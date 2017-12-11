Hakeme rağmen galibiyet

Ligde en az mağlubiyeti bulunan 4 takımdan biri olan Başakşehir daha önce Gençlerbirliği ve Karabükspor’a mağlup olmuştu. Bu arada bu takımlardan biri 18. sırada iken diğeri 17. sırada bulunuyor. Ligin iddalı ekiplerinden Galatasaray’ı 5-1, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenen Başakşehir deplasmanda Beşiktaş’la 1-1 berabere kalmıştı. Ligin ilk 6 hatta ilk 16 takımından mağlubiyet almayan takım şampiyonluk iddasını da sürdürüyor. Hafta içi Braga ile Uefa Avrupa Ligi maçı oynayan Başakşehir’de maç yorgunluğu vardı. Gerçi hafta içi Adebayor, Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir sakatlıkları olduğu için forma giymedi. Uzun bir süredir ligde asıl kadrosuyla oynayamıyordu Başakşehir. Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir sakatlığı dolayısıyla kadroyu dahil edilemiyordu son haftalarda.

Sivasspor cephesinde ise 3 haftadır alınan mağlubiyetler can sıkmaya başlamıştı.Zor bir fikstüre sahip Sivasspor üst üste Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş’la maç oynayacaktı. Bu maçlardan puan çıkarmak elbette zor olucaktı. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedefleyen bir takım iseniz bu fikstürden minimum iki galibiyet almalısınız. Bence Sivasspor’un sezonu hangi sırada tamamlayacağını bu zor fikstürden çıkaracakları sürpriz puanlar belirleyecekti.

Bu haftaki ilk 11’de kalede nihayet Rochet yoktu. Birebirde çok yetenekli bir kaleci Rochet. Karşı karşıya pozisyonlarda başarılı bir kaleci. Fakat 3 haftada 10 gol gördü kalesinde. Her ne kadar hepsi kendi hatası olmasa da ilk 11den kesilmesi gerekiyordu ve Samet Aybaba bu maçta takımın üçüncü kalecisi Tolgahan Acar’a forma şansı tanıdı. Geçen sene Tff 1. Lig şampiyonluğunda Ali Şaşal Vural’ın sakatlığında kaleyi korumuştu Tolga.Bu sene de kupada kalede görev alıyor.Zaman zaman çok kritik kurtarışlar yapan, geriye oynanan toplarda başarısı düşük bir kaleci kendisi. Yıllarca Adanaspor daha sonra Altınordu’da oynayan kaleci deneyimini kullanabiliyor. Süper Lig için çok iyi bir tercih olmasa da bu maçta kalesini gole kapamayı başardı. Bu maçta Dyakov yine forma giymedi. Onun yerine Mattias-Medjani ikilisi sahadaydı ve iyi kapattılar savunmayı. Haftalardır Mattias ilk 11 den kesilsin kendisine gelir demiştim. Geçen hafta oynamayan Mattias bu maçta gayet yerinde müdahaleler yaptı. Bahsettiğim kesinti Emre Kılınç’a da yapılmalı diye düşünüyorum.Onun dışındaki beklentilerim gerçekleşti ve olumlu sonuç geldi. Bazen bazı değişiklikler çok bariz gözüküyor. Emre bugün asist yaptı diğer haftalara göre daha iyi bir oyun sergiledi.

Bir diğer değişiklik ise her hafta çabalayan Rybalka yerine Mert Hakan Yandaş değişikliği. Mert Hakan Yandaş geçen sene 2.Ligde Menemen Belediyespor’da forma giyiyordu. Bu sene ligde 4 maçta ilk 11de forma şansı bulmuştu. Ayağında topu çok iyi tutan bir oyuncu. Birazcık güç kazanıp uzun pas ve şut yeteneğini de geliştirebilirse güzel yerlerde forma giyebilir. Bu maçta da belki sahanın en iyisiydi.

Kanat oyuncusu Bifouma da maçın ilk yarısında istenilen hareketleri yapabildi. Çok süratli ve çok yetenekli bir futbolcu. Daha önce İspanya, İngiltere ve Fransa’da forma giymesine rağmen henüz 25 yaşında. Daha önce büyük kulüplere karşı forma giyip Barcelona karşısında goller bulmuş bir isim. Disiplin sorununu hallederse o da Türkiye’deki büyük takımlardan birinde oynayabilir.

Maç iki takımın karşılıklı hatalarıyla başladı. Ben maçın ilk 15 dakikasında çok ümitsizdim galibiyet adına. Çünkü çıkarken top kaybediyoruz ve karşınızda Avrupa deneyimi kazanmış hızlı bir Başakşehir var. Büyük kulüpleri nasıl cezalandırdıklarını iki senedir izliyoruz. Dolayısıyla bu hataları affetmeyen bir takıma karşı bu kadar hata ile başlamak çok sıkıntılıydı. Geçen hafta izlediğimiz Gençlerbirliği Sivasspor karşılaşmasının kopyasını izledik adeta. Ama bu sefer Sivasspor geriye çekilen takımdı. Rakip üstüne geldikçe hızlı çıkıp gol bulmaya çalıştı ve gol Kone ile geldi. Böylece Kone 8.golünü attı. Geçen hafta Gençlerbirliği bulduğu fırsatları gole çevirmişti. Bu hafta da Sivasspor hızlı çıkıp gol aradı ama maalesef hepsini gole çeviremedi. Bu fırsatlardan birinde Sivasspor’un şutu direkten döndü. İki atak sonra da Visca’nın şutu direkten döndü. Topla çok oynayan Başakşehir Emre Belözoğlu’nun uzun toplarıyla golü bulmaya çalıştı. Ama Sivasspor iyi kapanıp oyaladı oyunu. Böylece Başakşehir Süper Lig liderliğini Sivas’ta bırakmış oldu.

Hakem Halil Umut Meler genç ve başarılı bir hakem. Fifa’dan en genç kokart almayı başaran hakem kendisi. Son haftalara göre en iyi maçı bu hakem yönetti bence.75.dakikadan sonra Başakşehir lehine fazla ve gereksizce fauller çaldı. Uzatmalarda Kone ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Uzatmaların 3.dakikasında olan bu pozisyonda Kone zamanı bir dakika oyaladı. 5 dakika uzatma verilmişti fakat hakem maçı 99 dakika oynattı. Üstelik 97.dakikada Başakşehir aut atışı kullandı maçı orada bitirmeliydi bence. Başakşehir gol atamadıkça hakem devam ettirdi oyunu. Geçen haftalarda bahsetmiş olduğum “hakeme rağmen kazanmak” deyimi bu hafta lidere karşı gerçekleşmiş oldu. Takımı bu galibiyet için kutluyorum. Samet Aybaba’dan beklentim kötü oyuncuları bir haftalık dinlendirip tekrar kazandırmasıydı. Bu hafta gerçekleşti. Yoksa kesinlikle istifa çözüm değildir. Sivasspor için iyi bir teknik adamdır kendisi. Bu yüzden alınan mağlubiyetlerden sonra taraftarımızın sabırlı olması gerekir. Geçen hafta sonuncuya yenilen takımımız bu hafta lideri yendi.

Son olarak Başakşehirli futbolcu Visca’nın hareketleri hakkında konuşacağım. Kendisi, Sivassporlu oyuncu yerdeyken atağa kalkmayıp topu kenara atarak büyük bir erdem göstermiştir. Ancak bu fair-play çerçevesinde yapılan hareketin sonunda topu alıp taraftara doğru vurması ne yaptığı hareketin güzelliğine yakışır ne de kendisine. Taraftarı kışkırtmaktan başka hiçbir işe yaramayan bu hareketi kınıyorum. Madem öyle tepki gösterip topu sağı sola vuracaksın, o zaman centilmenlik yapma oyununa devam et. Zaten aynı tepkiyi görecektin.