İç sahada önemli kayıp

İlk 4 sırada bulunan takımlar her hafta yer değiştiriyor. Arkalarında Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor da aynı durumu yaşıyor. Düşme potası da aynı şekilde. Bu yüzden bir sonraki hafta yerimizi garanti altına almak istiyorsak özellikle iç sahada puan kaybetmemeliyiz. Bu hafta Kasımpaşa ile karşılaştık. İyi oynadığımız maçta maalesef 2 puan kaybettik. İkinci devredeki maçlarda daha toparlanmış bir Sivasspor görüyorum. Ligin ilk yarısında oyunu kontrol etmekten ziyade hızlı çıkıp gol arayan Sivasspor, bu yarıda oyunu Galatasaray’a karşı bile 75 dakika oyunu elinde tutabiliyor. İlk yarıda Samet Aybaba’ya yaptığım eleştiriler bu kontrol yüzündendi. Büyük maçlarda elbette biraz çekinmek gerekiyor. Ama biz kendimiz gibi oynayınca ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında gördük. Şu an bizim eksik yanımız savunma ve bitiricilik. Aslında bizim John Boye ve Dyakov gibi stoperlerimiz var ama oynamıyor nedense. Takımda 3. kaleci olması gereken Tolgahan Acar hâla kalede duruyor. Eğer bu kısım da hallolursa o zaman net bir şekilde Avrupa hedefini koyabiliriz. Çünkü bence ligde hücum hattı olarak en iyi 5 takım içerisindeyiz. Özellikle Robinho kapanan takımlara karşı düğümü çok iyi açıyor. Bu iyi hücum hattı yüzünden artık takımlar bize karşı kapanmak zorunda kalıyor. Kasımpaşa gelip Sivas’ta galibiyeti aramıyorsa demek ki rakiplerin gözünü korkutmayı başarabilmişiz.

Hakan Arslan gerçekten çok büyük övgüleri hakediyor. Her maçta takımın en çok koşanı her maçın gizli kahramanı. Yeri geliyor gol atıyor, yeri geliyor oyunu açıyor. Bazen basit pas hataları yapsa da tam bir istikrar abidesi. Gerçekten Hakan iyi oynadığı zaman takım da iyi oynuyor. Bir diğer dikkat çekilmesi gereken isim Emre Kılınç. Son haftalarda gösterdiği güzel performans sayesinde özgüveni yerine geldi ve geçen sene TFF 1. Ligde attığı uzaktan şutları burada da göstermeye başladı. İlk devrede çok amatör kalıyordu ama Samet Aybaba ligin ilk devresindeki Osmanlıspor maçında bir cümle söylemişti. “ Emre, Kone ile birlikte oynaya oynaya deneyim kazanacak, daha iyi olacaktır.” . O zamanlar Emre kesilsin diye inat ediyordum fakat şimdi kendisine geldi. Özellikle Robinho’nun gelmesiyle daha güzel oynuyor.

Son olarak hakem Alper Ulusoy’un kararları hakkında konuşmak istiyorum. Bazı hakemler çok taraflı maç yönetir. Bazı hakemler de iki taraf için de kötü maç yönetir. Artniyetli midir bilinmez. Fakat ligimizde iki tane hakem var üzerinde durmak istediğim. Bir tanesi hakem Yaşar Kemal Uğurlu diğeri de Alper Ulusoy. Bu hakemler yönettiği her maçta tepki çekiyorlar. Alper Ulusoy her maç iki takım için de kötü kararlar veriyor. Yaşar Kemal Uğurlu ise tam bir Anadolu kulübü düşmanı. Sadece Sivasspor’a değil tüm Anadolu kulüplerine böyle. İstanbul takımlarının oyuncularına laf söyleyemiyor. Anadolu kulüplerinin futbolcularına burada yazamayacağım hakaretler ve aşağılamalarda bulunan art niyetli bir hakem. Kendisi ilk devre Fenerbahçe maçını yönetip katletmişti. Galatasaray- Akhisar maçında da Akhisarlı futbolculara fırça atıyordu. Ülkede böyle beceriksiz veya artniyetli hakemler varken, oturup da yabancı kuralını tartışmak saçmalıktır. Acilen hakem konusu halledilmeli. Her takım hakemlerden şikayetçi. Şampiyonluğu kaybeden 3 takımın da bahanesi hakemler olacaktır. Şimdiden bu belli oldu. Bu hafta berabere kaldık. Hakemin karşılıklı yanlış kararları olmasaydı maç nasıl olurdu bilinmez. Ama ileriki haftalarda bu hakem konusundan başımız çok ağrıyacak.