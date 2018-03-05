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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Abdurrahman Kaya >Antalya’da müthiş galibiyet!

Antalya’da müthiş galibiyet!

Bu hafta çok kritik bir maç oynadı Sivasspor. Önünde bulunan rakipleri Kayserispor ve Göztepe bu hafta kaybetti. Trabzonspor da pazartesi günü Beşiktaş’ı konuk edecek.Bu yüzden bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Kazanmayı başardık. Antalyaspor son iç saha maçında Kayserispor’u yenmişti.Biz de geçen hafta Göztepe deplasmanında mağlup olmuştuk. Bu maçı 4-1 kazandık fakat skora aldanmamak lazım. Antalyaspor özellikle ilk yarı oldukça iyi oynadı. İkinci yarı da dakika 60'a kadar kontrol onlardaydı. Fakat uzun çıkışlar ve son toplardaki bitiricilik sayesinde farklı bir skor elde ettik. Haftalardır yakındığım o son vuruşları bu hafta başarılı yapabildik.

Hürriyet Haber
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Abdurrahman Kaya

Spor Arena

Sivasspor

Bu hafta Emre Kılınç muhteşemdi gerçekten. Maçın adamı kesinlikle oydu. 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Attığı golde çok düzgün ve sert bir vuruş yaptı. Geçen hafta Göztepe maçına sonradan dahil olup oyunu baya canlandırmıştı. Artık ilk 11 de olması gerektiğini kanıtladı bence. Bu gelişimi ve iyi performansı devam eder inşallah.

Ayrıca yine genç olan Mert Hakan Yandaş da bu maç etkiliydi 60. Dakikada oyuna girdi ve 1 gol de o attı. Robinho ilk yarı sarı kart gördü ve bence de oyundan alınması doğru bir hareketti. Çünkü rakip takımlar Robinho üzerine çok oynuyor. Genelde sert fauller yiyor ve sert tepki gösteriyor. Ama yine de bugün oyunu güzel açtı.

Ziya Erdal da son haftalarda çok kritik müdahalelerde bulunuyor. Herkesin iyi oynaması beni mutlu ediyor fakat bir Sivaslı olan Ziya’nın iyi oynaması beni ayrıca memnun ediyor. 

Kone sakatlıktan döndü fena değildi ama eskisi gibi değil maalesef. Bence oyundan alınmalıydı bugün. Muhammet Demir çok etkili olurdu. Kone çok ağır kaldı.

İyi oynayıp da kazanamadığımız maçlar olduğu gibi kötü oynayıp kazandığımız maçlar da oluyor. Bugün 4 gollü bir galibiyet alacak kadar iyi oynamasak da iyi performans gösterdik. Hamza Hamzaoğlu bence çok amatör hamlelerde bulundu. Skor 2-1 ken daha çok erken risk almaya başladı gol bulmak için o uzun toplarda 2 gol bulduk fakat 2-3 tane kaçırdık. Bu risk 5-6 gol ile sonuçlanabilirdi. Bu maçın aynısını Gençlerbirliği deplasmanında yaşadık. Fakat farklı roldeydik. O maçta biz tehlikeye girdik Gençlerbirliği vurduğunu attı ve maç farklı bitti.

Umarım bu güzel sonuçların devamı gelir ve hedefimizi daha yüksek yerlere çıkarabiliriz.

 

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