İzmir’den puan çıkaramadık

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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İki takım da Süper Lige yeni yükseldi.Buna rağmen çok iyi performans gösteren iki takım oldular. Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna 3 sene önce Sivasspor’da Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu.O zamanlar başarılı olan Tamer Tuna sene sonunda Beşiktaş’a Şenol Güneş’in yardımcılığına geldi.Orada iki sene şampiyonluk yaşadıktan sonra lige yeni yükselen Göztepe’nin başına getirildi.Kaliteli transferlerle birlikte Tamer Tuna çok başarılı oldu.Sene başında şehir faktörünün de etkili transfer sezonunda Sivasspor ve Malatyaspor’a göre daha başarılı isimler getirildi.Örneğin kariyeri bitti denilen Sabri Sarıoğlu bu maçta da çok güzel ortalar açtı.Yine kariyeri bitti denilen Selçuk Şahin bugün ilk yarıda 6 kilometreden fazla koştu.Bu istatistiği Süper Ligde çok uzun süredir göremiyorduk.Zaten Demba Ba transferine diyecek bir şey yok.Bana göre şu an bile ligin en iyi 5 forvetinden birisi hatta bazı yönleriyle en iyisi diyebilirim.
Sivasspor’da bugün Henri Saivet ve Cyriac da ilk 11 başladı. Saivet oyuna sonradan girdiğinde fayda sağlamıştı fakat bu maçta çok kötü oynadı .Cyriac da bu maçta etkisizdi .Kone sakatlıktan yeni çıktı bu yüzden oyuna 75. dakikada dahil oldu.Girdikten sonra da faydalı oldu hatta iki tane pozisyon oluşturdu fakat golü bulamadık.Robinho da çabaladı fakat direkten dönen kafa şutu da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İlk yarı ileride yoktuk resmen.Emre Kılınç’ın oyuna girmesiyle ileride de varlık gösterebildik.İlk yarı Göztepe tek kale futbol oynadı.Demba Ba belki de haftanın golünü attı.Zaten Sivasspor Süper Ligde olmasa jeneriklik gol izlemeyeceğiz .Skuletic,, Umut Bulut ve Demba Ba üç gol de herhalde sene sonunda ilk 10 gol içinde bulunur.İnşallah bu güzel gol de kaleci Tolgahan’ın kesilmesini sağlar.Bu golde bence bir şey yapamazdı.Belki başka kaleciler yapardı ama Tolgahan sadece golü güzelleştirirdi.Son 6 haftaya girilmeden önce Tolgahan yerine Ali veya Rochet ısındırılmalı kaleye.Rybalka ilk 11 den kesilmemeli.Onun dışında çok yapacak bir şey yok.İkinci yarıdaki gibi oynadıkları sürece canları sağ olsun.Ziya Erdal da bugün iyiydi.Sonuçta sene başındaki hedefimiz ilk 10 da bitirmekti sezonu.Şu an bu hedefi gerçekleştirecek gibi gözüküyoruz.Robinho’nun gelmesiyle bu hedef ilk 8 olarak arttı bence.Avrupa hedefi istiyorsak her maç hatasız oynamamız lazım.Bu takım Avrupa’ya gitse de gitmese de biz Sivassporluyuz.İyi günde kötü günde.