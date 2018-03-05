Antalya’da müthiş galibiyet!

Bu hafta Emre Kılınç muhteşemdi gerçekten. Maçın adamı kesinlikle oydu. 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Attığı golde çok düzgün ve sert bir vuruş yaptı. Geçen hafta Göztepe maçına sonradan dahil olup oyunu baya canlandırmıştı. Artık ilk 11 de olması gerektiğini kanıtladı bence. Bu gelişimi ve iyi performansı devam eder inşallah.

Ayrıca yine genç olan Mert Hakan Yandaş da bu maç etkiliydi 60. Dakikada oyuna girdi ve 1 gol de o attı. Robinho ilk yarı sarı kart gördü ve bence de oyundan alınması doğru bir hareketti. Çünkü rakip takımlar Robinho üzerine çok oynuyor. Genelde sert fauller yiyor ve sert tepki gösteriyor. Ama yine de bugün oyunu güzel açtı.

Ziya Erdal da son haftalarda çok kritik müdahalelerde bulunuyor. Herkesin iyi oynaması beni mutlu ediyor fakat bir Sivaslı olan Ziya’nın iyi oynaması beni ayrıca memnun ediyor.

Kone sakatlıktan döndü fena değildi ama eskisi gibi değil maalesef. Bence oyundan alınmalıydı bugün. Muhammet Demir çok etkili olurdu. Kone çok ağır kaldı.

İyi oynayıp da kazanamadığımız maçlar olduğu gibi kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oluyor. Bugün 4 gollü bir galibiyet alacak kadar iyi oynamasak da iyi performans gösterdik. Hamza Hamzaoğlu bence çok amatör hamlelerde bulundu. Skor 2-1 ken daha çok erken risk almaya başladı gol bulmak için o uzun toplarda 2 gol bulduk fakat 2-3 tane kaçırdık. Bu risk 5-6 gol ile sonuçlanabilirdi. Bu maçın aynısını Gençlerbirliği deplasmanında yaşadık. Fakat farklı roldeydik. O maçta biz tehlikeye girdik Gençlerbirliği vurduğunu attı ve maç farklı bitti.

Umarım bu güzel sonuçların devamı gelir ve hedefimizi daha yüksek yerlere çıkarabiliriz.