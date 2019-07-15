Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?
Kadrolarında eksik pozisyonlardaki oyuncuları renklerine bağlayan kulüpler, yaz transfer döneminde de futbolcu transferlerini yapmaya devam ediyor. 2019-2020 sezonunun başlangıcından önce, yeni kadrolar için takımların çalışmaları sürerken, yaz transfer döneminin bitiş tarihi de sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?
2019-2020 sezonunun başlangıç tarihinin TFF tarafından netleşmesiyle yaz transfer sezonu da sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Profesyonel ligler, iddialı bir kadro kurmak adına, yabancı ve Türk futbolcularla el sıkışırken, yeni sezonda karşılaşmaları takip edecek olan futbol tutkunları transfer dönemine ilişkin bilgileri araştırıyor. İşte, yaz transfer sezonunun bitiş tarihine ilişkin bilgiler.
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
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