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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.04.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Çok güzel fırsat teperiz

Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com
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Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com

Abdurrahman Kaya yazdı.

Her hafta daha iyi bir fırsat yakalarken, bu fırsatları fazla fazla harcamak boynumuzun borcu oldu. Kayserispor ve Göztepe’nin kaybettiği haftada Sivasspor en farklı mağlubiyetini aldı. Önemli olan skor değil benim için. 1-0 da yenilsen mağlubiyet ve 0 puan. Bu sene averaj çok işimize yaramayacak gibi zaten. Kulübün başarısı için teknik direktörden kulüp başkanına, futbolcusundan taraftarına herkesin bir görevi vardır. Biz taraftarlar olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Yönetimimiz bence ligdeki en iyi yönetim. Bu imkanlarla bu takımı yıllardır hiç bir futbolcu veya bir kuruma borcu olmadan yürütmek çok büyük başarı. Diğer takım teknik direktörleri “Türkiye’de hangi takım futbolcu maaşlarını o ay içerisinde ödeyebiliyor.” derken. Bizim asbaşkanımız “ Sivasspor’da maaşlar ayın 1 inde ödenir, 25 inde bir sonraki ayın ekstrası verilir.” diyebiliyor. Buradan giden futbolcular bile arkadaşlarına maaşını günü gününe alabileceğini söylüyor. Bu da transfer için önemli referanslar kazanmamızı sağlıyor. Bu sene Süper Lig’e geri dönebilmemiz % 85-90 yönetimin başarısıdır. Göztepe, Malatya sponsor ve desteklerle lige çıkarken, bu yarışta Eskişehirspor kendisinin zaten var olan borcunun üstüne daha da borç ekleyip güzel bir kadro kurmuştu. Sivasspor ise tamamen mütevazı bir kadroyla borçsuz bir şekilde şampiyon oldu. Üstelik son maçlarda forvetsiz oynadık. Kanat oyuncularımız santrafor oynamıştı.

Yukarıda anlattığım ve daha saymadığım bir çok başarısı olan yönetimimize laf söyleyen taraftar (!) ya Sivasspor’u Manchester City sanıyor da her maçı kazanmasını bekliyor. Ya da başka takımın taraftarı. Sivasspor 3 haftadır rezalet futbol oynuyor. Bunun sorumlusu ise başta saydığım sorumlu kişilerden teknik direktör ve futbolculardır. Samet Aybaba’nın yerli inadı bizi yakmaya devam edecek. Bir de tutarsız bir yerli inadı var. Rochet, Rybalka, Elderson, Djakov gibi isimler hatalarında kesildi. Bence de kesilmeli fakat 1 hafta 2 hafta. Herkes Rochet’ten şikayetçiyken ben 2 hafta önceden değişmesi gerektiğini yazmıştım ve değiştikten sonra kalemiz o ara toparlanmıştı. Yeri gelince ilk 11 den kesilmek faydalı olabiliyor. Fakat Rybalka’nın yaptığı hataları Emre Kılınç da ilk devre boyunca yaptı ben ona da kesilmesi gerektiğini söyledim. Samet Aybaba’nın en çok oynattığı futbolcu oldu. Şu an durumu iyi o konuda takdir ediyorum ve mutlu oluyorum. Demek istediğim yerli futbolcular aynı hatayı yapınca inatla oynatılmaya devam ediliyor. Kalede Rochet ve Tolgahan örneği de var. Tolgahan bizi yakacak dedim. Yaktı da. Bunu taraftar görürken Samet Aybaba inatla oynatmaya devam etti. Peki bu hafta ne oldu. Güzel goller yemeye devam etti, takımı 10 kişi bıraktı, 5 gol ile mağlup olduk. Tolgahan kalede durduğu yaklaşık 15 maçta 15 kritik kurtarış anca yapmıştır. Zaten bunların da yarısını Başakşehir, Beşiktaş maçlarında yaptı sağolsun. Ama bizim 3. kalecimiz bile Süper Lig seviyesinde yani bu kadar inatçı olmaya gerek yok. Başka bir örnek Hakan Bilgiç, Papp. Takıma daha yeni katıldı ve bir maç oynadı Papp ama bence oynadığı maçta defansif olarak da ofansif olarak da gayet iyiydi. Samet hoca yerli futbolculara çok şans tanıyor ve fırsat veriyor. Yerli futbolcu çıkarmak için de elinden geleni yapıyor. İlk 11 de bir tane parlatacağı futbolcu olsa çok sırıtmaz ama Sivasspor’da bu sayı çok olmaya başladı. Bu inadını Muhammet Demir de kullansa keşke. Haftalardır şut atamayan Kone inatla ilk 11 de.

Bizi yukarılara getiren Samet Aybaba olduğu gibi daha yukarıya gitmemize engel olan da Samet Aybaba’dır. Bu sene lige çıkarkenki hedefimiz ilk 10 sıraydı. Diğer takımlar resmen bizi Avrupa’ya yönlendirdi.Ama Samet Aybaba bu daveti kibarca reddetmeye devam ediyor. İlk 10 hedefimizi başarırız gibi duruyor. Gerçi Konyaspor maçındaki bir takım olursa son 6 hafta 6 da 0 bile yaparız ilk 10 da hayal olur.

Maç hakkında yapılacak fazla bir yorum yok zaten. Bari bizim kaybettiğimiz Konyaspor’a yarasın da boşa kaybetmemiş olalım. Bu mağlubiyet zaten bizim için hayırlı olacaktır. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği deplasmanlarından 4 gol yiyerek gelen takımımız, içeride o zamanın lideri Başakşehir ve son şampiyon Beşiktaş’ı mağlup etmişti. Ben takımıma her zaman güvendim yine de güveniyorum. Yönetimimiz sayesinde eski güzel günlerimize de döneriz. Samet Aybaba’nın da bu hataları görüp düzeltmesini temenni ediyorum. Her futbolcunun iyi, kötü maçları olduğu gibi teknik direktörlerde de olur bu tarz şeyler. Önemli olan ligi nerede bitireceğimizdir. Yoksa bu eleştirilerin sebebi o gitsin başkası gelsin diye değildir. Ama şunu net olarak söylüyorum şu anki kadromuz Bülent Uygun veya Rıza Çalımbay’ın elinde olsaydı daha cesur ve yukarılara oynayan bir Sivasspor olurdu.

 

Abdurrahman Kaya
Abdurrahman Kaya
abdurrahmankaya583@gmail.com
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