen Fildişili kanat/ forvet oyuncusu beklenileni veremese de oyuna sonradan girince etkili olabiliyor.

Muhammet Demir; Gaziantepspor’un sembol ismi olmayı başarmıştı.Sonra Trabzonspor’a transfer oldu.Diz sakatlığı bulunan futbolcu uzun bir süre forma giyemedi.Geçen senenin ikinci yarısı Gaziantepspor’a tekrar kiralık olarak döndü ama takımın küme düşmesine engel olamadı.Bir aralar Cenk Tosun, Muhammet Demir’in formasını hedefliyordu.Şimdi her şey çok değişti.Cenk Tosun Everton’da Muhammet Demir ise Sivasspor’da.Olsun bir gün Cenk Tosun’da Sivasspor forması giyebilir belki.

Şaka bir yana Muhammet forma giydiği takdirde en azından eski günlerine dönecektir.

Emre Kılınç; Geçen sene TFF 1.Ligde kış transfer sezonunda takıma katıldı.Boluspor’dan gelen futbolcu hızlı ama milli takım seviyesinde olmadığını düşünüyorum.İleride ne olur belli olmaz ama, şu an kendisinden yaşça küçük Emre Mor, Cengiz Ünder, Abdulkadir Ömür gibi kanat oyuncuları varken daha çok şey başarması gerekiyor.Sivasspor’a en büyük katkısı iyi bir bonservis bedeline başka takıma transfer olmak olur.Daha iyi yerlere gelmesini umuyorum.Bu sene ligde en çok kilit pas atan ilk 10 futbolcu içerisinde bulunuyor.

Sivasspor evinde kazanıp içerideki yenilmezlik serisini devam ettirdi.Zor fikstüre girmeden önemli puanları toplamaya başlar umarım.